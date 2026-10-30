Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come tutelarsi dalle fatture non pagate

Il problema delle fatture non pagate rappresenta un ostacolo quotidiano per imprese, professionisti e lavoratori autonomi. Quando un cliente ritarda o evita un saldo dovuto, l’impatto sul flusso di cassa e sulla gestione aziendale può diventare critico. In Italia, la normativa offre precisi strumenti per tutelare i creditori, fissando tempi di pagamento, saggi di interesse e procedure di recupero del credito rapide. Allo stesso tempo, stabilisce requisiti rigorosi per chi deve difendersi da pretese illegittime o fatture contestate.

Comprendere come muoversi tra la fase bonaria e le aule di tribunale è fondamentale per agire tempestivamente, evitando la prescrizione del credito ed evitando inutili costi legali.

Fatture non pagate: termini di pagamento e clausole abusive

Per gestire correttamente l’incasso o il sollecito di una prestazione, occorre anzitutto definire la cornice temporale prevista dal legislatore italiano:

il termine ordinario nelle transazioni commerciali. Ai sensi del D.Lgs. 231/2002, nelle relazioni tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione, il termine di pagamento standard è stabilito in 30 giorni. Le parti possono concordare per iscritto un termine superiore, fino a un massimo di 60 giorni, a condizione che tale accordo non sia gravemente iniquo per il creditore;

tutele rafforzate per i lavoratori autonomi. Per i professionisti e i lavoratori autonomi, la Legge 81/2017 (Articolo 3) stabilisce che le clausole contrattuali che prevedono termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla ricezione della fattura sono considerate abusive e prive di ogni effetto giuridico.

Superata la data stabilita nel contratto o nella fattura, il ritardo configura a tutti gli effetti un inadempimento contrattuale, facendo scattare la decorrenza degli interessi di mora.

Interessi di mora e indennizzi forfettari

Il mancato saldo della fattura produce un danno economico per il creditore. Per questo motivo, la legge prevede l’applicazione automatica degli interessi di mora, distinguendo tra rapporti commerciali e rapporti con consumatori privati.

Transazioni commerciali (B2B e B2PA)

Si applica la disciplina del D.Lgs. 231/2002. Il tasso degli interessi moratori viene calcolato sommando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) con una maggiorazione fissa di 8 punti percentuali. Nel corso del 2026, con i tassi di riferimento fissati rispettivamente al 2,15% e poi al 2,40%, il saggio effettivo di mora risulta pari al 10,15% per il primo semestre e sale al 10,40% nel secondo semestre. A questo importo si aggiunge di diritto un indennizzo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento per i costi di recupero credito sostenuti, fatta salva la prova di un danno maggiore.

Rapporti Civili Ordinari (B2C)

Laddove la prestazione sia rivolta a un consumatore finale, gli interessi di mora si calcolano sulla base del saggio di interesse legale (fissato all’1,60% annuo dal 1° gennaio 2026 tramite Decreto MEF del 10 dicembre 2025).

Dal sollecito bonario al decreto ingiuntivo: il percorso del creditore

Quando una fattura risulta insoluta alla scadenza, la strategia di recupero del credito si sviluppa in due momenti principali.

La fase stragiudiziale

In prima battuta è sempre consigliabile effettuare una verifica contabile interna e procedere con un sollecito bonario (via email o telefono), utile per individuare eventuali sviste o problemi amministrativi temporanei.

Se il saldo non perviene, si passa alla formalizzazione dell’inadempimento tramite invio di una Lettera di Messa in Mora, da inoltrare attraverso una PEC o una Raccomandata A/R (ai sensi dell’Articolo 1219 del Codice Civile). La messa in mora impone al debitore un termine perentorio per adempiere (solitamente tra 7 e 15 giorni), interrompe i termini di prescrizione del credito e formalizza il calcolo degli interessi.

La fase giudiziale e il valore della fattura elettronica

In assenza di riscontro o a fronte di un rifiuto ingiustificato, il creditore può intraprendere la via giudiziale avvalendosi dell’assistenza di un legale.

Gli articoli 633 e 634 del Codice di Procedura Civile permettono al creditore di ottenere un Decreto Ingiuntivo. In particolare, l’articolo 634 c.p.c. stabilisce che le fatture elettroniche trasmesse e validate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), unitamente all’estratto conto autentico, costituiscono idonea prova scritta del credito per somministrazioni di merci o prestazioni di servizi:

notifica e termini. Il Giudice, verificata la regolarità della documentazione, emette l’ordine di pagamento (Articolo 641 c.p.c.) ingiungendo al debitore di saldare entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento;

esecutività e pignoramento. Qualora il debitore non provveda al pagamento e non proponga tempestiva opposizione nei 40 giorni, il decreto viene dichiarato definitivamente esecutivo (Articolo 647 c.p.c.).

Successivamente, previa notifica dell’atto di precetto, si può avviare l’esecuzione forzata tramite il pignoramento di conti correnti, crediti presso terzi o beni mobili e immobili.

Come difendersi da fatture non dovute o contestate

Se da un lato il creditore ha strumenti rapidi per esigere le somme spettanti, dall’altro lato chi riceve un sollecito per una fattura ritenuta illegittima, errata o relativa a servizi mai erogati o difettosi ha il preciso onere di tutelarsi in modo formale:

la contestazione tempestiva. Ricevere una fattura e rimanere in silenzio non equivale automaticamente ad un’accettazione, ma rende più complesso dimostrare l’inadempimento della controparte in sede legale. È indispensabile inviare una formale contestazione scritta a mezzo PEC o Raccomandata A/R motivando nel dettaglio le ragioni del mancato pagamento (es. vizi della merce, difformità dal preventivo, ritardo essenziale);

opposizione al Decreto Ingiuntivo. Qualora la controparte abbia già notificato un decreto ingiuntivo, il debitore deve agire con estrema tempestività: ai sensi dell’Articolo 645 c.p.c., è possibile proporre opposizione entro e non oltre 40 giorni dalla notifica. L’atto di opposizione trasforma la procedura sommaria in una vera e propria causa civile ordinaria, all’interno della quale il giudice accerta il merito della prestazione e la fondatezza della pretesa creditoria.

Nota di credito e fatture non pagate: chiarimenti fiscali

Una questione comune riguarda la possibilità di annullare le fatture non pagate per evitare di versare le relative imposte. Dal punto di vista fiscale e tributario, un mancato pagamento non autorizza l’emissione automatica di una nota di credito.

Ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/1972, la nota di variazione in diminuzione (storno) è consentita solo qualora l’operazione venga risolta, annullata o ridotta in seguito ad un accordo contrattuale o a determinati vizi formali. Qualora la prestazione sia stata regolarmente effettuata ma il cliente risulti semplicemente insolvente, la fattura rimane valida e attiva a tutti gli effetti. Per il recupero dell’Iva versata sarà necessario attendere l’avvio o la conclusione di procedure concorsuali o l’esito infruttuoso delle procedure esecutive individuali.

Consigli pratici per la prevenzione del rischio di credito

Per ridurre l’insorgenza di controversie legate a fatture insolute, è consigliabile adottare buone prassi contrattuali nella gestione dei clienti: