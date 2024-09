Fonte: 123RF Vendemmia 2024

La vendemmia del 2024 segna un punto di svolta nel panorama vinicolo mondiale, con l’Italia pronta a capitalizzare una stagione eccezionale sull’Etna, mentre la Francia, fino a oggi leader incontrastata del settore, affronta un anno di difficoltà senza precedenti.

Questo scenario, con il drastico calo della produzione francese e l’esplosivo aumento della produzione sul territorio siciliano, potrebbe ridefinire gli equilibri del mercato globale del vino e influenzare le dinamiche economiche del settore.

Il crollo inaspettato della Francia, nel 2024 la vendemmia più critica degli ultimi anni

La Francia, che nel 2023 deteneva il titolo di principale produttore di vino al mondo, si trova ora ad affrontare una delle vendemmie più critiche degli ultimi anni. Le stime indicano una produzione di circa 39,3 milioni di ettolitri, un abbassamento del 18% rispetto alle previsioni iniziali e in netto contrasto rispetto ai quantitativi previsti solo un mese fa.

Le avversità climatiche – piogge frequenti, gelo primaverile e grandinate – hanno avuto un impatto devastante sui vigneti, aggravato dalla diffusione di malattie fitopatologiche. Le regioni chiave come la Val de Loire, Borgogna-Beaujolais e Champagne riportano cali significativi nella produzione, con riduzioni che variano tra il 16% e il 30%.

La crisi si estende anche ai vini Dop e alle acquaviti, con un calo previsto rispettivamente del 15% e del 35%. Questo scenario non solo mina la posizione di leadership della Francia ma riduce anche l’offerta globale di vini pregiati e acquaviti di alta gamma, con ripercussioni sul mercato internazionale.

L’ascesa dell’Italia, vendemmia straordinaria sull’Etna nel 2024

In un contesto di declino francese, l’Italia emerge come un faro di speranza e resilienza, con l’Etna che si distingue per una performance vendemmiale straordinaria. La produzione sull’Etna è prevista in aumento del 60% rispetto al 2023, con circa 80 mila quintali di uva e oltre 55 mila ettolitri di vino.

Questo successo è particolarmente significativo dato il contesto di crisi idrica che ha colpito la Sicilia, evidenziando la capacità delle vigne etnee di adattarsi e prosperare. Le condizioni climatiche favorevoli, tra cui le piogge di fine estate, hanno contribuito a una maturazione ottimale delle uve, migliorando sia la quantità che la qualità del raccolto. Inoltre, nonostante le recenti eruzioni vulcaniche, gli effetti sulla qualità del vino sono minimi, e la sabbia vulcanica potrebbe apportare benefici a lungo termine, migliorando la resistenza delle piante a malattie e parassiti.

Le conseguenze sul mercato globale del vino

Il contrasto tra la crisi produttiva francese e il trionfo dell’Etna avrà ripercussioni significative sul mercato globale del vino. La potenziale perdita del primato da parte della Francia potrebbe spostare l’attenzione verso l’Italia come principale attore del settore, con le produzioni dei territori siciliani che potrebbe diventare un simbolo della qualità e della resilienza vinicola. Questo cambiamento potrebbe influenzare le dinamiche di prezzo e domanda a livello internazionale, con un possibile incremento dell’interesse e dei prezzi per i vini italiani, in particolare quelli provenienti dalle aree emergenti come l’Etna appunto.

Proprio per questo motivo, la vendemmia di quest’anno rappresenta un momento cruciale per il settore vinicolo globale. Mentre la Francia lotta con una produzione in calo, l’Italia si afferma come esempio di eccellenza e adattamento, suggerendo un possibile cambio di guardia nella leadership. Gli sviluppi dei prossimi mesi, inclusi i dati dettagliati che saranno presentati al G7 di Siracusa, offriranno ulteriori spunti sulla direzione futura del mercato del vino e sulle strategie economiche delle principali nazioni produttrici.

