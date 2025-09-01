ANSA Carta Dedicata a Te, i beneficiari

La Carta dedicata a Te torna anche nel 2025, con 500 euro per le famiglie maggiormente in difficoltà. La misura per aiutare nell’acquisto dei generi di prima necessità ha ricevuto nuovi finanziamenti da parte del Governo. Sarà attiva tra l’autunno e l’inverno e sarà interamente gestita dall’Inps, supportata nella distribuzione da Poste Italiane.

Come negli scorsi anni, non sarà necessario effettuare nessuna domanda specifica per ottenere la carta. Basterà aver presentato il proprio Isee e, se si rispettano i parametri stabiliti dal governo, si riceverà la carta prepagata già ricaricata con 500 euro.

Torna anche nel 2025 la Carta Dedicata a Te

L’Inps ha comunicato nel messaggio numero 2519 del 1° settembre 2025, che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale Fondo Alimentare 2025, torna a essere disponibile la Carta Dedicata a Te. La misura, in vigore ormai da anni, offre 500 euro alle famiglie in difficoltà per l’acquisto di beni di prima necessità. Scrive l’Istituto nel messaggio:

Per l’anno 2025, la dotazione finanziaria del Fondo alimentare è stata incrementata di 500 milioni di euro, con destinazione esclusiva all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, esclusa qualsiasi bevanda alcolica.

Ci saranno inoltre una serie di negozi, catene ed esercizi commerciali che garantiranno a tutti i possessori della Carta Dedicata a Te sconti specifici anche sui prodotti che non verranno acquistati direttamente tramite la prepagata. L’elenco completo dei negozi convenzionati sarà diffuso a seguito dell’accordo con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Come ottenere la carta

Come ogni anno, non sarà necessario fare alcuna domanda per ottenere la Carta Dedicata a Te. Sarà l’Inps a occuparsi interamente della distribuzione delle prepagate, che saranno finanziate da un fondo da 500 milioni di euro. In questo modo, le famiglie che ne hanno diritto riceveranno direttamente il sussidio, senza bisogno di compilare moduli.

È però necessario rispettare un requisito preciso, molto stringente. La Carta è infatti dedicata solo alle famiglie in gravi difficoltà economiche, e quindi per accedervi, un nucleo deve avere un reddito annuo molto basso. L’Isee della famiglia avente diritto, che può essere richiesto direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, non deve superare i 15mila euro.

Oltre a questo requisito, ci sono alcune indicazioni da seguire per utilizzare appieno il bonus:

la Carta Dedicata a Te va utilizzata per la prima volta entro il 16 dicembre 2025;

la prepagata smetterà di essere valida il 28 febbraio del 2026.

Come funzionerà la distribuzione della Carta Dedicata a Te

Una volta raccolti tutti i dati, l’Inps li comunicherà entro l’11 di settembre ai comuni italiani, che dovranno individuare le famiglie che hanno diritto alla Carta Dedicata a Te. Sarà quindi il municipio a occuparsi di avvisare le famiglie tramite una lettera, che potranno ottenere il bonus da 500 euro per gli acquisti alimentari.

Una volta ricevuta la lettera da parte del Comune, è sufficiente recarsi al più vicino ufficio postale per ricevere la prepagata. L’intera procedura dovrebbe concludersi entro i primi 10 giorni di ottobre. L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato anche sul sito internet dei Comuni.