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Il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria di Revolut per un anno. Secondo la Procura, le carenze nei controlli antiriciclaggio avrebbero agevolato trasferimenti, occultamenti o distrazioni di capitali per 76,5 milioni di euro. Sette mesi prima, in un procedimento distinto, l’Antitrust aveva sanzionato il gruppo per la gestione dei blocchi scattati anche dopo operazioni quotidiane. Un solo bonifico può rendere indisponibile l’intero saldo, se il rischio rilevato giustifica una restrizione così estesa.

Il provvedimento, eseguito il 16 novembre dalla Guardia di Finanza su richiesta del pm Paolo Storari, riguarda la succursale italiana di Revolut Bank UAB. All’origine delle indagini, un’ispezione del 2024 presso una società del gruppo attiva nelle criptovalute e un’inchiesta del 2025 per frode fiscale. Nel decreto i giudici ricostruiscono flussi finanziari occultati per 41,9 milioni di euro tra il 2021 e il 2026, riconducibili a 24 soggetti indagati o condannati. Tra i reati figurano riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche con aggravante mafiosa. Per gli stessi soggetti e nello stesso periodo, gli altri istituti avevano effettuato 265 segnalazioni di operazioni sospette, Revolut nessuna. Il procuratore di Milano, Marcello Viola, parla di «un modello gestionale stabile».

La misura preventiva (art. 34 del Codice antimafia) impone una revisione dei controlli interni. La banca, che non è indagata penalmente nella vicenda, dovrà presentare un piano di interventi entro 60 giorni. Il provvedimento non dispone il blocco generalizzato dei conti. Revolut ha assicurato piena collaborazione con le autorità, precisando che «i nostri servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a operare normalmente, senza alcuna interruzione per i nostri clienti». A ottobre contava, secondo dati aziendali, oltre sei milioni di clienti italiani.

Degli 11,5 milioni di euro di multa annunciati dall’Antitrust ad aprile, 5 riguardavano la gestione delle restrizioni, le informazioni insufficienti e l’assistenza inadeguata. Tra i reclami acquisiti c’è quello di una madre che il 5 maggio 2025 aveva disposto un bonifico al figlio, tra 10.001 e 50.000 euro, utilizzando parte del proprio Tfr. Aveva risposto al questionario della banca, ma riferiva di avere ancora l’intero conto bloccato. Un controllo automatico antifrode era scattato mentre un altro cliente tentava di trasferire a un terzo lo stipendio appena ricevuto.

Il provvedimento del 23 marzo documenta una durata media tra 51 e 100 giorni nel campione dei blocchi che avevano superato i tempi interni della banca. Dai reclami emergevano difficoltà nel pagare l’affitto, le rate dei finanziamenti e persino le spese quotidiane.

La banca può bloccare tutto il conto per un bonifico?

“La banca può fermare un bonifico per verificarne la provenienza. Per bloccare anche il resto del saldo servono ragioni specifiche”.

Nel parere reso all’Antitrust (par. 106 del provvedimento PS12974), la Banca d’Italia osserva come «la normativa non preveda l’obbligo di bloccare i conti in caso di alert o di approfondimenti AML» Gli alert sono avvisi di anomalia; AML indica l’antiriciclaggio. Le restrizioni possono servire a prevenire illeciti o ad acquisire informazioni sul cliente.

La banca deve restituire le somme depositate (art. 1834 c.c.) e consentire al cliente di disporne secondo le condizioni contrattuali (art. 1852 c.c.).

Anche a chi è suo cliente da vent’anni la banca può chiedere da dove provengano i soldi. Il D.Lgs. 231/2007 impone controlli, durante tutto il rapporto tenendo conto dell’attività e della situazione economica del correntista. Non esiste una soglia generale di 10.000 euro per il blocco automatico: importi inferiori, se sospetti, possono portare a una segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF), che analizza le operazioni sospette (art. 35).

Il cliente deve collaborare: una busta paga, una fattura o un contratto di vendita possono documentare la provenienza del denaro. Se la banca è oggettivamente impossibilitata a identificare il cliente o chi opera per suo conto, deve astenersi dall’eseguire operazioni o proseguire il rapporto.

Anche durante i controlli antiriciclaggio valgono gli obblighi di diligenza professionale (art. 20 del Codice del consumo), correttezza e buona fede (artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.).Occorre giustificare l’eventuale blocco di stipendio, pensione o e risparmi già sul conto.

Quanto può durare il blocco del conto?

“La legge non fissa una durata massima uniforme per i blocchi bancari durante i controlli antiriciclaggio”.

Il limite di 5 giorni lavorativi riguarda la sospensione delle singole operazioni sospette disposta dalla UIF (art. 6, comma 4, lett. c), c, D.Lgs. 231/2007). Di regola, la banca deve astenersi dall’eseguire l’operazione prima di segnalarla (art. 35).

Anche un blocco inizialmente legittimo può diventare ingiustificato. Tre ore, poi altri sette giorni: i tempi comunicati da Revolut, secondo il reclamo, al cliente che aveva inviato la fattura e segnalato l’urgenza di pagamenti familiari. L’Antitrust ha documentato blocchi automatici seguiti da verifiche umane tardive, inadeguate o assenti.

“La banca deve esaminare tempestivamente i documenti e valutare se il blocco sia ancora necessario. Deve ripristinare l’uso delle carte appena cessano i motivi del blocco (art. 6, D. lgs. 11/2010)”.

L’art. 39 del decreto antiriciclaggio vieta di rivelare al cliente le segnalazioni alla UIF e determinati approfondimenti riservati. La banca deve chiarire, nei limiti di legge, quali operazioni sono impedite, quali documenti servono e quali tempi si prevedono. Specifici obblighi informativi valgono per carte bloccate e ordini di pagamento rifiutati (artt. 6 e 16, D.Lgs. 11/2010). I continui rinvii lasciano il cliente in quello che l’Antitrust definisce un «limbo informativo».

Se il conto resta bloccato, conviene inviare un reclamo formale indicando il saldo indisponibile, le date di invio dei documenti e i pagamenti urgenti. La banca deve rispondere entro 60 giorni di calendario per i servizi bancari, 15 giorni lavorativi per quelli di pagamento (eccezionalmente 35 lavorativi, con adeguata motivazione).Sono tempi di risposta, non di sblocco.

Il correntista può recedere senza penalità né spese di chiusura (artt. 120-bis e 126-septies del Testo unico bancario) e chiedere la restituzione del saldo, salvo impedimenti legali o vincoli giudiziari.

Chi rischia, per il blocco, di rinunciare a cure indispensabili può chiedere al giudice un provvedimento d’urgenza (art. 700 c.p.c.), in assenza di rimedi cautelari specifici. Occorre documentare il fondamento della pretesa e il rischio di un danno imminente e irreparabile durante l’attesa del giudizio.

Se salto la rata del mutuo, la banca deve risarcirmi?

“Se il blocco illegittimo impedisce di pagare il la rata del mutuo, la banca risponde dei danni che ne derivano (art. 1218 c.c.)”.

Le rate, l’affitto e lebollette restano da pagare. Conviene avvisare subito i creditori e cercare alternative ragionevoli: il risarcimento si riduce se il cliente contribuisce a causare il danno. Restano escluse le perdite evitabili con l’ordinaria diligenza (art. 1227 c.c.).

Se il ritardo su una rata di 800 euro genera 70 euro di mora e spese, il danno imputabile alla banca al blocco riguarda quei 70 euro: gli 800 erano comunque dovuti.Si possono chiedere anche i costi di riattivazione delle utenze, quelli di un finanziamento necessario o il mancato guadagno, se conseguenti al blocco illegittimo e provati (art. 1223 c.c.). Salvo dolo, sono risarcibili i danni prevedibili al sorgere dell’obbligazione (art. 1225 c.c.).

Per riavere 4.247,78 euro, un correntista aveva chiesto invano di chiudere il conto. La banca invocava 13 richieste di restituzione di bonifici, mai documentate davanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), e richiesti. Pur nell’incertezza sulla natura antiriciclaggio del blocco, il Collegio di Torino ha giudicato contrario a correttezza e buona fede il rifiuto della banca (provv. n. 4425/2024). Ha riconosciuto la restituzione del saldo residuo, gli interessi, il rimborso delle spese di tenuta del conto dal reclamo e 500 euro di danno non patrimoniale.

Dal 2023 il Codice del consumo riconosce ai consumatori lesi da pratiche commerciali sleali il diritto di chiedere il risarcimento al giudice (art. 27, comma 15-bis).

Il cliente prova il rapporto contrattuale e indica le operazioni impedite; alla banca spetta dimostrare il corretto adempimento o giustificare la restrizione (Cass., Sezioni Unite, n. 13533/2001). Per dimostrare il danno e il legame con il blocco servono estratti conto, comunicazioni della banca, scadenze, solleciti e ricevute degli oneri aggiuntivi.

Dopo un reclamo insoddisfacente o senza risposta nei termini, si può ricorrere all’ABF entro 12 mesi dalla sua presentazione, anche senza avvocato, per richieste di pagamento fino a 200.000 euro. Le decisioni dell’ABF non sono titoli esecutivi: se la banca non paga spontaneamente, occorre rivolgersi al giudice.