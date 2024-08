La Dacia Sandero è al top, ma il mercato è per il 54% in mano ai Suv. Crollo delle elettriche. Di seguito la classifica delle auto più vendute in Europa a luglio 2024

Fonte: 123RF Classifica delle auto più vendute in Europa a luglio 2024

La classifica delle auto più vendute in Europa, fra i 28 Paesi dell’Unione, incorona la Dacia Sandero: la vettura subcompact a luglio 2024 si conferma ai vertici delle immatricolazioni con 22.398 vendite, secondo le rilevazioni dell’Istituto britannico di statistiche Jato Dynamics.

La Dacia Sandero supera di oltre 3.000 unità vendute l’auto seconda classificata, la Volkswagen T-Roc che registra 19.254 nuove immatricolazioni. Al gradino più basso del podio troviamo la Toyota Yaris Cross con 17.314 nuove immatricolazioni. Ma la classifica delle auto vendute a luglio mostra un altro dato interessante: l’avanzata dei Suv che guidano le nuove immatricolazioni con il 54% delle preferenze degli automobilisti.

Auto più vendute in Europa

Giocano a favore della Dacia Sandero alcuni elementi: l’utilitaria è spaziosa, anche nel bagagliaio, e il prezzo è invitante. L’ultima generazione di Sandero si offre inoltre con un aspetto più ammaliante. Aumenta, nelle ultime versioni, l’attenzione per la sicurezza. La versione di punta è il 1.000 cc a 3 cilindri turbo a Gpl.

Volkswagen T-Roc è un crossover compatto con interni curati. La versione di punta è il 3 cilindri 1.5 TSI benzina Style.

La Toyota Yaris Cross attrae per lo stile compatto, ma aggressivo e dinamico. Si tratta della variante crossover della Yaris. La versione di punta la 1.5 Hybrid 2Wd.

Di seguito la top ten delle auto più vendute a luglio:

Auto (casa e modello) Numero di vendite Dacia Sandero 22.398 Volkswagen T-Roc 19.254 Toyota Yaris Cross 17.314 Dacia Duster 15.884 Kia Sportage 15.531 Toyota Yaris 15.237 Renault Clio 15.157 Hyundai Tucson 14.391 Opel/Vauxhall Corsa 13.938 Volkswagen Golf 13.924

Auto elettriche più vendute in Europa

Gli automobilisti europei a luglio 2024 hanno dimostrano un interesse più contenuto nei confronti delle auto elettriche: le immatricolazioni dei veicoli “a spina” sono state solo 139.300. Si tratta di un calo del -6% rispetto allo stesso mese del 2023 e un’inezia rispetto a quanto avvenuto in altri mercati. Per fare un esempio, in Cina nello stesso periodo sono stati venduti più di 1 milione di veicoli elettrici.

Pesano i costi maggiori rispetto ad altri veicoli pari gamma a combustione. E pesa, in vaste aree, la difficoltà nel trovare le colonnine di ricarica. Nonostante ciò, in Norvegia la vendita delle auto elettriche ha raggiunto quota 92% sul totale delle immatricolazioni.

Auto (casa e modello) Numero di vendite Tesla Model Y 9.544 Volvo EX30 6.573 Volkswagen ID.4 5.295 Tesla Model 3 4.694 Skoda Enyaq 4.346 BMW iX1 4.305 BMW i4 4.198 Audi Q4 e-tron 3.979 MG4 3.966 Cupra Born 3.863

Auto plug-in più vendute in Europa

Auto (casa e modello) Numero di vendite Volvo XC60 4.363 Ford Kuga 4.217 BMW X1 3.243 Cupra Formentor 2.773 Mercedes GLC 2.504 BMW X5 2.015 Kia Niro 1.906 Volvo XC90 1.859 Toyota C-HR 1.780 BMW Serie 3 1.751

L’avanzata dei Suv

I Suv, come detto, sono stati i veicoli più scelti dagli automobilisti a luglio 2024 con il 54% delle preferenze nelle nuove immatricolazioni. I Suv hanno segnato quota 554.000 vendite, registrando un aumento del +6% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Questo nonostante alcune città europee stiano mettendo in atto iniziative per scoraggiare l’acquisto dei Suv, considerati veicoli inquinanti e ingombranti.