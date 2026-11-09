Ho pagato il suo mutuo, ora ci lasciamo: posso riavere i soldi?

Hai pagato il mutuo della casa intestata all’ex? La Cassazione indica quando le rate restano spese della convivenza e quando può spettare un rimborso

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Per oltre dieci anni hanno condiviso una casa e le rate del mutuo. Lui ne pagava la metà, ma l’immobile era intestato soltanto a lei. Il finanziamento era cointestato e prevedeva un impegno di vent’anni. Finita la convivenza, l’uomo ha chiesto all’ex compagna oltre 55mila euro: sosteneva di averle prestato il denaro per acquistare l’abitazione.

Il Tribunale di Ivrea ha respinto la domanda fondata sul prestito, ma gli ha riconosciuto 51mila euro per arricchimento senza causa. La donna ha impugnato la sentenza e ha ottenuto ragione in appello. La Cassazione, con l’ordinanza n. 21881 del 2026, ha confermato il rigetto della richiesta.

A orientare i giudici sono state le condizioni economiche della coppia. L’uomo disponeva di risorse circa doppie rispetto alla compagna e aveva abitato nell’immobile che contribuiva a pagare. Le rate sono state quindi considerate un contributo proporzionato alle esigenze della vita comune.

È una questione che interessa una platea crescente di famiglie. Secondo l’Istat, le coppie non sposate rappresentavano il 2,5% delle famiglie italiane nel 2002-2003; nel 2023-2024 la quota ha raggiunto il 6,5%. Sempre più persone scelgono una convivenza stabile, acquistano casa e assumono impegni finanziari di lunga durata.

Che cosa accade, allora, ai soldi investiti nella casa dell’altro quando la relazione finisce?

Il mio ex deve restituirmi le rate del mutuo?

“Le rate pagate durante la convivenza possono restare a carico di chi le ha versate, anche se la casa appartiene soltanto all’ex partner.

La legge considera irripetibili i contributi spontanei che rispondono a un dovere morale o sociale, purché proporzionati e adeguati alle condizioni economiche della coppia. Sono le cosiddette obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.).

Per stabilire se il pagamento rientri nelle spese della vita comune contano i redditi e i patrimoni dei conviventi, gli importi versati e l’uso dell’abitazione. Nel caso del 2026, l’uomo sosteneva metà delle rate ma disponeva di risorse circa doppie rispetto alla compagna. Anche il fatto che abitasse nella stessa casa ha pesato nella decisione. In un’altra controversia sono stati ritenuti proporzionati 24mila euro versati in tre anni, circa 667 euro al mese, perché comparabili al costo di un affitto (Cass. n. 11337/2025).

Chi firma un mutuo, però, assume un obbligo verso la banca. L’uomo sosteneva perciò che i suoi versamenti non potessero essere considerati spontanei. La Cassazione ha distinto il vincolo bancario dalla scelta iniziale di contrarre il finanziamento per la casa comune: quella decisione era stata presa liberamente nell’ambito della convivenza (Cass. n. 21881/2026).

La solidarietà economica ha comunque un limite. Se il contributo supera quanto ragionevolmente richiesto dalla vita condivisa, può configurarsi un arricchimento senza causa. Gli artt. 2041 e 2042 c.c. prevedono un indennizzo quando all’impoverimento di uno corrisponde un vantaggio ingiustificato dell’altro e ricorrono le condizioni di questa azione, che è sussidiaria. La sproporzione, da sola, non garantisce il recupero integrale delle rate: occorre valutare anche l’arricchimento effettivo. Se le somme erano invece un prestito, serve provare l’accordo di restituzione.

Una diversa tutela della casa comune si trova in Svezia. La Sambolagen permette, su richiesta e a determinate condizioni, di dividere il valore netto dell’abitazione acquistata per viverci insieme, anche quando è intestata a uno solo. Resta generalmente esclusa la casa che apparteneva già a un partner prima della convivenza, pur se l’altro ha contribuito al mutuo.

In Inghilterra e Galles, un’indagine citata dal governo segnala che il 47% delle persone crede erroneamente nell’esistenza di un «matrimonio di fatto» capace di assicurare ai conviventi diritti analoghi a quelli dei coniugi. Proprio per colmare alcune lacune della tutela economica, nel 2026 il governo ha proposto una riforma che parte dalla proprietà legale e considera specifici bisogni dopo la separazione, senza dividere automaticamente i beni a metà. La consultazione si è chiusa ad agosto: è ancora una proposta, non una regola vigente.

Devo pagare il mutuo anche dopo la separazione?

Chi lascia la casa dopo la fine di una convivenza può ritrovarsi ancora obbligato a pagarne il mutuo.

“Se il finanziamento è cointestato, la separazione non modifica il contratto con la banca”.

Quando i debitori sono obbligati in solido, il creditore può chiedere l’intera rata anche a uno soltanto di loro, a prescindere da chi sia proprietario dell’immobile o dagli accordi presi fra gli ex.

È il rischio che affiora anche nell’ordinanza del 2026. Dopo la rottura la donna aveva pagato da sola tutte le rate, mentre l’uomo restava legato al mutuo ventennale. La Cassazione ha precisato che l’obbligo avrebbe potuto incidere sulla sua posizione patrimoniale se avesse dovuto pagare anche dopo la convivenza. Nel processo, però, non risultavano allegati simili pagamenti.

Se uno dei due continua a pagare, bisogna allora verificare come il debito sia ripartito nei rapporti interni. L’art. 1298 c.c. presume quote uguali, salvo che risulti una diversa ripartizione o che l’obbligazione sia stata contratta nell’interesse esclusivo di uno. L’art. 1299 c.c. disciplina il regresso del debitore solidale che ha pagato l’intero debito; per le singole rate occorre esaminare gli accordi e gli esborsi effettivi.

Anche la decisione di lasciare il mutuo a uno solo richiede un passaggio ulteriore. Con l’accollo, un ex partner può assumere il debito residuo, ma la liberazione dell’altro verso la banca opera solo alle condizioni dell’art. 1273 c.c., con l’adesione del creditore e la liberazione espressamente prevista o dichiarata. Si possono altrimenti valutare l’estinzione del finanziamento, un nuovo mutuo o la vendita della casa. Prima di separare le abitazioni, conviene quindi chiarire anche che cosa resterà scritto nel contratto bancario.

Come dimostro che quei soldi mi spettano?

“Un bonifico dimostra che il denaro è stato trasferito. Per ottenere la restituzione occorre provare anche perché l’ex convivente debba restituirlo”.

Estratti conto, ricevute e piano di ammortamento aiutano a ricostruire somme e periodi, ma non bastano sempre a dimostrare l’esistenza di un credito.

Se si trattava di un prestito, servono elementi da cui emerga l’impegno a restituire: un accordo scritto, messaggi, e-mail o riconoscimenti del debito. Anche una causale «prestito» inserita unilateralmente in un bonifico va letta insieme alle altre prove. L’art. 2697 c.c. pone su chi chiede la restituzione l’onere di dimostrare i fatti costitutivi della domanda: non soltanto la consegna della somma, ma anche il titolo che obbliga l’altro a restituirla (Cass. n. 16332/2024).

Se invece si agisce per arricchimento senza causa, bisogna documentare l’impoverimento, il vantaggio ingiustificato dell’altro e i requisiti del rimedio. Contano perciò anche le condizioni economiche dei conviventi, la durata del rapporto e la destinazione dei pagamenti. Per le rate versate dopo la separazione vanno conservati, oltre alle prove bancarie, gli accordi sulla ripartizione del debito.

C’è poi una tutela nuova per chi possiede davvero un credito verso l’ex. Con la sentenza n. 7/2026, la Corte Costituzionale ha esteso ai conviventi di fatto la sospensione della prescrizione già prevista tra coniugi dall’art. 2941 c.c. La Consulta ha considerato il rischio di dover reclamare denaro durante la relazione, compromettendone la stabilità. La prescrizione dei crediti tra conviventi resta quindi sospesa durante la convivenza stabile, che può essere provata anche senza registrazione anagrafica. La decisione protegge il tempo per esercitare un diritto: non trasforma in prestiti i contributi già qualificabili come obbligazioni naturali.

Per evitare contestazioni, la legge n. 76/2016 permette di disciplinare le spese comuni con un contratto di convivenza, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato, con gli adempimenti previsti per l’opponibilità ai terzi. Se uno dei partner contribuisce al mutuo di una casa intestata all’altro, mettere per iscritto la natura dei versamenti e l’eventuale obbligo di restituzione rende più chiari i rapporti. L’acquisto di una quota dell’immobile, invece, richiede un titolo idoneo e le formalità previste per il trasferimento della proprietà.