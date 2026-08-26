La Svizzera non è più un paradiso fiscale: ormai questo è un dato di fatto. Ma cosa cambia pragmaticamente per i contribuenti italiani?

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Cosa cambia per i contribuenti che la Svizzera non è nella black list

La rimozione della Svizzera dalla storica black list dei paradisi fiscali relativi alle persone fisiche rappresenta una svolta epocale nelle relazioni tributarie e diplomatiche tra Roma e Berna. Con l’emanazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 luglio 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023 ed entrato a pieno regime dal 1° gennaio 2024), l’Italia ha decretato l’uscita formale della Confederazione Elvetica dal novero degli Stati a fiscalità privilegiata previsti dal D.M. 4 maggio 1999.

Questo passaggio normativo sigilla la fine di un lungo percorso di riavvicinamento e trasparenza, inaugurato formalmente con il protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni del 2015 e culminato con la piena operatività dello Scambio Automatico di Informazioni Finanziarie (Common Reporting Standard – CRS).

Per decenni, la Svizzera è stata considerata dal legislatore italiano uno dei principali paradisi fiscali d’Europa, implicando severi meccanismi presuntivi e sanzioni raddoppiate a carico dei contribuenti italiani con patrimoni oltre confine. Oggi la situazione si è radicalmente capovolta: analizziamo nel dettaglio le conseguenze operative, procedurali e sanzionatorie di questa svolta.

Svizzera, il contesto normativo

Per comprendere l’impatto pratico della riforma, occorre distinguere chiaramente i diversi decreti ministeriali che compongono l’impalcatura antielusiva italiana in tema di paradisi fiscali e Paesi non cooperativi. La normativa tributaria italiana ha storicamente mantenuto più elenchi di territori a regime fiscale privilegiato:

la Black List Persone Fisiche (D.M. 4 maggio 1999) . Conteneva la lista dei Paesi a fiscalità privilegiata individuati agli effetti dell’art. 2, comma 2-bis del Tuir. È proprio da questo elenco che la Svizzera è stata depennata con il D.M. 20 luglio 2023 a partire dal 2024;

. Conteneva la lista dei Paesi a fiscalità privilegiata individuati agli effetti dell’art. 2, comma 2-bis del Tuir. È proprio da questo elenco che la Svizzera è stata depennata con il D.M. 20 luglio 2023 a partire dal 2024; la Black List Societaria e CFC (ex D.M. 21 novembre 2001 / Art. 167 Tuir) . In ambito d’impresa, la Confederazione Elvetica era già stata gradualmente esclusa dai decreti repressivi in virtù degli accordi di scambio informativo e dei criteri sull’aliquota tassativa effettiva;

. In ambito d’impresa, la Confederazione Elvetica era già stata gradualmente esclusa dai decreti repressivi in virtù degli accordi di scambio informativo e dei criteri sull’aliquota tassativa effettiva; la White List dello Scambio di Informazioni (D.M. 4 settembre 1996), nella quale la Svizzera era già stata inserita a seguito della ratifica dell’accordo sullo scambio dati CRS.

L’incongruenza per cui la Svizzera risultava cooperativa sul piano bancario e societario ma permaneva nella black list delle persone fisiche è stata infine risolta, armonizzando il quadro normativo e ponendo fine a un’anomalia durata diversi anni.

Residenza fiscale: l’inversione dell’onere della prova

La conseguenza più rilevante sul piano procedurale riguarda il trasferimento di residenza delle persone fisiche dall’Italia nel territorio elvetico. Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del Tuir, per tutti i cittadini italiani emigrati in uno Stato presente nella black list dei paradisi fiscali, operava una presunzione legale relativa di residenza fittizia in Italia.

Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2024: spetta ora all’Agenzia delle Entrate l’onere di provare l’eventuale fittizietà del trasferimento di residenza in Svizzera. Non è più il contribuente a dover superare una presunzione legale ostativa, fermo restando il rispetto dei criteri ordinari previsti dal novellato art. 2 del Tuir.

Prima della riforma, il contribuente che si trasferiva a Lugano, Zurigo o Ginevra (anche se regolarmente iscritto all’Aire) veniva ritenuto – in via presuntiva – residente in Italia a meno che non fornisse prove documentali schiaccianti (contratti di locazione, iscrizione scolastica dei figli, utenze domestiche, estratti conto locali). Dal 2024, la presunzione si azzera. L’Amministrazione Finanziaria mantiene intatto il potere di accertamento, ma per sanzionare il contribuente dovrà raccogliere autonomamente elementi idonei a dimostrare che il centro principale degli affetti personali o degli interessi economici è rimasto in Italia.

Monitoraggio fiscale e Quadro RW: il ridimensionamento delle sanzioni

Un altro capitolo fondamentale riguarda la compilazione del Quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche, relativo al monitoraggio degli attivi finanziari e patrimoniali detenuti all’estero (conti correnti, partecipazioni, immobili, cripto-attività, polizze assicurative).

Finché la Svizzera è rimasta qualificata tra i paradisi fiscali del D.M. 1999, le violazioni relative all’omessa o incompleta dichiarazione degli investimenti elvetici subivano la raddoppiatura edittale delle sanzioni amministrative. La forbice sanzionatoria spaziava dal 6% al 30% dell’ammontare degli importi non dichiarati (rispetto al 3%-15% previsto per i Paesi white list).

Quadro comparativo sinottico

Ambito di applicazione Regime ante-2024 (black list) Regime nuovo dal 2024 (white list) Presunzione di Residenza (Art. 2-bis Tuir) A carico del contribuente (legale relativa) A carico dell’Agenzia delle Entrate (ordinario) Sanzioni Quadro RW (Omessa dichiarazione) Dal 6% al 30% degli importi non dichiarati Dal 3% al 15% (Sanzione ordinaria) Presunzione di evasione (Art. 12 DL 78/09) Applicabile (redditività presunta ai fini Irpef) Non applicabile (valutazione analitica) Termini di accertamento fiscale Raddoppiati (fino a 8-10 anni) Ordinari (5 anni dalla dichiarazione)

A partire dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2024 (presentate nel 2025), le omissioni e gli errori sul Quadro RW riguardanti gli asset svizzeri beneficeranno delle sanzioni ordinarie (3%-15%). Questo comporta una consistente riduzione del rischio economico per chi detiene investimenti o liquidità in banche elvetiche.

Presunzione di evasione sui capitali ed estinzione del raddoppio dei termini

Tra le misure antievasione più oppressive legate ai paradisi fiscali figurava l’articolo 12, commi 2 e 3, del Decreto Legge n. 78/2009. Tale norma stabiliva che le attività finanziarie e gli immobili detenuti in Stati a fiscalità privilegiata non indicati nel Quadro RW si presumevano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia, con conseguente recupero a tassazione Irpef e applicazione delle relative sanzioni.

Inoltre, l’articolo 12 prevedeva il raddoppio dei termini di accertamento per le contestazioni fiscali legate a beni situati in Paesi black list, estendendo la finestra temporale dei controlli da 5 fino a 10 anni.

Con l’uscita della Svizzera dalla black list:

viene meno la presunzione legale di evasione . L’Agenzia delle Entrate non potrà più presumere in automatico che i capitali detenuti oltre confine costituiscano materia imponibile sottratta al fisco italiano, ma dovrà provarlo analiticamente;

. L’Agenzia delle Entrate non potrà più presumere in automatico che i capitali detenuti oltre confine costituiscano materia imponibile sottratta al fisco italiano, ma dovrà provarlo analiticamente; scattano i termini ordinari di decadenza. Gli accertamenti sulle attività elvetiche dovranno essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (articolo 43 del D.P.R. 600/1973).

Il nodo delle violazioni pregresse

La decorrenza dal 1° gennaio 2024 non risolve i dubbi sulle violazioni del Quadro RW commesse negli anni precedenti. Si applica la sanzione raddoppiata (6-30%) vigente all’epoca o quella ordinaria (3-15%) per il principio del favor rei (art. 3, co. 3, D.Lgs. 472/97)? La giurisprudenza di merito è divisa.

La tesi contraria al favor rei è stata sostenuta da:

C.G.T. I Trento (sent. 2 aprile 2025 n. 140/1/25) . Respinge il ricorso per un conto svizzero del 2017. Fissando la decorrenza dal 2024 (art. 12, co. 3, L. 83/2023), il legislatore ha voluto escludere ogni effetto retroattivo per le annualità pregresse;

. Respinge il ricorso per un conto svizzero del 2017. Fissando la decorrenza dal 2024 (art. 12, co. 3, L. 83/2023), il legislatore ha voluto escludere ogni effetto retroattivo per le annualità pregresse; C.G.T. I Forlì (sent. 20 marzo 2026 n. 64/2/26). Riconferma la sanzione raddoppiata per il 2017. Distingue la successione di leggi sanzionatorie dalla semplice riclassificazione fiscale di uno Stato: l’uscita dalla black list è una variazione amministrativa con decorrenza espressamente definita dalla legge.

La tesi favorevole al favor rei è stata sostenuta da:

C.G.T. II Friuli Venezia Giulia (sent. 12 aprile 2024 n. 118/1/24). Relativa agli anni 2011-2015, accoglie la riduzione delle sanzioni al 3%. Ritiene che, non essendo lo Stato più tra i paradisi fiscali, debba trovare applicazione la sanzione più favorevole.

I precedenti per analogia (San Marino e Lussemburgo):

C.T.R. Emilia-Romagna (sent. 1° febbraio 2019 n. 225/1/19) . Negata la riduzione sanzionatoria per San Marino (uscito dalla lista nel 2014) per gli anni 2009-2012.

. Negata la riduzione sanzionatoria per San Marino (uscito dalla lista nel 2014) per gli anni 2009-2012. C.T.P. Novara (sent. 15 aprile 2021 n. 76/2/21). Per un conto in Lussemburgo, conferma la scissione tracciata dalla Cassazione (sent. 29632/2019) tra presunzione di evasione (sostanziale) e raddoppio dei termini (procedimentale, soggetto al tempus regit actum).

Cosa fare in caso di accertamento

L’orientamento prevalente nei giudizi di merito nega l’applicazione del favor rei per il pregresso. Tuttavia, in assenza di una pronuncia specifica a Sezioni Unite, il contrasto resta aperto. Per chi riceve una contestazione relativa ad anni precedenti il 2024, la convenienza ad impugnare l’atto basandosi sulla tesi favorevole va valutata in base agli importi in gioco e alla sede del contenzioso.