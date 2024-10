Torna la Vendemmia di Montenapoleone: quando lusso e vino si incontrano

Il Quadrilatero della Moda si è trasformato in un esclusivo itinerario di degustazioni e incontri, attirando appassionati e curiosi in cerca di un’esperienza unica.

Fonte: Matteo Calzaretta Vendemmia di Montenapoleone da Tod's

Il 10 ottobre 2024, la Milano che conta ha vissuto una delle sue serate più attese, la Vendemmia di Montenapoleone. Una fusione di eleganza, vino pregiato e alta moda, questo evento annuale è ormai diventato un appuntamento fisso per gli amanti del lusso e della cultura enologica. Il Quadrilatero della Moda, epicentro della raffinatezza milanese, si è trasformato in un esclusivo itinerario di degustazioni e incontri, attirando appassionati e curiosi in cerca di un’esperienza unica.

Un evento tra tradizione e innovazione

Nel contesto elegante di via Montenapoleone, tra le vetrine dei brand più prestigiosi, si è celebrato un dialogo tra due mondi apparentemente distanti: quello della moda e quello del vino. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Montenapoleone District, ha saputo mescolare tradizione e innovazione, trasformando le boutique in affascinanti salotti dove il piacere del palato si è fuso con quello estetico.

Fonte: Ufficio stampa

Per una notte, maison del calibro di Valentino, Chopard, Cartier e Giorgio Armani hanno aperto le loro porte a un pubblico selezionato, offrendo degustazioni esclusive di alcuni dei migliori vini italiani. Cantine di fama internazionale, come Bellavista, Marchesi Antinori, Marchesi di gresye Sassicaia, hanno presentato le loro etichette più iconiche, dando vita a un’esperienza multisensoriale che ha saputo esaltare il legame tra lusso e territorio.

L’eleganza di un viaggio sensoriale

Oltre a rappresentare un incontro di gusto, La Vendemmia di Montenapoleone è anche una celebrazione del saper fare italiano, del valore dell’artigianato e del racconto dietro ogni prodotto di qualità. Le boutique e le vie del quadrilatero, decorate per l’occasione con dettagli ispirati alla vendemmia, hanno ospitato esperti del settore vinicolo che, tra un calice e l’altro, hanno raccontato storie di tradizioni familiari, di passione per la terra e di sfide legate alla sostenibilità.

In particolare, l’edizione 2024 ha visto un focus crescente sul vino biologico e sui metodi di produzione sostenibili. Molte delle aziende vitivinicole presenti hanno scelto di promuovere una visione più consapevole del vino, enfatizzando il rispetto per l’ambiente come valore imprescindibile. Un segnale forte di come anche il lusso stia abbracciando la responsabilità sociale.

Un pubblico esclusivo tra cultura e mondanità

La serata è stata un incontro tra mondi diversi, dove il pubblico non ha soltanto sorseggiato vini pregiati, ma ha anche respirato l’atmosfera di un evento mondano che ha saputo attirare personalità di spicco. Nelle boutique e lungo le strade del Quadrilatero, imprenditori, artisti, stilisti e celebrità si sono incontrati, creando un mix irripetibile di cultura e glamour.

Fonte: Matteo Calzaretta

Tra gli ospiti, anche figure iconiche del jet set internazionale e dell’industria creativa, a conferma di come la Vendemmia di Montenapoleone sia molto più di un evento enogastronomico: è una celebrazione dello stile di vita italiano, che sa far convivere mondi diversi con naturalezza.

Milano, crocevia di eccellenze e scambi di business

Con il suo mix di bellezza, arte e tradizione, Milano è lo scenario ideale per un evento come la Vendemmia. La città, già capitale della moda, è diventata per una sera anche capitale del vino, mostrando come sia possibile unire mondi lontani sotto il comune denominatore dell’eccellenza.