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ANSA Bonus genitori separati in arrivo.

È in arrivo il bonus per i genitori separati. Nei prossimi giorni sono attesi 7.402 bonifici per chi è stato ammesso al contributo affitto. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso proprio questa settimana alla Ragioneria dello Stato tutti e 21 i decreti di pagamento. Secondo quanto comunicato, il sostegno coprirà il 50% del canone fino a 500 euro al mese, con un tetto massimo di 6.000 euro l’anno.

Per il 2027 è previsto un rafforzamento delle risorse: il fondo aumenterà infatti di 30 milioni di euro, arrivando a 50 milioni di euro complessivi. La platea così si allarga per sostenere il pagamento di un affitto per madri e padri durante la fase di separazione o dopo il divorzio.

Bonus genitori separati: in arrivo gli importi

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato il successo della misura sperimentale di sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati. Nella nota ufficiale, Matteo Salvini ha confermato l’ammissibilità di 7.402 domande per il contributo affitto sulle 15.545 presentate entro il 28 ottobre 2026.

Per tutti gli ammessi il sostegno diventerà concreto entro la fine dell’anno, con l’erogazione dei contributi prevista entro dicembre.

A chi spetta?

Ricordiamo quali sono i requisiti per l’accesso al sostegno abitativo per i genitori separati o divorziati. Per presentare domanda bisogna possedere, al momento della richiesta, i requisiti sotto elencati:

essere genitore separato o divorziato, non assegnatario dell’abitazione familiare di proprietà;

essere in possesso del provvedimento di separazione o divorzio;

avere almeno un figlio di età inferiore a 21 anni alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico per l’accesso alla piattaforma;

essere in possesso di contratto di locazione intestato al richiedente regolarmente registrato;

non essere proprietario di uno o più immobili a uso residenziale nel medesimo Comune dell’abitazione familiare o nei Comuni limitrofi, entro il raggio di 50 km, fatta salva l’eventuale proprietà dell’abitazione familiare;

essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli;

avere reddito individuale non superiore a 35.000 euro come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi;

non essere beneficiario di ulteriori sussidi pubblici erogati dallo Stato, ovvero da enti pubblici per analoghe finalità di sostegno abitativo;

non essere assegnatario di un’unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica.

Chi riceverà il contributo?

Nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti viene anche delineato il richiedente medio del sostegno. L’88% è costituito da cittadini italiani, mentre il 12% da cittadini stranieri (di cui 3,5% proveniente da Paesi UE e l’8,5% da Paesi extra UE).

I dati confermano inoltre la dimensione del fenomeno di famiglie composte da genitori che lavorano e dispongono di un reddito, ma che dopo la separazione possono trovarsi in difficoltà nel sostenere il costo di una nuova abitazione. Il 60,3% degli ammessi ha un reddito fino a 25.000 euro:

il 56,9% è composto da uomini;

il 43,1% è composto da donne.

Inoltre, si scopre che oltre la metà dei richiedenti ha tra i 45 e i 54 anni e che quasi un beneficiario su due ha almeno due figli.

Bonus affitti per il 2027

Proprio alla luce dei dati emersi nel 2026, il Dl Infrastrutture rafforzerà la misura per il 2027. Il fondo viene infatti incrementato di ulteriori 30 milioni di euro, passando dalle attuali 20 a 50 milioni di euro complessivi.

In questo modo, come sottolineato da Salvini in più occasioni, si amplia la platea dei beneficiari e si intercetta una fascia di popolazione che rischia spesso di restare esclusa dalle misure assistenziali tradizionali.