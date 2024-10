Fonte: IPA I bonus trasporti delle Regioni italiane

Oltre al Bonus trasporti nazionale stanziato dal governo Meloni (e che non è più disponibile) esiste una serie di agevolazioni messe a disposizione dalle varie Regioni italiane, da Nord a Sud. Si tratta di bonus che, a seconda dei casi, sono rivolti alla generalità dell’utenza o solo ad alcune categorie specifiche, come ad esempio gli anziani o gli studenti. Ma prima di vedere le varie agevolazioni regionali, si ricorda che le singole città hanno la facoltà di mettere a disposizione bonus trasporti locali: si consiglia dunque di verificare la presenza di eventuali bonus trasporti anche sul portale istituzionale del proprio Comune. In questo elenco, in mancanza di un bonus trasporti regionale, verrà indicata unicamente l’agevolazione offerta dal capoluogo di Regione.

Lombardia

La Regione Lombardia mette a disposizione Dote Trasporti per gli abbonamenti validi su treni ad alta velocità, in abbinamento ai treni regionali e suburbani ed eventuali altri mezzi di trasporto pubblico. La domanda va presentata online sulla piattaforma “Bandi e Servizi di Regione Lombardia”. Le domande vanno presentate:

dall’1 al 20 ottobre 2024 per gli abbonamenti validi per viaggiare nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2024;

dal’1 al 20 aprile 2025 per gli abbonamenti validi per viaggiare nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025.

Dove fare domanda.

C’è poi un’iniziativa rivolta ai giovanissimi, Io viaggio in famiglia: gli under 14 viaggiano gratis sui mezzi pubblici in Lombardia, quando accompagnati da un familiare in possesso di un biglietto o abbonamento valido.

Dove fare domanda.

Piemonte

Il Piemonte mette a disposizione il Bonus Trasporto Pubblico Locale (Tpl). La misura è pari a 100 euro e consiste in uno sconto o rimborso sull’acquisto di abbonamenti annuali/plurimensili studenti (10 o 12 mesi) per i proprietari di veicoli diesel Euro 3, Euro 4 e Euro 5. È possibile presentare domanda per gli abbonamenti con data di inizio di validità a partire dall’1 maggio 2024. Il Bonus è utilizzabile per l’acquisto o per il rimborso di un abbonamento annuale o plurimensile studenti per il trasporto pubblico su autobus, tram, metropolitana e treni e per la navigazione sul Lago Maggiore. La misura si chiude nel 2026.

Dove fare domanda.

Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta mette a disposizione agevolazioni e sconti per i trasporti pubblici regionali per alcune categorie di utenza:

persone con almeno 65 anni;

disabili;

studenti.

Per gli anziani valgono questi parametri:

Isee fino a 20.000 euro – viaggiano gratis;

Isee da 20.001 a 26.000 euro – sconto dal 50% al 60% a seconda della linea;

Isee oltre 26.000 – sconto dal 22% al 30% a seconda della linea.

I disabili viaggiano gratis.

Gli studenti hanno diritto al beneficio a seconda dell’iscrizione al tipo di corso di studi e del merito.

Dove fare domanda.

Veneto

In Veneto non è previsto un bonus trasporti regionale. Sono le singole città a prevedere eventuali misure. Ad esempio la Città metropolitana di Venezia mette a disposizione il progetto Moves, nell’ambito del quale vengono erogati buoni per l’acquisto di abbonamenti annuali del trasporto pubblico locale e ferroviario per studenti, docenti e personale Ata. Il requisito è un Isee inferiore a 35.000 euro. La Città metropolitana partecipa all’acquisto degli abbonamenti annuali del trasporto pubblico locale o trasporto ferroviario con un contributo del 50% del valore complessivo, fino ad un importo massimo di 100 euro.

Dove fare domanda.

Trentino-Alto Adige

Nella provincia autonoma di Trento sono previsti bonus trasporti, sotto forma di abbonamenti agevolati, per una serie di categorie (studenti, anziani e disoccupati frequentanti corsi).

Dove fare domanda.

La provincia autonoma di Bolzano offre un contributo pendolari che si spostino per almeno 120 giorni lavorativi per una distanza minima di 18 km. Al momento la finestra per fare domanda si è chiusa e occorre monitorare il portale istituzionale per verificare l’apertura della nuova finestra.

Dove fare domanda.

Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli-Venezia Giulia mette a disposizione l’Abbonamento scolastico residenti Fvg, che consiste in un’agevolazione del 50% sull’acquisto del titolo di viaggio relativo a percorsi casa-scuola. La misura è valida fino al giorno prima del compimento del 27° anno di età.

Dove fare domanda.

Liguria

La Liguria offre agevolazioni delle tariffe ferroviarie per studenti under 19 e under 26 e residenti e proprietari di immobili nelle Cinque Terre.

La misura prevede:

lo sconto del 50% dell’abbonamento mensile ed annuale per gli studenti under 26;

la gratuità dell’abbonamento mensile e annuale per gli studenti under 19;

lo sconto dell’80% per i residenti nei comuni di Monterosso, Riomaggiore e Vernazza e per i proprietari di immobili, compresi i componenti del nucleo familiare, negli stessi comuni.

Dove fare domanda.

Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna il bonus trasporti si chiama Salta su! A scuola in treno e bus. La misura riguarda l’abbonamento gratuito per il trasporto pubblico nel percorso casa-scuola per gli studenti delle scuole elementari, medie, superiori e istituti di formazione professionale.

Dove fare domanda.

Ma la Regione mette a disposizione una serie di altri bonus trasporti per determinate categorie di utenza (pendolari, ciclisti, anziani, disabili, eccetera).

Dove fare domanda.

Toscana

La Toscana offre un servizio di trasporto gratuito per persone in una situazione di fragilità socio-economica che necessitano di un ciclo di prestazioni terapeutiche prescritte dal medico di medicina generale o da un medico specialista.

Dove fare domanda.

Umbria

In Umbria gli studenti dell’UniPg possono usufruire di un bonus trasporti da 60 euro dal’1 ottobre 2024 al 30 settembre 2025. Potranno usufruire dell’agevolazione coloro che rinnovano l’iscrizione o si immatricolano, partecipano al Programma Erasmus incoming, frequentano corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master di I e II livello, corsi di perfezionamento e corsi singoli.

Dove fare domanda.

Marche

La Regione Marche offre tariffe agevolate per il trasporto sui mezzi pubblici per una serie di categorie: studenti, lavoratori a basso reddito, pensionati, disabili e appartenenti ai vigili del fuoco. Per ciascuna categoria vengono fissati dei parametri.

Dove fare domanda.

Lazio

In Lazio le agevolazioni per i trasporti sono gestite dal sistema informatico Sirgat e riguardano minori e disabili, fra gli altri. Sulla stessa pagina è possibile richiedere la Carta Tutto Treno.

Dove fare domanda.

Abruzzo

In Abruzzo le agevolazioni tariffarie sono dedicate a utenti con Isee fino a 10.000 euro, agli studenti residenti in aree svantaggiate, comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e ai residenti nei comuni delle aree interne.

Dove fare domanda.

Campania

I residenti in Campania possono richiedere un abbonamento annuale agevolato versando un contributo dal 10 al 35% in base a determinati requisiti Isee o di invalidità. L’abbonamento vale dall’1 gennaio al 31 dicembre.

Dove fare domanda.

Puglia

Adisu Puglia, l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario, mette a disposizione contributi monetari finalizzati a sostenere i costi di trasporto con modalità di accesso che sono regolamentate dalle singole sedi territoriali. Per i trasporti urbani il costo dell’abbonamento mensile è di 12 euro mensili, per Valenzano il costo è di 5,20 mensili. Il servizio è rivolto alla totalità degli studenti regolarmente iscritti.

Dove fare domanda.

Sardegna

La Sardegna offre un’agevolazione sull’acquisto dei biglietti dei treni e del trasporto pubblico locale per gli studenti di ogni ordine e grado con Isee familiare non superiore a 25.500 euro. I beneficiari pagano il 20% del costo totale, usufruendo di un abbattimento del prezzo del titolo dell’80%. La stessa agevolazione è riconosciuta, a prescindere dal reddito, a partire dal terzo figlio studente nelle famiglie in cui tutti e tre i figli studiano.

Dove fare domanda.