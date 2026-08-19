Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Spread Btp Bund del 19 agosto 2026.

Alle ore 11:45 del 19 agosto 2026, secondo i dati forniti da Teleborsa, il differenziale tra il rendimento del Btp italiano a 10 anni e quello del Bund tedesco si è attestata a 82 punti, in calo dello 0,35%. L’Italia, quindi, continua a mostrare una posizione relativamente solida a confronto con le principali economie dell’Eurozona.

Il dato, se confrontato con quello degli altri Paesi europei, racconta un cambiamento importante nella percezione dei titoli di Stato.

Spread Btp Bund a 82 punti: cosa significa

Per capire il dato bisogna partire dal significato dello spread, che indica la differenza tra i rendimenti di due titoli di Stato con la stessa durata. Nei mercati italiani vengono confrontati il Btp decennale italiano e il Bund decennale tedesco, che viene tradizionalmente utilizzato come riferimento per il mercato obbligazionario dell’Eurozona. Se il suo rendimento è più basso rispetto a quello di un altro Paese, la differenza esprime il maggiore rendimento richiesto dagli investitori per detenere il titolo di quello Stato.

Nel caso dei dati riportati il 19 agosto 2026:

il Btp decennale rende il 4,09% ;

; il Bund decennale rende il 3,27%.

La differenza è quindi pari a circa 0,82 punti percentuali, equivalenti a 82 punti base, ma il movimento registrato nella mattinata è comunque contenuto, considerando che il differenziale è sceso dello 0,35%. Non si tratta di un cambiamento radicale, ma di un piccolo miglioramento nella distanza tra i due rendimenti.

Le rilevazioni della giornata confermano peraltro una certa volatilità sui titoli di Stato europei. In apertura lo spread Btp-Bund era stato indicato intorno a 82,9 punti, con il rendimento del Btp al 4,07% e quello del Bund al 3,24%.

Italia davanti alla Francia

Un dato interessante emerge dal confronto con la Francia. Oggi:

il differenziale tra Oat francesi e Bund tedeschi è risultato pari a 86 punti, in aumento dell’1,55%;

tra Oat francesi e Bund tedeschi è risultato pari a 86 punti, in aumento dell’1,55%; il rendimento dell’Oat decennale ha raggiunto il 4,13%, quindi addirittura superiore al 4,09% del Btp italiano.

Questo significa che, nel momento considerato, il mercato richiede un rendimento maggiore per acquistare debito pubblico francese rispetto a quello italiano. La differenza è minima in termini assoluti, appena 4 punti base, e non deve essere interpretata come una vera e propria gara tra i due Paesi. Tuttavia, il confronto è importante perché mostra come la percezione del rischio sui titoli di Stato non dipenda soltanto dalle dimensioni dell’economia o dalla reputazione storica di un Paese.

Gli investitori valutano infatti diversi elementi, quali:

andamento dei conti pubblici;

crescita economica;

prospettive del debito;

stabilità politica;

capacità dello Stato di finanziarsi e condizioni generali dei mercati.

Il fatto che lo spread francese sia superiore a quello italiano indica quindi che, per come stanno ora le cose, il mercato non considera automaticamente la Francia un emittente meno rischioso dell’Italia.

Perché la Spagna resta la migliore

Il Paese che presenta la posizione più favorevole nel confronto è però la Spagna. Il differenziale tra Bonos spagnoli e Bund tedeschi si è attestat infatti a 45 punti, con una variazione negativa dell’1,09%. Il rendimento del titolo spagnolo a dieci anni è risultato invece pari al 3,71%, contro il 3,27% del Bund.

La distanza dalla Germania è quindi di appena 0,44 punti percentuali, quasi la metà di quella italiana. La classifica dello spread vede quindi la Spagna al primo posto, seguita dall’Italia, mentre la Francia si trova momentaneamente in una posizione meno favorevole.

Questo non vuol dire che il debito spagnolo sia necessariamente migliore in assoluto o che quello francese sia diventato improvvisamente rischioso. Lo spread è un indicatore di mercato che cambia continuamente e che deve essere interpretato insieme ad altri dati economici e finanziari.

Rendimenti

Un altro elemento da osservare è il livello dei rendimenti:

il Btp decennale italiano si colloca al 4,09% ;

; l’Oat francese arriva al 4,13% ;

; la Spagna, invece, si ferma al 3,71% ;

; il Bund tedesco è al 3,27%.

Per chi investe in obbligazioni, un rendimento più elevato può rappresentare un’opportunità, perché significa ottenere potenzialmente un ritorno maggiore. Ma il rendimento non deve essere confuso con un guadagno gratuito. Normalmente un rendimento più alto incorpora anche una maggiore remunerazione richiesta dal mercato per determinati rischi.

È proprio questo il motivo per cui lo spread è seguito con attenzione. Se un Paese deve offrire interessi più elevati rispetto alla Germania per collocare il proprio debito, il costo del finanziamento può diventare più oneroso, soprattutto quando il fenomeno si protrae nel tempo.