Incentivi per assunzione NEET al via da oggi: chi può fare domanda e come

Scattano gli incentivi per l’assunzione dei giovani NEET, acronimo che sta per “Not in education, employment or training”, cioè di under 30 che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in altro percorso di formazione. E’ disponibile da oggi il modulo per fare domanda all’INPS, riservato alle aziende che assumeranno giovani di età compresa fra fra 15 e 29 anni, in base alle condizioni previste dal Decreto Lavoro, che a questo scopo ha stanziato oltre 85 milioni di euro fino ad esaurimento.

La platea

La platea comprende circa 1,7 milioni di giovani, pari a circa il 19% dei giovani d’età compresa fra 15 e 29 anni, una percentuale ben più alta che nel resto d’Europa, dove la quota dei NEET si attesta all’11,7%. In UE fa peggio solo la Romania.

Anche su questo aspetti l’Italia è spaccata in due: più altra la quota delle regioni meridionali, più bassa e vicina alla media europea quella delle regioni del Nord. In particolare, la Sicilia vede un terzo dei giovani “a spasso” con una quota di NEET che raggiunge il 32,4%, ma tengono dietro Campania (al 29,7%) e Calabria (al 28,2%).

A quanto ammonta l’incentivo

L’incentivo è pari al 60% della retribuzione lorda del giovane neoassunto e viene corrisposta al datore di lavoro per 12 mesi, per ridurre il costo di assunzione dei giovani NEET e quindi per incentivare la stipula di contratti.

L’incentivo viene ridotto al 20% della retribuzione se c’è un cumulo con altri incentivi, fatta eccezione per gli sgravi a favore dell’apprendistato professionalizzante. Fra gli incentivi in grado di ridurre la portata dell’incentivo, stando ad una anticipazione de Il Sole 24 Ore, confermata dall’INPS, vi sarebbe anche lo sconto sul cuneo contributivo, applicato da luglio a dicembre 2023, sui redditi inferiori ai 35milae corrisposto al lavoratore.

L’incentivo può però essere fruito in combinazione con altri bonus, come l’esonero contributivo fino a 8mila euro annui per assumere giovani under 36.

I requisiti

Il giovane deve avere età inferiore ai 30 anni e non deve lavorare, studiare o essere impegnato in altra iniziativa lavorativa o di formazione, né essere iscritto al programma GOL (Garanzia Occupazione Lavoratori).

L’agevolazione viene corrisposta sulle nuove assunzioni dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, quindi non per la stabilizzazione di lavoratori a termine, e riguarda solo il settore privato, non anche la PA. L’agevolazione è esclusa anche per i lavoratori domestici, intermittenti e per i prestatori di lavoro occasionale.

L’agevolazione è esclusa nel caso non si sia rispettato il diritto di precedenza di un lavoratore con contratto a termine e nel caso dvi siano lavoratori equiparati in cassa integrazione nella stessa unità produttiva.

Come fare domanda

L’INPS, con la circolare 21 luglio 2023 n. 68, ha fornito le istruzioni per l’incentivo “NEET23” ed ha reso disponibile da oggi il modulo per fare domanda online, da oggi sino a fine anno ed in ogni caso sino ad esaurimento fondi.

Con questo modulo l’impresa potrà prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo, che sono limitate. Il modulo è disponibile da oggi all’interno del Portale delle Agevolazioni.