Al G7 raggiunto l’accordo su Russia e Ucraina: ecco il piano

Uniti, a fianco dell’Ucraina finché sarà necessario. Si è chiuso con questa dichiarazione, forte, il G7 di Elmau, Germania, dove i 7 grandi della Terra si sono riuniti per una due giorni caldissima in cui affrontare le nuove strategie di contrasto alla guerra di Putin.

I 7 si dicono “fermi” nella loro solidarietà all’Ucraina e riaffermano il loro impegno a sostenere il governo e il popolo ucraino nella loro “coraggiosa” difesa della sovranità e dell’integrità territoriale del loro Paese e nella loro lotta per un futuro pacifico, prospero e democratico. Così si legge nel documento ufficiale condiviso a fine lavori.

“Siamo uniti con l’Ucraina, perché se l’Ucraina perde, tutte le democrazie perdono. Se l’Ucraina perde, sarà più difficile sostenere che la democrazia è un modello di governo efficace”: questa la posizione del premier Draghi, che insiste anche sul price cap al prezzo del petrolio russo. “Putin – ammonisce – non deve vincere”.

Il G7 accoglie la decisione del Consiglio europeo di concedere lo status di Paese candidato all’Ucraina e alla Moldavia e continuerà a fornire supporto finanziario, umanitario, militare e diplomatico: “Staremo con l’Ucraina per tutto il tempo necessario” scrive. Nel farlo, “ci impegniamo a dimostrare responsabilità e solidarietà globali lavorando per affrontare gli impatti internazionali dell’aggressione russa, in particolare sui più vulnerabili”.

Continuando a respingere gli attacchi violenti della Russia di Putin contro l’Ucraina – “palese violazione del diritto internazionale, in particolare una grave violazione della Carta delle Nazioni Unite” che minaccia gravemente il sistema internazionale – i 7 condannano anche i tentativi russi di sostituire i funzionari ucraini eletti democraticamente con funzionari illegittimi e ribadisce la richiesta alla Russia di porre fine a questa guerra. Uguale condanna all’uso ingiustificato da parte di Mosca della retorica nucleare.

I Paesi del G7 continueranno a sostenere gli sforzi ucraini per porre fine alla guerra, impegnandosi ad aiutare l’Ucraina a sostenere la propria sovranità e integrità territoriale, a difendersi e a scegliere il proprio futuro. Continueranno quindi anche a fornire a Kiev il materiale, l’addestramento e la logistica, l’intelligence e il supporto economico per costruire le sue forze armate.

Ma vanno già oltre, pensando al dopoguerra. Nell’ottica di una soluzione pacifica praticabile dopo, si dicono pronti a raggiungere accordi insieme ai Paesi e alle istituzioni interessati e all’Ucraina su impegni di sicurezza duraturi per aiutare lil Paese a difendersi, assicurare il suo futuro libero e democratico, e scoraggiare la futura aggressione russa.

“Siamo pronti a rafforzare ulteriormente la resilienza dell’Ucraina ampliando la nostra cooperazione in materia di intelligence e condivisione di informazioni, sicurezza delle informazioni e sicurezza marittima”. Massima attenzione anche verso la difesa delle reti informatiche contro gli attacchi hacker e verso la cooperazione nei settori della sicurezza energetica, della sicurezza e della protezione del materiale e delle strutture nucleari, delle questioni ambientali e dell’uso dell’acqua.

Altro punto nodale, l’assistenza umanitaria: la guerra della Russia contro l’Ucraina e gli attacchi indiscriminati ai civili e alle infrastrutture civili hanno causato sofferenze umane “incommensurabili” e perdite di vite umane. Assistiamo oggi al più grande sfollamento di civili in Europa dalla Seconda guerra mondiale. Il G7 ha fornito e impegnato finora oltre 2,8 miliardi di dollari in assistenza umanitaria nel 2022 e continuerà a supportare le persone colpite dalla guerra, in particolare per proteggere i diritti delle donne e bambini.

Stesso discorso per gli sfollati e i rifugiati, cui continuerà ad essere fornito soccorso nei Paesi ospitanti. In particolare, il sostegno è rivolto al sistema di supporto messo a punto dalla Moldavia. L’obiettivo è fornire corridoi sicuri ai rifugiati, anche snellendo ulteriormente le procedure di immigrazione e i requisiti per i visti e rafforzando gli sforzi per prevenire e rispondere il rischio di tratta di esseri umani tra la popolazione rifugiata, sproporzionatamente fatta di donne e bambini.

In quest’ottica si inserisce anche la richiesta a Putin di rispettare il diritto umanitario internazionale (qui vi abbiamo parlato della sua nuova arma segreta con cui pensa di vincere la guerra). “Esortiamo la Russia a provvedere immediatamente a un accesso umanitario sicuro, rapido e senza ostacoli e a far funzionare i passaggi sicuri, consentendo la consegna degli aiuti umanitari alle città assediate e ai civili per raggiungere la sicurezza verso una destinazione a loro scelta”. I 7 chiedono anche che la Russia consenta immediatamente il ritorno in sicurezza dei cittadini ucraini portati spesso con la forza in Russia senza il loro consenso.

Altro tema caldissimo riguarda i crimini di guerra. Il G7 condanna gli attacchi in corso contro civili e non combattenti, il sistematico di attacco a infrastrutture critiche, scuole e asili, personale sanitario e strutture, e la violenza sessuale e di genere connessa ai conflitti in Ucraina. Anche il “deliberato” attacco ai siti culturali ucraini e la distruzione del patrimonio ucraino da parte delle forze russe, con la soppressione della lingua e dei media ucraini nelle aree occupate illegalmente dalla Russia, sono un tentativo di cancellare la storia e l’identità culturale dell’Ucraina e dunque un crimine di guerra.

In questo senso si stanno muovendo la Corte penale internazionale (CPI), la commissione d’inchiesta internazionale indipendente incaricata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) e l’OSCE, nonché le indagini nazionali dell’Ufficio del procuratore generale dell’Ucraina.

E l’economia torna ancora una volta al centro del dibattito. E’ fondamentale – esortano i 7 grandi – aumentare la sicurezza alimentare. La Russia ha un'”enorme responsabilità” per le crescenti minacce alla sicurezza alimentare globale a seguito del conflitto. L’assalto della Russia ha gravemente impedito all’Ucraina di esportare i suoi prodotti agricoli e sta ostacolando la sua capacità di produzione, provocando forti aumenti dei prezzi e aumentando l’insicurezza alimentare globale per milioni di persone, in particolare le persone più vulnerabili, come donne e bambini.

“Chiediamo urgentemente alla Russia di cessare, senza condizioni, i suoi attacchi alle infrastrutture agricole e di trasporto e di consentire il libero passaggio delle spedizioni agricole dai porti ucraini nel Mar Nero”. I Paesi del G7 sono uniti a sostenere l’Ucraina nella produzione ed esportazione di grano, petrolio e altri prodotti agricoli.

Sul fronte sanzioni restano saldi sul loro impegno per sanzioni coordinate “senza precedenti, i cui impatti si aggregheranno nel tempo”. I 7 continueranno a intensificare la pressione economica e politica internazionale sul regime di Putin e sui suoi oligarchi in Bielorussia, privando la Russia dei mezzi economici per persistere nella sua guerra, per limitare ulteriormente l’accesso della Russia a input industriali, servizi e tecnologie chiave prodotti dalle economie occidentali, in particolare quelli che supportano la base industriale degli armamenti e il settore tecnologico della Russia.

Obiettivo dichiarato, trovare nuovi modi per isolare la Russia dalla partecipazione al mercato globale e reprimere l’evasione. Anche riducendo i ricavi russi, compreso quello derivante dall’oro. Verranno ridotte ulteriormente le esportazioni russe e la dipendenza dall’energia russa.

Infine, i 7 dichiarano di essere pronti a concedere fino a 29,5 miliardi di dollari di sostegno al bilancio nel 2022 per aiutare l’Ucraina a colmare il suo deficit di finanziamento e continuare a garantire la fornitura di servizi di base al popolo ucraino. Nel complesso, questo sostegno è urgente e si aggiunge al sostegno economico fornito dal 2014 al 2021, che supera i 60 miliardi di dollari.

Sulla stessa linea d’onda per il sostegno finanziario, la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e l’International Finance Corporation, il cui contributo ammonta a 3,5 miliardi di dollari.

Infine, la ricostruzione: a fronte della distruzione delle infrastrutture, comprese le infrastrutture sociali e pubbliche di base, le città, l’industria e le strutture agricole in Ucraina, c’è l’urgente necessità di una ricostruzione immediata delle infrastrutture critiche. Il G7 intende sostenere un piano di ricostruzione internazionale, elaborato e attuato dall’Ucraina in stretto coordinamento con partner e organizzazioni bilaterali e multilaterali a sostegno di una ripresa economica sostenibile, resiliente, inclusiva e verde che rafforzi istituzioni democratiche forti, stato di diritto, e misure anticorruzione.