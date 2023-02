Prezzi carburanti in calo: diesel scende sotto la benzina

Importante novità per i prezzi del carburante, con il diesel che è tornato a essere più conveniente rispetto alla benzina. Da inizio settimana, infatti, si è tornati finalmente alla normalità. Si tratta tuttavia di un cambiamento stagionale, che negli anni non aveva suscitato grande scalpore. Durante l’inverno, infatti, il prezzo del gasolio tende a essere più elevato di quello della benzina in tutto l’emisfero boreale. In condizioni normali, questa differenza di prezzo non si avverte a livello del consumatore, poiché è solitamente di appena 3 o 4 centesimi di euro al litro, ed è compensata dall’abbassamento delle accise del gasolio, che vale circa 11 centesimi.

Ad agosto, a causa delle sanzioni contro la Russia, della cui efficacia vi abbiamo parlato qua, da cui dipende il 30% del fabbisogno europeo, la disponibilità di gasolio è diminuita. Questo ha causato un aumento della domanda di gasolio in previsione dell’inverno, portando la differenza di prezzo tra gasolio e benzina a superare i 30 centesimi di euro al litro, annullando dunque i vantaggi fiscali e facendo salire il diesel a livelli eccezionali e a cifre superiori alla benzina.

I prezzi di benzina e diesel in Italia

Di seguito i prezzi medi di benzina e diesel pubblicati da Staffetta Quotidiana in base a quelli praticati dai gestori e comunicati all’Osservatorio del Ministero dello Sviluppo economico. La rilevazione settimanale è stata effettuata su circa 15 mila impianti.

I prezzi di benzina e diesel al self service in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al self service è di 1,862 euro al litro, con una flessione di 1 millesimo.

Il prezzo della benzina praticato al self service per le compagnie è compreso tra 1,855 e 1,874 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service delle pompe bianche è di 1,862 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service in autostrada è di 1,940 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service è di 1,829 euro al litro, in flessione di 3 millesimi rispetto alla precedente rilevazione.

Il prezzo del diesel praticato al self service per le compagnie è compreso tra 1,816 e 1,836 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service delle pompe bianche è di 1,827 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service in autostrada è di 1,913 euro al litro.

I prezzi di benzina e diesel al servito in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al servito è di 2,005 euro al litro, in flessione di 1 millesimo.

Il prezzo della benzina praticato al servito per le compagnie è compreso tra 1,945 e 2,077 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito delle pompe bianche è di 1,914 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito in autostrada è di 2,199 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito è di 1,976 euro al litro, con un ribasso di 2 millesimi.

Il prezzo del diesel praticato al servito per le compagnie è compreso tra 1,906 e 2,040 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito delle pompe bianche è di 1,881 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito in autostrada è di 2,179 euro al litro.

Quanto costano oggi gli altri carburanti

Staffetta Quotidiana pubblica anche i prezzi di gpl, metano e gnl, tutti al servito.

I prezzi medi del gpl in Italia oggi

Il prezzo del gpl è compreso tra 0,798 e 0,829 euro euro al litro.

Il prezzo medio del gpl alle pompe bianche è di di 0,806 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl in autostrada è di 0,899 euro al litro.

I prezzi medi del metano in Italia oggi

Il prezzo del metano è compreso tra tra 1,817 e 2,070 euro al chilo.

Il prezzo medio del metano alle pompe bianche è di di 1,935 euro al chilo.

Il prezzo medio del metano in autostrada è di 1,931 euro al chilo.

I prezzi medi del gnl in Italia oggi

Il prezzo medio del gnl è di 1,782 euro al chilo, con un ribasso di 2 millesimi.

Il prezzo medio del gnl per le compagnie è di di 1,812 euro al chilo.

Il prezzo medio del gnl alle pompe bianche è di di 1,759 euro al chilo.

Il prezzo medio del gnl in autostrada è di 1,736 euro al chilo.

Con l’embargo sul gasolio russo le previsioni erano allarmanti, come spiegato qua. Fortunatamente non si sono, almeno per il momento, realizzati gli scenari più catastrofici per i prezzi dei carburanti in Italia. E mentre ancora si discute del costo dei combustibili fossili, l’Europa ha ufficialmente deciso la data per la fine delle auto a diesel e benzina, indicata qua.