Inflazione: le 10 città dove i prezzi sono aumentati di più

L’inflazione in Italia sta calando ma, tra pandemia e guerra in Ucraina, i prezzi sono decisamente fuori dalla norma. Molte famiglie hanno visto la propria situazione economica peggiorare e il costo della vita è aumentato notevolmente da Nord a Sud. L’Istat ha diffuso i dati relativi all’inflazione di gennaio dei capoluoghi di regione e dei comuni con più di 150 mila abitanti. In base a questi dati, l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. La lista ha fatto emergere importanti differenze e, a sorpresa, non sono solo le città più grandi quelle in cui è stato rilevato un aumento maggiore dei prezzi.

La classifica delle città più care d’Italia

A chiudere la classifica delle 10 città in cui l’inflazione ha modificato nettamente le abitudini delle famiglie, è Brescia. Nel capoluogo di provincia lombardo l’inflazione rilevata dall’Istat è al 9,6%. Si traduce in una spesa aggiuntiva di 2.531 euro per una famiglia media di 2,3 componenti, che sale a 3.041 euro per una famiglia di tre persone.

A seguire, al nono posto, c’è Perugia, con un’inflazione del 10,9%. La spesa aggiuntiva annua è in questo caso pari a 2.504 per una famiglia media, e di ben 3.051 euro per una di tre persone. A seguire, in ordine ascendente nella top ten delle città più care d’Italia, c’è Bologna, con un’inflazione del 9,8% e una spesa aggiuntiva di 2.445, che sale a 3.061 euro per i nuclei a tre.

Al settimo posto c’è l’unica città del Sud Italia della classifica di quelle maggiormente interessate dall’aumento dei prezzi. Si tratta di Catania, che è anche la città d’Italia con l’inflazione più alta, pari al +12,6%. La spesa aggiuntiva media è in questo caso di 2.501 euro per una famiglia media, che si alza a 3.152 euro per una formata da tre persone.

Ravenna si classifica invece al sesto posto, con un’inflazione del 10,8% e una spesa aggiuntiva media di 2.610 euro, che diventano 3.289 euro per un nucleo formato da tre persone. Al quinto posto della top ten appare Trento, con un’inflazione del 10% e una spesa aggiuntiva di 2.617 euro, che salgono a 3.317 euro per tre persone. Sopra c’è Modena, con un tasso di inflazione del 10,9% e una spesa aggiuntiva di 2.634 per famiglia media e di 3.319 euro per tre persone.

Prima di arrivare alla top three, è necessario rilevare che l’Istat ha indicato come la città più virtuosa quella di Potenza, dove l’inflazione è ben al di sotto della media nazionale, al 7,5%, e una famiglia media da 2,3 componenti spende 1.481 euro in più all’anno, che salgono a 1.613 con tre componenti.

Quali sono le città più care in Italia: la top 3

Sul gradino più basso del podio, al terzo posto, c’è la città di Genova, dove è rilevata un’inflazione dell’11,8% e una spesa supplementare pari a 2.572 euro annui per una famiglia media da 2,3 componenti. Ma se si considera una famiglia di tre persone, la spesa arriva a 3.320 euro. Al secondo posto c’è Milano, dove il rialzo dei prezzi del 10,8% ha determinato un incremento di spesa annuo pari a 2.932 euro per una famiglia tipo. Che aumenta a 3.505 euro all’anno per un nucleo composto da tre persone.

Ma non sono queste le città che hanno subito un più forte aumento del costo della vita. In testa alla classifica troviamo Bolzano, con un’ inflazione pari al 10,4%. Anche se si tratta solo della decima più alta d’Italia, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva, equivalente in media a 2.764 euro su base annua. Ma se si considera una famiglia di tre persone, la spesa sale a 3647 euro.

Di seguito la classifica completa per confrontare meglio i dati. È utile notare come la posizione sia determinata dai rincari per le famiglie “reali” composte da tre elementi, e non dunque da quelle ideali in cui vivono 2,3 persone.

Posizione in classifica Città Rincaro annuo medio Rincaro per le famiglie con tre persone Inflazione annua rilevata a gennaio 2023 1 Bolzano 2.764 euro 3.647 euro 10,4% 2 Milano 2.932 euro 3.505 euro 10,8% 3 Genova 2.572 euro 3.320 euro 11,8% 4 Modena 2.634 euro 3.319 euro 10,9% 5 Trento 2.617 3.317 euro 10,0% 6 Ravenna 2.610 3.289 euro 10,8% 7 Catania 2.501 3.152 euro 12,6% 8 Bologna 2.445 3.061 euro 9,8% 9 Perugia 2.504 3.051 euro 10,9% 10 Brescia 2.531 3.041 euro 9,6%

L'inflazione a gennaio ha subito a livello nazionale una frenata, e si attesta al 10%.