Natale salva tasche, ecco i regali che non conoscono rincari

Col Natale sempre più vicino, aumenta la pressione sui “ritardatari” che ancora non hanno neanche pensato ai regali. Al di là dei classici regali “utili”, che restano sempre i più gettonati tra i consumatori adulti, ci sono però articoli che sembrano non conoscere rincari. Autentiche “oasi” economiche in un deserto di prezzi dominato dall’inflazione, che coinvolge circa due prodotti su tre.

I regali che resistono all’inflazione

Tra i prodotti che finiscono ogni anno sotto l’albero, un buon 37% registra prezzi inferiori rispetto a un anno fa. Si tratta quasi sempre dei regali “evergreen”, meno legati alle mode e che non stati travolti dalle crisi di energia e semiconduttori, i due “cicloni” più letali per le catene di fornitura e distribuzione abbattutisi con la guerra in Ucraina dopo la già fiaccante pandemia Covid.

Il primo articolo in lista è davvero “senza tempo”: le bambole Barbie, che in media costano quasi il 20% in meno rispetto a un anno fa (qui trovate le migliori offerte su Amazon). L’ambito dell’intrattenimento, non solo infantile, appare come quello più “virtuoso” per il portafogli. I Playmobil costano l’8% in meno, i puzzle e i giochi educativi il 4%, i Lego il 3%. I videogiochi, in particolare quelli per la Playstation 4, sono venduti a prezzi inferiori del 10% rispetto a fine 2021. I “games” per Nintendo Switch scendono invece del 6%.

Contenuti anche i costi nell’ambito dell’elettronica: droni e spazzolini elettrici scendono del 16% rispetto alle Feste 2021, i televisori del 15%, le stampanti multifunzione del 3%. Più contenuta anche la spesa dell’abbigliamento per le attività all’aperto: dalle giacche (-9%) alle scarpe (-6%), passando per gli stivali (-4%), le calze e i cappotti da uomo (-2%). Infine anche gioielli, orecchini e collane appaiono più convenienti dell’anno scorso (-5%).

I regali che sono aumentati di prezzo

Dall’altro lato, ci sono prodotti che più di altri risentono dell’inflazione e dell’aumento record dei costi delle materie prime (ne abbiamo parlato anche qui). L’ambito più “off limits” in questo senso è quello di informatica ed elettrodomestici, con rincari che vanno dal 20% al 77% in più rispetto a un anno fa. L’inflazione affligge inoltre i prodotti di importazione e, come già ricordato, quelli legati ai settori dell’energia e dei chip. Quasi inavvicinabili gli elettrodomestici: i forni classici costano il 77% più di un anno fa, i microonde il 35% in più, le lavatrici +23%, le asciugatrici +14% e i frigoriferi +13%.

In ambito informatico e tecnologico, invece, le casse audio segnano un +21%, le tastiere +20%, i router e le telecamere +14%, i videoproiettori +13% e smartphone e tablet quasi il 10% in più. Aumentano anche tutt’altra categoria di regali, più tradizionali: i profumi, con prezzi superiori del 13% per la donna e del 12% per l’uomo.

Dal Black Friday al Natale: occhio al cartellino

Gran parte dei regali è stata acquistata con gli sconti del Black Friday, che ha visto un volume di transazioni (soprattutto online) sui livelli pre-Covid. Un fenomeno che evidenzia in modo chiaro una maggiore attenzione degli utenti al prezzo degli articoli. Sono quasi 9 gli italiani su 10 ad aver approfittato delle promozioni di due settimane fa per risparmiare.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.