L’Italia è il Paese dei NEET: molto lontani dal target europeo

L’Italia è il Paese europeo con la più alta quota di NEET, acronimo che sta ad indicare giovani di età compresa fra 15 e 129 anni che non studiano e non lavorano. Un triste primato per io nostro Paese, che è anche uno degli stati europei con la più alta soglia di inattività.

NEET in calo nel resto d’Europa

Secondo gli ultimi dati Eurostat, nel 2022, i NEET in media sono scesi all’11,7% in Europa, con un decremento di 1,4 puti percentuali rispetto al 2021. Durante l’ultimo decennio, c’è stata una significativa diminuzione della quota dei NEET: nel 2012 si registrava un tasso del 16%, che ha raggiunto un picco del 16,1% ne 2013, poi è iniziata una costante diminuzione, con l’eccezione dell’anno 2020, quando l’indicatore è risalito al 13,8% per effetto della pandemia, per arrivare nel biennio successivo all’11,7%.

Il caso virtuoso dell’Olanda

Tra i paesi dell’UE vi sono grandi differenze quanto a percentuale dei NEET: si va dal 4,2% dei Paesi Bassi al 19,8% della Romania e dell’Italia, una quota quasi 5 volte superiore al caso virtuoso dell’Olanda. Nel 2022, oltre ai Bassi (4,2%), evidenziavano percentuali piuttosto basse anche Svezia (5,7%), Malta (7,2%), Lussemburgo (7,4%), Danimarca (7,9%), Portogallo (8,4%), Slovenia (8,5%), Germania (8,6%) e Irlanda (8,7%)., Nella maggior parte dei membri dell’UE,

L’Italia in fondo alla classifica

L’Italia fra i Paesi dove a percentuale dei NEET è più alta. Assieme alla Romania il nostro paese ha una quota di giovani “senza prospettive” quasi pari a 2 su 10 (il 19,8%) seguita dall’Ungheria con il 18,8% dalla Lituania con il 18,7% e dall’Estonia con il 18,6%. Meglio di noi la Grecia con il 15,4% di NEET.

Gender gap ance nella quota dei NEET

Esiste una discrepanza di genere anche fra i NEET. Secondo l’Eurostat, infatti, vi sono differenze tra le quote di giovani donne e uomini NEET. Nel 2022, il 13,1% delle giovani donne di età compresa tra 15 e 29 anni nell’UE erano NEET, mentre la quota corrispondente tra i giovani uomini era del 10,5%. I tassi di NEET più bassi per le giovani donne e i giovani uomini si registrano nei Paesi Bassi: 3,8% per i giovani uomini e 4,6% per le giovani donne. Al contrario, il più alto tasso di NEET per gli uomini è stato registrato in Italia al 17,7% (le ragazze sono al 20,5%), mentre il più alto tasso per le donne si registra in Romania (25,4%).

Gli obiettivi della UE

La riduzione del tasso dei NEET è uno degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali. Il target è abbassare il tasso di giovani NEET di età compresa tra 15 e 29 anni al 9% nel 2030. Da rilevare che, già nel 2022, un terzo dei membri dell’UE era già al di sotto dell’obiettivo del 9 per il 2030,