Assegno unico, nuovo servizio per i neogenitori: cosa cambia

Fonte: ANSA

A partire dal mese di settembre 2023, sarà attivo un nuovo servizio Inps per l’assegno unico. Alla nascita di ogni figlio, i neogenitori riceveranno una comunicazione via email che li invita a presentare la domanda per richiedere il beneficio o a integrare la somma già percepita per altri figli a carico.

Assegno unico, il nuovo servizio Inps

A partire da questo mese, l’Inps invierà ai neo genitori una comunicazione via email per ogni figlio nato, esortandoli a trasmettere domanda per l’erogazione dell’assegno unico e universale. Nel caso in cui non si trattasse del primo figlio, la comunicazione da parte dell’Istituto servirà per far presente che il beneficio già percepito potrà essere integrato.

Lo rende noto l’Inps in una nota in cui spiega che si tratta di un’iniziativa “con l’obiettivo di facilitare l’accesso all’Assegno Unico Universale in occasione della nascita di un figlio” che sottolinea “l’importanza per l’Istituto di mettere al centro delle sue attività le esigenze del cittadino, ponendo l’accento sulla tempestività, l’efficienza e l’anticipazione delle necessità dell’utenza”.

Il servizio sarà erogato tramite la Piattaforma di Proattività, finanziata dal PNRR, e rientra nel processo di progressiva semplificazione dell’attività amministrativa e di costruzione di un rapporto solido di fiducia con il cittadino. Per questo Inps prevede il graduale passaggio ad un approccio proattivo, per cui il servizio anticipa e mira a soddisfare rapidamente le esigenze del cittadino, anche prima che venga presentata una richiesta puntuale di prestazione.

Assegno unico, a chi arriva la comunicazione

I destinatari delle comunicazioni email in arrivo con mittente Inps sono i neo genitori di nuovi figli nati. L’avviso non è però per tutti, ma solo per quelli che prestano il consenso a ricevere comunicazioni proattive da parte dell’Inps.

Per prestare il consenso a ricevere le comunicazioni, è necessario seguire questa procedura:

bisogna accedere all’area riservata MY INPS del portale dell’istituto di previdenza e cliccare alla voce “Vai ai tuoi consensi“;

all’interno del menu è presente la sezione “Adesione ai servizi proattivi”: per aderire bisogna cliccare su “Acconsento“.

Chi effettua questa procedura riceverà i messaggi sulla possibilità di presentare domanda di assegno unico e su altri servizi proattivi che via via verranno attivati.