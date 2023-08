Benzina, dove costa di più e di meno la benzina: la mappa

Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

Agosto si distingue ancora per i prezzi molto alti della benzina, come d’altra parte avviene ogni estate. Secondo i dati forniti dal ministero dei Trasporti, Il prezzo medio della benzina praticato il 17 agosto 2023 in Italia è 1,944, in crescita rispetto al giorno precedente. Il prezzo medio settimanale nazionale rilevato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica è 1,929, in crescita rispetto alla settimana precedente. Il gasolio, in autostrada, viaggia su 1,842 euro al litro al self service.

La mappa delle regioni

Le tariffe medie variano su base regionale e da città a città: la provincia dove il prezzo medio della benzina è più elevato è Nuoro, seguita da Crotone e Imperia. È invece a Ancona che il prezzo medio giornaliero è più basso, poi vengono Ascoli-Piceno e Biella. Per il gasolio invece, il prezzo medio è più elevato a Imperia, seguita da Nuoro e Verbania. È invece a Ancona che il prezzo medio giornaliero è più basso, poi vengono Ascoli-Piceno e Padova.

Questa è la classifica del prezzo della benzina nelle varie regioni, partendo dal prezzo più alto:

Basilicata: 1,970 euro/litro

Calabria: 1,967 euro/litro

Puglia: 1,964 euro/litro

Liguria: 1,964 euro/litro

Valle d’Aosta: 1,963 euro/litro

Trentino-Alto Adige: 1,962 euro/litro

Sardegna: 1,956 euro/litro

Sicilia: 1,940 euro/litro

Lombardia: 1,941 euro/litro

Emilia-Romagna: 1,943 euro/litro

Abruzzo: 1,943 euro/litro

Piemonte: 1,943 euro/litro

Toscana: 1,942 euro/litro

Friuli-Venezia Giulia: 1,942 euro/litro

Campania: 1,947 euro/litro

Molise: 1,946 euro/litro

Lazio: 1,935 euro/litro

Umbria: 1,934 euro/litro

Veneto: 1,931 euro/litro

Il prezzo dei carburanti è cresciuto in tutti i Paesi dell’Unione europea. L’Italia compare tra i paesi con il prezzo più alto e in particolare è quello con la quota percentuale di tasse più elevata rispetto al prezzo finale.

Le promesse disattese di Matteo Salvini

Sulle autostrade, il costo del carburante continua a salire, mentre cresce la pressione sul governo affinché intervenga sulla questione dei prezzi elevati della benzina, inclusa la possibilità di ridurre le accise. Nonostante ciò, il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito la sua posizione che le accise dovrebbero rimanere intatte, come ha dichiarato in un’intervista a Repubblica.

Urso specifica che la riduzione delle accise tra marzo e dicembre 2022 ha comportato una spesa di oltre 9 miliardi di euro, traducendosi in un miliardo al mese o 12 miliardi l’anno. Tali cifre risultano onerose per un governo che si trova ad affrontare sfide di bilancio complesse. Si deve anche considerare che l’aumento delle imposte raccolte attraverso l’aumento dei prezzi alla pompa potrebbe continuare a contribuire alle casse statali.

La posizione del ministro sembra divergere dalle promesse elettorali precedentemente fatte da Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che avevano affrontato in passato con grande enfasi il tema popolare dei costi elevati dei carburanti. Nel programma elettorale della Lega, è chiaramente indicata la proposta di “proseguire con misure transitorie di riduzione delle accise di gasolio, benzina e GPL. La riduzione delle accise, da attuarsi come politica generale di riduzione del carovita, ha importanza fondamentale per garantire livelli minimi di competitività dell’autotrasporto”.

Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, disse di riduzione delle accise anche mentre era al governo. Nel febbraio 8, 2023, ha promesso che “se il prezzo superasse i 2 euro, il Governo avrebbe agito, come è stato fatto l’anno precedente”. Tuttavia, nello stesso giorno, il ministro Urso ha minimizzato le richieste di Salvini sostenendo che i prezzi stavano calando.