Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

123RF Bonus affitti Sicilia: requisiti, importi e domanda

Nuovo bonus affitti per chi vive in Sicilia. La Regione stanzia oltre 17 milioni di euro per sostenere gli inquilini con redditi più bassi con un contributo che può arrivare a 3.098,74 euro. C’è tempo fino al 30 novembre 2026 per presentare domanda.

Bonus affitti Sicilia: che cos’è il contributo

La misura è stata promossa dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità con l’obiettivo di ridurre il peso delle spese abitative sui bilanci delle famiglie, con particolare attenzione a quelle con redditi più contenuti. Lo stanziamento complessivo supera i 17 milioni di euro, più del doppio rispetto agli 8 milioni inizialmente previsti. La Regione è infatti riuscita a reperire ulteriori 9,32 milioni di euro per aumentare le risorse disponibili e ampliare la platea dei potenziali beneficiari.

Il contributo riguarda i canoni di locazione relativi all’anno 2025. Non si tratta quindi di un’agevolazione automatica per tutti gli inquilini, ma di un sostegno economico che viene riconosciuto soltanto a chi presenta domanda e dimostra di possedere i requisiti previsti dall’avviso pubblico. È una misura regionale, distinta da altri sostegni locali come il bonus affitti per gli under 35 a Milano o il bonus affitto per genitori separati e divorziati.

A chi spetta il bonus affitti in Sicilia: i requisiti

Il contributo è destinato ai cittadini che, insieme al proprio nucleo familiare, rispettano le condizioni economiche e amministrative stabilite dal bando. Possono presentare domanda:

cittadini italiani,

cittadini appartenenti a uno Stato dell’Unione europea,

cittadini extracomunitari, purché siano in possesso di un permesso di soggiorno valido e regolare o di una carta di soggiorno in corso di validità, nel rispetto delle disposizioni normative richiamate dall’avviso.

Per quanto riguarda la situazione economica, è necessario disporre di una certificazione Isee ordinaria o corrente in corso di validità. Il limite generale per accedere alla misura è fissato a 15.639,40 euro, mentre per la fascia A è prevista una soglia più bassa. Un altro requisito fondamentale riguarda il contratto di locazione. Il richiedente deve essere titolare, insieme al proprio nucleo familiare, di un contratto riferito all’anno 2025, regolarmente registrato e relativo a un immobile destinato a uso abitativo.

Sono ammessi gli immobili di proprietà privata e pubblica, compresi gli alloggi di edilizia economica e popolare, purché il contratto sia ancora in corso con il relativo ente gestore. Restano esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cioè abitazioni signorili, ville e castelli o palazzi di particolare pregio storico e artistico. Non possono inoltre beneficiare del contributo gli inquilini di immobili locati esclusivamente per finalità turistiche.

Bonus affitti, come funzionano le fasce A e B e quanto spetta

L’importo del contributo non è uguale per tutti i beneficiari, ma viene determinato in base alla situazione economica del nucleo familiare e al peso del canone di locazione sul valore Isee. Il bando individua due fasce di accesso, ciascuna caratterizzata da una diversa soglia reddituale e da una specifica percentuale di incidenza dell’affitto:

la fascia A comprende i nuclei familiari con un Isee ordinario o corrente pari o inferiore a 13.659,88 euro. Per ottenere il contributo, il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, deve incidere per oltre il 14% sul valore dell’Isee;

la fascia B riguarda invece i nuclei familiari con un Isee pari o inferiore a 15.639,40 euro, limite previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata. In questo caso, il peso del canone annuo sull’indicatore economico deve essere superiore al 24%.

Il contributo massimo è di 3.098,74 euro per la fascia A e di 2.324,05 euro per la fascia B. Il contributo corrisponde alla parte del canone annuo che supera il 14% dell’Isee per la fascia A e il 24% per la fascia B, entro questi tetti. Non vengono erogati contributi inferiori a 50 euro.

Per esempio, un nucleo in fascia A con un Isee di 10.000 euro e un canone annuo di 4.800 euro supera la soglia del 14% (1.400 euro) di 3.400 euro: il contributo si ferma quindi al massimo previsto, cioè 3.098,74 euro.

Bonus affitti anche per chi vive da solo

Tra le novità più importanti dell’avviso regionale c’è l’apertura del contributo anche ai nuclei familiari unipersonali, cioè composti da una sola persona. Anche chi vive da solo può quindi presentare domanda e ottenere il sostegno, purché rispetti i requisiti economici e amministrativi previsti dal bando. A questi richiedenti si applicano gli stessi parametri Isee, gli stessi criteri di ammissibilità e le medesime modalità di calcolo del contributo previste per gli altri nuclei familiari. Non sono previste riduzioni o differenze negli importi massimi in ragione del numero dei componenti.

Come viene pagato il contributo affitto

Il bonus non viene erogato in contanti, ma attraverso un accredito su conto corrente bancario intestato al beneficiario del sussidio. Per questo motivo, al momento della presentazione della domanda è necessario indicare un codice IBAN valido e abilitato a ricevere i pagamenti provenienti dalla Regione Siciliana.

Come presentare domanda per il bonus affitti Sicilia ed entro quanto tempo

Le domande per ottenere il contributo relativo agli affitti devono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma telematica predisposta dalla Regione Siciliana. La procedura è disponibile dalle ore 9 del 10 novembre 2026 fino alle ore 18 del 30 novembre 2026. Il termine è perentorio: dopo la scadenza non sarà più possibile inoltrare le richieste. Per accedere al servizio occorre effettuare l’accreditamento sulla piattaforma e successivamente inserire i dati richiesti e caricare la documentazione necessaria.