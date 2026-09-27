L'esonero azzera i contributi Ivs delle mamme con almeno tre figli fino a 3.000 euro l'anno senza penalizzare la pensione: requisiti e domanda

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come funziona l'esonero contributivo per le mamme

L’esonero contributivo per le mamme lavoratrici si configura come una delle principali misure di sostegno al reddito e alla conciliazione vita-lavoro introdotte nel panorama previdenziale italiano. La disciplina nasce per alleggerire il carico fiscale e contributivo delle lavoratrici dipendenti che affrontano i costi legati alla crescita della prole, garantendo al contempo un aumento del netto in busta paga senza alcuna penalizzazione sulla futura prestazione pensionistica.

Per comprendere appieno l’ambito di applicazione, le modalità d’accesso e la gestione tecnica dell’agevolazione, è fondamentale analizzare i riferimenti normativi che la regolano e le circolari applicative che ne definiscono il funzionamento quotidiano.

L’esonero contributivo per le mamme lavoratrici: il quadro normativo

Il fondamento giuridico dell’esonero contributivo per le mamme lavoratrici è rinvenibile nel testo della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024). Nello specifico, l’articolo 1, ai commi da 180 a 182, stabilisce la misura dell’esonero, la platea delle beneficiarie, la durata e le condizioni di spettanza.

Per l’attuazione pratica della norma e la risoluzione dei dubbi interpretativi emersi nei primi mesi di applicazione, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è intervenuto con la circolare Inps n. 27 del 31 gennaio 2024. Tale documento costituisce il punto di riferimento operativo per datori di lavoro, consulenti del lavoro e lavoratrici, chiarendo le modalità di esposizione nei flussi Uniemens e i requisiti legati alla composizione del nucleo familiare.

Accanto a questa disciplina centrale, la materia si intreccia con altre fonti del diritto del lavoro e previdenziale:

Natura e meccanismo dell’esonero

Dal punto di vista tecnico, l’esonero contributivo per le mamme lavoratrici consiste in un abbattimento del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) posti a carico della lavoratrice.

L’agevolazione non incide in alcun modo sulla quota di contributi dovuta dal datore di lavoro. Per questa ragione, l’Inps e la Commissione Europea concordano nel ritenere la misura del tutto estranea alla disciplina degli Aiuti di Stato: il beneficio finanziario si trasferisce interamente in capo alla persona fisica (la lavoratrice) e non determina alcun vantaggio concorrenziale o distorsivo a favore delle imprese.

L’importo massimo dell’esonero è fissato a 3.000 euro su base annua, calcolato e riparametrato su base mensile. Ne consegue che la soglia massima spettante per ciascun mese di paga è pari a 250 euro (3.000 / 12). Nelle ipotesi di rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, il tetto va calcolato tramite la misura giornaliera di 8,06 euro (250 / 31) per i soli giorni di effettiva vigenza del contratto.

Un aspetto cruciale riguarda la copertura pensionistica. Sebbene la lavoratrice non verserà l’aliquota IVS a suo carico in busta paga, la relativa copertura finanziaria viene garantita dallo Stato attraverso la fiscalità generale. Di conseguenza, l’aliquota di computo della prestazione pensionistica rimane invariata: l’anzianità contributiva e il montante individuale accantonato ai fini della pensione futura non subiscono alcuna riduzione o penalizzazione.

Requisiti soggettivi e oggettivi: chi può accedere al beneficio

L’accesso alla misura dipende dalla presenza congiunta di requisiti legati alla prole e alla tipologia di contratto di lavoro instaurato.

Requisito familiare (la prole)

L’agevolazione spetta alle lavoratrici che siano madri di tre o più figli. Il diritto si perfeziona alla nascita del terzo figlio (o del figlio di ordine superiore) e si estende fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (ossia fino al giorno antecedente il compimento dei 18 anni).

Ai sensi della circolare Inps n. 27/2024, il requisito si considera cristallizzato alla data in cui si verifica l’evento determinante (la nascita o l’adozione del terzo figlio). Eventi successivi, come la premorienza di un figlio, la fuoriuscita dal nucleo familiare, la non convivenza o l’affidamento esclusivo al padre, non fanno decadere il diritto già maturato.

In attuazione del D.Lgs. n. 151/2001, la tutela è estesa anche ai casi di adozione e affidamento, garantendo la medesima decorrenza e la stessa durata prevista per i figli naturali.

Requisito contrattuale

L’esonero contributivo per le mamme lavoratrici richiede la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’agevolazione trova applicazione sia nel settore privato che nel settore pubblico, compreso il settore agricolo e datori di lavoro non imprenditori.

In virtù delle norme speciali del diritto del lavoro, sono inclusi nella platea dei rapporti ammessi:

apprendistato . Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, l’apprendistato è a tutti gli effetti un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo;

. Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, l’apprendistato è a tutti gli effetti un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo; trasformazioni contrattuali . In caso di conversione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, l’esonero spetta a partire dal mese in cui avviene la trasformazione;

. In caso di conversione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, l’esonero spetta a partire dal mese in cui avviene la trasformazione; soci lavoratori di cooperativa . Rapporti di lavoro subordinato instaurati ai sensi della Legge n. 142/2001;

. Rapporti di lavoro subordinato instaurati ai sensi della Legge n. 142/2001; lavoro in somministrazione . Contratti a tempo indeterminato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015;

. Contratti a tempo indeterminato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015; part-time. Il lavoro a tempo parziale dà diritto alla misura senza alcuna riduzione del tetto mensile di 250 euro. La riparametrazione dell’agevolazione avverrà naturalmente sulla base dei contributi effettivamente dovuti sulla retribuzione percepita.

Restano invece tassativamente esclusi:

i rapporti di lavoro a tempo determinato;

il lavoro autonomo e le collaborazioni coordinate e continuative;

il lavoro domestico (colf e badanti), espressamente escluso dalla formulazione della Legge di Bilancio 2024.

Il caso particolare del periodo sperimentale 2024

L’articolo 1, comma 181, della Legge n. 213/2023 aveva previsto, in via eccezionale e transitoria, l’estensione dell’esonero anche alle madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Tuttavia, tale norma aveva carattere strettamente sperimentale ed era limitata ai periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025 in poi, la tutela della quota IVS resta circoscritta alle sole lavoratrici con tre o più figli, mentre per la platea con due figli restano attive altre forme di sostegno al reddito familiare o di incentivi indiretti previsti dall’ordinamento.

Come richiedere la misura: le procedure operative

L’esonero contributivo per le mamme lavoratrici non necessita della presentazione di una complessa domanda amministrativa all’Inps. Il beneficio viene erogato direttamente dal datore di lavoro in busta paga.

La lavoratrice ha a disposizione due canali alternativi per fruire dell’agevolazione:

comunicazione al datore di lavoro . La dipendente comunica per iscritto al proprio datore di lavoro (o all’ufficio risorse umane) la volontà di avvalersi dell’esonero, fornendo i codici fiscali dei propri figli. Il datore di lavoro inserisce i dati nei flussi informativi previdenziali (Uniemens) conformemente alle istruzioni contenute nella circolare Inps n. 27/2024;

. La dipendente comunica per iscritto al proprio datore di lavoro (o all’ufficio risorse umane) la volontà di avvalersi dell’esonero, fornendo i codici fiscali dei propri figli. Il datore di lavoro inserisce i dati nei flussi informativi previdenziali (Uniemens) conformemente alle istruzioni contenute nella circolare Inps n. 27/2024; utilizzo della procedura autonoma sul portale Inps. La lavoratrice può accedere direttamente al sito dell’Istituto e utilizzare l’applicativo Utility esonero lavoratrici madri, reperibile all’interno del Portale delle Agevolazioni. Attraverso questo canale, la madre inserisce i dati anagrafici e i codici fiscali dei propri figli, consentendo all’Inps di verificare il diritto e di rendere disponibile l’informazione nei sistemi informativi aziendali per la corretta applicazione in busta paga.

Quadro sinottico dell’agevolazione

Per una consultazione immediata dei parametri e dei limiti operativi, si riporta la tabella riassuntiva dei valori di riferimento.