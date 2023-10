Rivoluzione Meta, col colosso americano che ha deciso di far pagare un abbonamento per Instagram e Facebook: ecco a quanto ammonta, le tariffe da web o cellulare

Fonte: iStock Instagram e Facebook, arriva la versione a pagamento: quanto costano

Una svolta nel mondo social, con due delle piattaforme più utilizzate in assoluto pronte a diventare a pagamento. Parliamo di Instagram e Facebook, social che quasi tutto il mondo ha scaricato sui cellulari e che vengono utilizzati, attivamente o passivamente, tutti i giorni, che ben presto diventeranno a pagamento con un abbonamento in stile Netflix.

Ad annunciare questa decisione, che ha dello storico, è stata Meta, società che gestisce entrambi i social oltre che WhatsApp, che ha svelato i nuovi piani pronti a entrare in scena già dai prossimi mesi. E c’è chi accoglie positivamente la notizia, altri invece puntano il dito.

La decisione di Meta

Una vera e propria rivoluzione, tanto discussa e in passato paventata ma mai attuata, ora prossima ad arrivare. Meta, infatti, ha fatto sapere che presto sbarcherà in Europa una versione di Facebook e Instagram a pagamento, con l’offerta agli utenti iscritti di poter attivare un abbonamento mensile per utilizzare i due social network senza pubblicità.

“Ci impegniamo a mantenere le informazioni delle persone private e sicure, ai sensi delle nostre normative e del Regolamento Ue sulla protezione dei dati” hanno fatto sapere dal colosso americano che si è mosso con l’opzione a pagamento dopo le diverse proteste per le troppe pubblicità personalizzate per le quali in tanti temevano la fuga di dati personali.

E Meta, che già si era accodata a Twitter sulle spunte blu, ha deciso di rivoluzionare la propria offerta social dopo varie sentenze sfavorevoli e dopo l’introduzione dei nuovi regolamenti Ue sul trattamento dei dati degli utenti. Una stretta talmente notevole da spingere le Big Tech a riformulare i loro piani di business

Quanto costeranno Instagram e Facebook

A partire da novembre Meta darà il via a questa rivoluzione, offrendo agli utenti in Europa la possibilità di pagare un abbonamento mensile per utilizzare i due social network senza pubblicità.

Nello specifico, secondo le tariffe fin qui emerse, pare che l’abbonamento potrebbe variare. A seconda che si scelga di attivare l’abbonamento sul web o da mobile, il costo sarà rispettivamente di 9,99 euro al mese sul web o di 12,99 euro al mese su iOS e Android.

Indipendentemente da dove si effettui l’acquisto, l’abbonamento sarà comunque valido per tutti gli account Facebook e Instagram collegati al Centro gestione account dell’utente.

Fino al 1° marzo 2024, l’abbonamento iniziale sarà valido per tutti gli account collegati al Centro gestione account dell’utente. Da quella data in poi, però, per ogni ulteriore account inserito nel Centro gestione account dell’utente si applicherà un costo aggiuntivo di 6 euro al mese per gli abbonamenti sottoscritti sul web, e di 8 euro al mese per quelli attivati su iOS e Android.

Ci sarà ancora un social gratis?

Ma dov’è finito il “Facebook è gratis e lo sarà per sempre”? Per tutti gli utenti che tremano e pensano di doversi cancellare in massa dai social perché non intenzionati a pagare l’abbonamento delle piattaforme c’è una rassicurazione: sia Facebook sia Instagram avranno comunque la loro versione gratis.

“Crediamo fermamente in una internet gratuita supportata dagli annunci e continueremo a offrire l’accesso gratuito ai nostri prodotti e servizi indipendentemente dalle diverse disponibilità economiche”, ha fatto sapere Meta, che ha sottolineato che le versioni gratuite saranno con la pubblicità. Insomma, un po’ come per Spotify o Netflix, che di recente ha cambiato i suoi piani d’abbonamento.