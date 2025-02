Il cambio dell'Isee è fondamentale per non ricevere un importo inferiore a quanto si deve ricevere; chi non lo consegna in tempo, infatti, rischia di perdere somme significative

Fonte: ANSA Assegno Unico Universale, come non perdere niente per colpa dell’Isee

Nel 2024 l’Assegno Unico Universale è andato a 6,3 milioni di nuclei familiari, erogando un totale di 19,8 miliardi di euro e beneficiandone complessivamente 10 miliardi di figli. Lo afferma l’Inps in una nota; i dati sono in aumento rispetto agli anni passati, quando nel 2023 erano 18,2 miliardi e nel 2022 si attestarono ai 13,2 miliardi. Per quanto riguarda il mese di dicembre 2024, l’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni previste, è stato di 172 euro.

L’importanza dell’Isee

L’importo dell’Assegno Unico è determinato in base all’Isee del nucleo familiare del figlio beneficiario, considerando l’età dei figli a carico e altri fattori. In particolare, l’assegno prevede una quota variabile progressiva: si parte da un massimo di 201 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 17.227,33 euro, per arrivare a un minimo di 57,5 euro per ciascun figlio minore senza Isee o se è pari o superiore a 45.939,56 euro.

È necessario provvedere al più presto al rinnovo dell’Isee per l’Assegno Unico e Universale destinato ai figli a carico sotto i 21 anni. Sebbene il diritto all’assegno non dipenda dall’Isee, l’importo erogato varia in base al suo valore. Pur non essendoci una scadenza fissa per la presentazione della Dsu, ai fini dell’Assegno Unico il termine da rispettare è il 28 febbraio; chi non rispetta la scadenza, indipendentemente dal motivo, sia esso un ritardo personale, del Caf o dell’Inps, rischia di ricevere una somma ridotto a marzo. Tuttavia, questa situazione è temporanea: le somme non percepite potranno essere recuperate successivamente attraverso il conguaglio.

Un’altra scadenza importante è il 30 giugno: chi non lo rinnova entro tale data perde il diritto a recuperare gli arretrati dei mesi precedenti. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione sia al 28 febbraio (per evitare di ricevere un importo ridotto a marzo) che al 30 giugno (per poter recuperare eventuali differenze in modo completo).

Gli importi rinnovati

L’Assegno Unico e Universale spetta alle famiglie che soddisfano le seguenti condizioni: per ogni figlio minorenne a carico; per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza; per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni, a condizione che: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale; per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Per i genitori con figli sotto l’anno di età è previsto un aumento del 50% fino al primo compleanno. Inoltre, per le famiglie con almeno tre figli e un Isee fino a 45.939,56 euro, l’incremento del 50% sarà applicato per i figli tra 1 e 3 anni. Le famiglie con almeno quattro figli, invece, beneficeranno di un aumento fisso di 150 euro al mese. Gli arretrati di gennaio saranno erogati a partire da marzo.