Rinnovato il bonus per le elettriche, con le domande aperte dal 9 novembre: chi ne può usufruire e come fare per presentare domanda online in pochi passi

La mobilità del futuro viaggia sempre più verso l’elettrico e l’Italia non vuole farsi trovare impreparata. Mentre i numeri delle vendite del settore full electric crescono lentamente, con i dati che non sono ancora in linea con le previsioni fatte negli scorsi mesi, il Governo punta forte sulla transizione, cercando di incentivare gli italiani ad acquistare elettrico attraverso delle misure volte ad aiutare chi fa una scommessa elettrizzante. Come? Attraverso un altro bonus dedicato alle auto elettriche, nello specifico quello riguardante le colonnine di ricarica per le auto elettriche, con le domande aperte da giovedì 9 novembre 2023.

Bonus colonnine elettriche, cos’è

Come vi avevamo già anticipato, il bonus colonnine elettriche è una misura pensata dal Governo per rimborsare tutti quei cittadini, privati o condomini, che hanno affrontato delle spese per installare postazioni di ricarica per le auto elettriche. Si tratta di una misura fortemente voluta dall’esecutivo che ha l’obiettivo di incentivare il passaggio all’elettrico.

Tutti coloro che hanno infatti affrontato lavori per rendere i propri parcheggi interni, garage o condominiali, a misura di elettrico, non saranno lasciati soli. Negli scorsi giorni dal 19 ottobre al 2 novembre, sono state presentate le domande per avere il rimborso dell’80% delle spese sostenute nel 2022, e ora tocca a quelle del 2023.

A quanto ammonta il bonus

Il bonus rimborsa le spese per l’acquisto e l’installazione delle colonnine di ricarica, ma anche le spese per gli impianti elettrici, per le opere edili strettamente necessarie, per gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio, le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo Point Of Delivery (POD).

Sono stati stanziati 40 milioni di euro per questa seconda tranche, soldi che verranno messi a disposizione di coloro che soddisfano i criteri imposti. Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Il contributo, va sottolineato, è stato prorogato anche per il 2024 e i fondi sono già stati trovati. Si prevede di finanziare questa misura spostando una parte delle risorse inizialmente a disposizione per l’acquisto di auto elettriche, rimaste finora inutilizzate.

Come presentare domanda per il bonus colonnine elettriche

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 9 novembre 2023 e fino alle ore 12.00 del 23 novembre 2023 , utilizzando la piattaforma informatica disponibile online.

A poter presentare domanda, nello specifico saranno persone fisiche o condomini che hanno provveduto all’acquisizione e alla relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica (le colonnine elettriche) effettuate al 1 gennaio 2023 al 23 novembre 2023.

Per poter presentare domanda bisognerà accedere alla piattaforma tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata. E come quasi tutti i bonus, per ottenere l’agevolazione il pagamento deve essere stato effettuato con strumenti tracciabili, come bonifici e carte di credito o di debito.

Alla domanda andrà allegata la fattura e la copia dell’estratto conto dal quale deve risultare la modalità di pagamento della fattura stessa. Per accedere alla misura bisogna quindi allegare la certificazione di conformità rilasciata dall’installatore che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura.

Nel caso di domanda fatta dal condominio deve essere aggiunta una copia della delibera di approvazione della spesa.