Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

123RF Bonus casa 2027: quali sono

Dal 2027 cambiano le agevolazioni fiscali per chi decide di intervenire sulla propria abitazione. Le novità riguardano il bonus ristrutturazioni, l’Ecobonus e il bonus mobili, con regole differenti a seconda della tipologia di immobile e degli interventi effettuati.

Il quadro delle detrazioni distingue, in particolare, tra abitazione principale e seconde case, mentre resta centrale il rispetto dei requisiti previsti per accedere agli incentivi. Ecco quali sono le aliquote e i limiti di spesa da considerare.

Bonus ristrutturazioni 2027: detrazione al 50% per la prima casa

La prima agevolazione da considerare è il bonus ristrutturazioni, destinato a chi sostiene spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. La novità più importante contenuta nel disegno di legge di Bilancio 2027 è la proroga delle aliquote più favorevoli già previste per il 2026, evitando così la riduzione che sarebbe scattata automaticamente dal 1° gennaio. In assenza di un nuovo intervento normativo, infatti, la detrazione sarebbe scesa dal 50% al 36% per gli interventi realizzati sull’abitazione principale e dal 36% al 30% per quelli effettuati sugli altri immobili. La Manovra punta invece a mantenere le percentuali più elevate anche per le spese sostenute nel 2027.

Il quadro previsto dal provvedimento è il seguente:

50% di detrazione per i lavori effettuati sull’abitazione principale;

36% di detrazione per gli interventi sulle seconde case e sugli altri immobili;

96.000 euro di spesa massima agevolabile per ciascuna unità immobiliare.

È importante precisare che l’aliquota maggiorata del 50% non spetta indistintamente a chiunque utilizzi l’immobile come prima casa. Il beneficio è riservato ai proprietari e ai titolari di un diritto reale di godimento, come l’usufrutto, che destinano l’abitazione a propria residenza principale. Negli altri casi si applica l’aliquota del 36%. Rientrano nell’agevolazione gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole abitazioni. Per le parti comuni degli edifici condominiali sono agevolabili anche gli interventi di manutenzione ordinaria, oltre alle altre categorie di lavori ammesse.

La detrazione viene recuperata attraverso dieci quote annuali di pari importo. Questo significa che, a fronte di una spesa di 20.000 euro per lavori agevolati al 50%, il contribuente può beneficiare di una detrazione complessiva di 10.000 euro, recuperando 1.000 euro all’anno per dieci anni. Il limite di 96.000 euro rappresenta invece il tetto massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione e non l’importo che può essere effettivamente recuperato.

Ecobonus 2027: confermate le aliquote del 50% e del 36%

Anche l’Ecobonus rientra tra le agevolazioni interessate dalla proroga prevista dalla Manovra 2027. Si tratta della detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici e a ridurne i consumi.

Senza una modifica legislativa, dal prossimo anno anche questo incentivo avrebbe subito una riduzione delle aliquote. Il disegno di legge interviene invece per mantenere il sistema più favorevole, allineando le percentuali a quelle previste per le ristrutturazioni. Per le spese sostenute nel 2027, quindi, la detrazione dovrebbe essere pari al 50% per gli interventi sull’abitazione principale e al 36% per quelli sugli altri immobili, nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa. Tra i lavori che possono beneficiare dell’Ecobonus rientrano, in presenza delle condizioni tecniche richieste, la sostituzione degli infissi, gli interventi sull’involucro dell’edificio, l’installazione di schermature solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi più efficienti, comprese le pompe di calore.

Una delle modifiche più significative riguarda il sistema dei massimali. Il disegno di legge prevede infatti un limite complessivo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, superando la precedente articolazione dei tetti di detrazione differenziati in base alla tipologia di intervento. Per i lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali, il limite è invece pari a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Anche in questo caso il recupero fiscale avviene in dieci rate annuali di pari importo. Restano inoltre esclusi gli interventi che non rispettano i requisiti di efficienza energetica e le spese per la sostituzione degli impianti con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, non ammesse alle detrazioni secondo le disposizioni vigenti.

Bonus mobili 2027: proroga al 50% con tetto di 5.000 euro

Tra le misure confermate dal disegno di legge di Bilancio 2027 c’è anche il bonus mobili, l’agevolazione che consente di ottenere una detrazione fiscale per l’acquisto di arredi destinati a un immobile interessato da lavori di ristrutturazione. La proroga permette di mantenere anche per il prossimo anno uno sconto fiscale del 50%, con un limite massimo di spesa pari a 5.000 euro. La detrazione massima ottenibile è quindi di 2.500 euro, da recuperare attraverso dieci quote annuali di pari importo, pari a 250 euro all’anno.

Il bonus non è però un incentivo autonomo: per usufruirne è necessario aver realizzato un intervento di recupero del patrimonio edilizio che dia diritto al bonus ristrutturazioni. Inoltre, i lavori devono essere iniziati prima dell’acquisto dei mobili. In base alle disposizioni previste per il 2027, l’agevolazione è collegata agli interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio 2026. Non è quindi sufficiente acquistare nuovi arredi per una casa, ma occorre che l’immobile sia interessato da lavori che rispettino le condizioni stabilite dalla normativa.

Un aspetto da tenere sotto osservazione riguarda la tipologia di acquisti ammessi. Nel testo della Manovra la nuova disposizione fa riferimento ai mobili nuovi come cucine, letti e armadi, mentre per quanto riguarda i grandi elettrodomestici dovrebbe introdursi un voucher dedicato.