Le delegazioni diplomatiche di Cina e Usa sarebbero vicine a raggiungere un accordo commerciale da presentare prima dell'incontro tra Trump e Xi in Corea del Sud

Il Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer e il segretario al Commercio Scott Bessent hanno incontrato il vice primo ministro cinese He Lifeng a margine della riunione della Association of Southeast Asian Nations (Asean), nel quinto appuntamento per la discussione di un accordo commerciale tra i due Paesi dal maggio scorso.

Le dichiarazioni di Greer dopo l’incontro sono state positive. Le posizioni di Cina e Usa si starebbero avvicinando, in vista dell’incontro tra Xi e Trump annunciato dallo stesso presidente statunitense per giovedì 30 in Corea del Sud, ma non ancora confermato dalla Cina.

Accordo commerciale più vicino tra Cina e Usa

Il primo incontro a Kuala Lumpur tra le delegazioni statunitense e cinese sembra essere stato un successo. Secondo fonti americane riportate dall’agenzia di stampa britannica Reuters, tra cui lo stesso Rappresentante per il commercio Greer, l’accordo tra le parti sarebbe ai dettagli. Entro giovedì dovrebbe essere pronto un testo di cui discuteranno i due leader, Xi Jinping e Donald Trump, nel loro incontro in Corea del Sud.

Nei dettagli citati, però, Greer si è rifiutato di entrare. Alla domanda di un reporter che ha chiesto se le terre rare e i materiali critici fossero stati un tema di discussione, il principale diplomatico per gli accordi commerciali degli Stati Uniti ha risposto che sono stati discussi “molti e diversi temi“, senza entrare nello specifico.

Nel frattempo, da parte cinese, continua la cautela e il silenzio. Non solo sull’accordo e sul testo da presentare all’incontro di giovedì, ma anche sulla possibilità dell’incontro stesso.

L’incontro tra Xi e Trump

Se Trump si è infatti affrettato a indicare come per certo il meeting con l’omologo cinese, da Pechino continuano a non arrivare conferme. L’incontro rimane in agenda, senza però che Xi si sia esposto quanto il presidente degli Stati Uniti.

L’annuncio dell’incontro è arrivato in realtà in un momento di grande tensione commerciale tra Cina e Usa. Proprio gli Stati Uniti hanno appena annunciato l’apertura di un’indagine su supposte violazioni del precedente accordo commerciale, quello del 2020, da parte di Pechino.

Su cosa devono accordarsi Cina e Usa

Le questioni da appianare sono molte, tra Cina e Usa. Tutto è cominciato nei primi mesi del mandato di Trump, quando il presidente degli Stati Uniti ha imposto i primi dazi a Pechino, accusata di favorire l’afflusso di oppioidi, in particolare di Fentanyl, negli Usa. Dazi al 20%, poi al 60%, infine al 100% fino al 140% sulle merci cinesi, con altrettante ritorsioni da parte di Xi.

Poi la tregua, i primi incontri per un accordo, la diplomazia che però a ottobre ha rischiato il collasso. Al di là delle politiche commerciali di Trump, le questioni aperte tra Cina e Usa sono sostanziali:

le forniture di terre rare dalla Cina agli Usa;

l’esportazione di chip ad alto potenziale dagli Usa alla Cina;

la tassa statunitense sulle grandi navi prodotte in Cina;

la ritorsione cinese sulle compagnie di trasporto merci americane.

Tutti motivi di tensione che le delegazioni diplomatiche dovranno smorzare, per impedire che l’incontro tra i due leader si trasformi da speranza di tregua in punto di rottura.