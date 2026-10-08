Classe media al discount: perché gli italiani cambiano modo di spendere

Dopo vent’anni di esperienza in ambito legale e nelle risorse umane, si dedica all’informazione, alla ricerca e allo sviluppo. Scrive di economia e finanza, con particolare attenzione all’impatto delle tecnologie su imprese e risparmiatori

123RF La ricerca della convenienza coinvolge anche la classe media, che cambia prodotti e insegne prima di rinunciare agli acquisti.

Il discount non è più soltanto il luogo nel quale fare la spesa quando il reddito non basta. Sta diventando una scelta consapevole anche per una parte della classe media, che prova a difendere il proprio tenore di vita trasferendo alcuni acquisti verso insegne più convenienti.

Il segnale arriva da Pepco, catena europea specializzata in abbigliamento, prodotti per la casa e articoli di uso quotidiano a basso prezzo. Dopo un trimestre particolarmente positivo, il gruppo ha alzato le previsioni sull’utile netto sottostante dell’intero esercizio: la crescita attesa supera ora il 60%. I ricavi comparabili, esclusi i beni di largo consumo, sono aumentati del 9,5% nell’ultima parte dell’anno fiscale.

L’amministratore delegato Stephan Borchert ha indicato Italia e Spagna tra i mercati nei quali la società osserva l’ingresso di clienti appartenenti alla classe media, sempre più propensi a cercare prezzi bassi. Le indicazioni derivano dai dati di pagamento e dal valore medio delle transazioni, non da una classificazione statistica dei redditi. Il risultato di Pepco, quindi, non prova da solo che l’intera classe media italiana stia correndo verso i discount. Offre, però, un punto di osservazione concreto su un cambiamento più esteso.

Perché il discount non riguarda più soltanto i redditi bassi

Il modello discount è cambiato. Non propone più esclusivamente prodotti essenziali, assortimenti ridotti e punti vendita periferici. Le nuove catene hanno ampliato l’offerta, migliorato l’organizzazione dei negozi e introdotto collezioni stagionali, articoli per la casa, abbigliamento, cosmetica e piccoli accessori.

Anche il cliente è cambiato. Entrare in un discount non viene necessariamente percepito come il segnale di una difficoltà economica. Per molti consumatori rappresenta una forma di ottimizzazione: spendere meno sui prodotti considerati intercambiabili per conservare risorse da destinare alle spese ritenute più importanti.

Una famiglia può scegliere un detergente, una maglietta o un complemento d’arredo più economico senza rinunciare alle vacanze, alla palestra dei figli o a una cena fuori. Il prezzo basso diventa uno strumento per proteggere alcune abitudini, non soltanto la conseguenza della povertà.

Questa strategia è definita trading down: il consumatore scende di fascia, cambia marca o canale commerciale, ma continua ad acquistare il prodotto. Più clienti nei discount non significano automaticamente più consumi: possono indicare che la stessa spesa viene trasferita da un’insegna all’altra oppure che le famiglie acquistano quantità inferiori.

Gli italiani spendono di più, ma comprano meno

Gli ultimi dati sul commercio al dettaglio descrivono bene il paradosso. Ad agosto le vendite italiane sono aumentate dello 0,5% in valore rispetto allo stesso mese del 2025, mentre sono diminuite dell’1% in volume.

In altre parole, è cresciuta leggermente la somma passata dalle casse, ma è scesa la quantità di beni acquistati. Il fenomeno risulta ancora più evidente nei prodotti non alimentari, con vendite in aumento dello 0,2% in valore e in calo dell’1,3% in volume.

Il rapporto completo dell’Istat sul commercio al dettaglio permette di capire anche dove si stanno spostando gli acquisti. I discount alimentari crescono più dei supermercati e degli ipermercati, mentre la grande distribuzione non alimentare registra un incremento significativo anche delle quantità vendute.

Canale commerciale Vendite in valore Vendite in volume Indicazione Discount alimentari +1,4% +0,1% Crescono più di supermercati e ipermercati Supermercati +1,0% -0,3% Aumentano gli incassi, calano le quantità Ipermercati +0,4% -1,0% È il formato alimentare più debole Grande distribuzione non alimentare +3,8% +4,4% Aumentano anche i prodotti acquistati Piccole superfici -0,7% -2,5% Perdono sia valore sia quantità Commercio elettronico +5,4% +3,6% Rimane il canale più dinamico

I discount alimentari avanzano dell’1,4% in valore, contro l’1% dei supermercati e lo 0,4% degli ipermercati. La differenza è ancora più significativa nei volumi: nei discount aumentano dello 0,1%, mentre diminuiscono dello 0,3% nei supermercati e dell’1% negli ipermercati.

La grande distribuzione non alimentare, il segmento più vicino al mercato nel quale opera Pepco, cresce del 3,8% in valore e del 4,4% in volume. Il dato non riguarda soltanto i discount e non permette di isolare le vendite della singola catena, ma conferma la capacità delle grandi reti di intercettare una domanda che si sta allontanando dai formati tradizionali.

A perdere terreno sono, soprattutto, i punti vendita di piccole dimensioni, con vendite in calo dello 0,7% in valore e del 2,5% in volume. Nel solo comparto non alimentare, la flessione delle quantità raggiunge il 2,9%.

Il cambiamento, dunque, non riguarda esclusivamente quanto spendono gli italiani. Riguarda dove scelgono di spendere.

Lo spostamento verso discount e acquisti online era già iniziato

Il rapporto dell’Istat contiene anche un’indicazione di carattere strutturale. Nel sistema utilizzato per rappresentare il peso delle diverse forme di vendita, la quota dei discount alimentari è passata dal 5,4% della base statistica 2015 al 6,5% della base 2021. Nello stesso confronto, quella degli ipermercati è scesa dall’11,6% all’8,5%.

Anche il commercio elettronico ha cambiato dimensione, passando dall’1,9% al 5%, mentre il peso dei supermercati è salito dal 16,7% al 17,5%.

Non sono variazioni riferite all’ultimo anno e non misurano direttamente le scelte attuali della classe media. Mostrano, però, che la trasformazione dei canali di vendita era già in corso prima dell’ultima accelerazione dei prezzi: si ridimensionano le grandi strutture generaliste, mentre guadagnano spazio i formati più convenienti e quelli che permettono di confrontare rapidamente le offerte.

Quali acquisti vengono “declassati” per primi

Le famiglie non tagliano tutte le spese nello stesso modo. Prima intervengono sui prodotti per i quali marca e luogo d’acquisto hanno un’importanza limitata. Detergenti, articoli per la casa, abbigliamento di base, accessori, decorazioni stagionali e piccoli prodotti per la cura personale sono facilmente sostituibili.

Sono proprio le categorie sulle quali si concentra l’offerta di catene come Pepco. Il suo risultato è significativo perché suggerisce che il trading down stia uscendo dal solo perimetro alimentare per interessare una parte più ampia dei consumi quotidiani.

Tipo di spesa Possibilità di risparmiare Reazione più probabile Detergenti e prodotti per la casa Alta Cambio di marca o insegna Abbigliamento essenziale Alta Discount, outlet o acquisto rinviato Arredi e accessori domestici Medio-alta Prodotti meno costosi o seconda mano Alimentari di base Media Marca commerciale e promozioni Elettronica e mobili Media Confronto online o rinvio Affitto, bollette e trasporti Bassa Riduzione delle altre spese Salute e istruzione Bassa Ricorso ai risparmi o tagli selettivi

La pressione maggiore nasce dalle spese difficili da comprimere. Affitto o mutuo, utenze, mobilità, salute e istruzione assorbono una parte rilevante del reddito. Quando aumentano, la famiglia recupera margini intervenendo sul resto.

Il discount diventa così la valvola di compensazione del bilancio domestico.

L’inflazione colpisce soprattutto gli acquisti frequenti

A settembre l’inflazione italiana è salita, secondo le stime provvisorie, al 4,2%, dal 3,3% di agosto. L’accelerazione dipende soprattutto dall’energia, ma i prezzi dei prodotti acquistati più frequentemente sono cresciuti del 5,3%.

Il cosiddetto carrello della spesa – alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona – ha registrato un aumento più contenuto, pari all’1,7%. Percepire l’inflazione, tuttavia, non dipende soltanto dalla media generale: contano la frequenza degli acquisti e la loro visibilità. Bollette, carburante e beni quotidiani condizionano le decisioni molto più di prodotti comprati una volta ogni diversi anni.

I dati provvisori sono contenuti nell’ultimo rapporto Istat sui prezzi al consumo. Una famiglia può avere un reddito nominale più elevato rispetto a qualche anno prima e sentirsi comunque più povera. Questo accade quando gli aumenti salariali non recuperano interamente la crescita cumulata dei prezzi oppure quando rincarano soprattutto le voci non rinviabili.

Anche il rallentamento dell’inflazione, quando si verifica, non riporta automaticamente i prezzi ai livelli precedenti.

Cambiare negozio prima di cambiare stile di vita

La classe media non si definisce esclusivamente attraverso il reddito. Contano la stabilità del lavoro, la casa, la capacità di risparmiare e la possibilità di affrontare una spesa imprevista senza compromettere il bilancio.

Quando questi margini si restringono, le famiglie cercano inizialmente di conservare il proprio stile di vita. Prima di rinunciare a un viaggio o a un’attività dei figli, possono scegliere abiti meno costosi, ridurre la fedeltà alle marche e confrontare più spesso i prezzi.

Si afferma così un consumatore selettivo: disponibile a pagare di più per ciò che considera importante ed estremamente sensibile al prezzo per tutto il resto. La stessa persona può acquistare uno smartphone premium, volare con una compagnia low cost e comprare articoli per la casa in un discount.

Questa apparente contraddizione rivela una polarizzazione dei consumi. A soffrire non sono necessariamente i prodotti più costosi né quelli più economici, ma la fascia intermedia priva di una forte identità: troppo cara per competere sul prezzo, non abbastanza distintiva per giustificare un costo superiore.

Cosa racconta davvero il successo dei discount

La crescita di Pepco non autorizza a concludere che la classe media italiana sia diventata povera. Racconta, però, che il confine tra i diversi canali di consumo si sta dissolvendo. I discount attirano fasce sociali più ampie, mentre le famiglie distribuiscono il proprio denaro in modo più selettivo.

Il fenomeno porta con sé due importanti considerazioni. La prima è positiva: i consumatori reagiscono all’aumento dei prezzi, confrontano le alternative e provano a proteggere il proprio bilancio. La seconda è più preoccupante: la convenienza viene cercata perché la capacità di acquistare beni e servizi non cresce allo stesso ritmo della spesa nominale.

Il segnale da osservare non è soltanto quante persone entrano nei discount. Bisogna capire se il cambio di insegna consente loro di mantenere le quantità acquistate oppure rappresenta l’ultima difesa prima della rinuncia.

Un discount affollato può raccontare l’efficienza di un modello imprenditoriale, ma anche la difficoltà di una classe media che, per non arretrare apertamente, ha cominciato a cambiare silenziosamente il proprio modo di spendere.