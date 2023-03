Ita avrà biglietti salati dopo la vendita? Cosa accadrà

Ryanair lancia l’offensiva contro Ita Airways attraverso l’amministratore delegato Michael O’Leary. A margine dell’inaugurazione di due nuovi hangar destinati alla manutenzione degli arei della flotta della compagnia irlandese, il manager della compagnia ha spiegato che i prezzi dei voli della newco italiana, che presto entrerà a far parte del portafoglio della tedesca Lufthansa, si alzeranno nel prossimo periodo. A vantaggio del vettore di Dublino e delle altre low cost che hanno ormai conquistato anche il mercato delle tratte nazionali della Penisola.

Ryanair contro Ita: “Aumenterà i prezzi”

Lufthansa, ha dichiarato Michael O’Leary in conferenza stampa, rappresenta per Ita Airways un partner migliore di Air France, che era in lizza per l’acquisizione della compagnia. Tuttavia “si limiterà a portare i passeggeri a Monaco e Francoforte, come ha fatto a Bruxelles e a Zurigo” con le controllate Swiss International Air Lines e Brussels Airlines.

L’operazione di acquisizione di Ita Airways da parte di Lufthansa rappresenta un vantaggio per Ryanair. “Sono contento per noi”, ha sottolineato l’amministratore delegato del vettore irlandese. Perché l’azienda di Berlino “alzerà le tariffe dei voli di Ita”, e per questo sempre più viaggiatori sceglieranno di acquistare i biglietti delle compagnie low cost.

Gli investimenti di Ryanair in Italia

L’assedio di Ryanair al mercato italiano, comunque, non si baserà esclusivamente sulle tariffe maggiorate che potrebbero arrivare nel prossimo periodo. All’inaugurazione del 4° e del 5° hangar di manutenzione all’aeroporto di Milano Bergamo, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, Michael O’Leary ha annunciato cosa accadrà in futuro per la compagnia irlandese in Italia.

Le due nuove aviorimesse, costruite grazie a un investimento di ben 20 milioni di euro, creeranno 100 nuovi posti di lavoro nel settore dell’ingegneria aeronautica in Lombardia. A Orio al Serio la flotta potrà contare per il 2023 di 4 nuovi aeromobili, arrivando a 24 in totale che permetteranno di servire 13 milioni di passeggeri all’anno con l’apertura di 10 nuove rotte da e per Bergamo.

Nel corso dei prossimi mesi Ryanair baserà ben 98 aerei in tutta Italia, con un amento di traffico del 12% e passando da 50 milioni di passeggeri a oltre 56 milioni. Numeri resi possibili anche grazie alle partnership con Sacbo ed Enac. I posti di lavoro generati dal vettore irlandese in Italia arriveranno dunque a 3 mila dipendenti diretti nei 30 aeroporti italiani serviti.

“Oggi siamo a circa 100 aeromobili basati in Italia e vogliamo arrivare a 200 aeromobili entro metà della prossima decade, entro il 2035, e a quella data mi aspetto di portare a 100 milioni il numero di passeggeri da e per l’Italia”, ha dichiarato Michael O’Leary.

Ha poi aggiunto di attendere un’ulteriore crescita di Ryanair in Italia. La Penisola è infatti “il mercato che cresce di più in Europa”. Già nel 2024 la previsione è di passare dai 56 milioni di passeggeri di quest’anno ad almeno 62 milioni.

Nel mentre Ita Airways ha dato il via libera al biglietto unico per aereo e treno, di cui vi abbiamo parlato qua. Il nuovo piano si aggiunge all’ampliamento della flotta aerea e delle destinazioni, anticipato qua, e dell’atteso aumento di stipendio per i lavoratori della compagnia.