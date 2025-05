Il piano di Enrico Letta per la riforma del mercato unico Ue prevede di tagliare con l'accetta burocrazia e lungaggini per far decollare, in particolare, le Pmi

Fonte: ANSA Riforma del mercato unico Ue 2025: meno ostacoli, più integrazione e innovazione.

Presentata la bozza di riforma del mercato unico dell’Ue, che la Commissione europea presenterà il 21 maggio.

L’obiettivo principale è quello di creare una reale unione economica, eliminando le barriere normative e burocratiche che ostacolano la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone all’interno dell’Ue.

Gli ostacoli al mercato unico Ue

La riforma punta anche a facilitare l’accesso delle Pmi e a integrare gradualmente i Paesi candidati come Ucraina, Moldavia e Balcani occidentali, garantendo un mercato più digitale, armonizzato e competitivo.

Enrico Letta, ex Presidente del Consiglio italiano e attuale presidente dell’Istituto Jacques Delors, propone una visione a lungo termine: snellire i processi per creare imprese, rimuovere ostacoli e costruire un mercato realmente unico e competitivo a livello globale, inteso come un volano per la crescita, gli investimenti e la competitività europea.

Ci sono alcuni ostacoli principali che la Commissione Ue ha identificato come i “Terribili Dieci”, ovvero:

norme divergenti su imballaggi, etichettatura e rifiuti; riconoscimento limitato delle qualifiche professionali; ritardi nella definizione di standard tecnici e normativi; procedure complesse per avvio e gestione d’impresa; regole obsolete sui prodotti e mancanza di conformità; norme nazionali divergenti sui servizi; distacco temporaneo dei lavoratori troppo burocratico; vincoli territoriali all’offerta commerciale; scarsa “titolarità” del mercato unico da parte degli Stati; eccessiva complessità normativa dell’Ue stessa.

Volano per le Pmi

Mentre le grandi aziende possono contare sulla guida di nutriti staff di consulenti che possono guidare i processi di internazionalizzazione con procedure rodate e sicure, le piccole e medie imprese, viene osservato, sono le realtà più colpite dalla frammentazione normativa, che ne affossa la competitività. L’obiettivo è quello di permettere agli imprenditori la creazione una nuova impresa sul territori dell’Ue in meno di 48 ore. Ma per farlo, come detto, è necessario preparare un mercato più integrato, digitale e accessibile.

Rivoluzione nelle etichette

Si punta alla introduzione progressiva di una sorta di passaporto digitale dei prodotti, con l’obiettivo di armonizzare l’etichettatura delle merci, oggi quanto mai eterogenea, per ridurre la necessità di riconfezionamento e per semplificare il commercio all’interno dell’Ue. Prevista dunque la stesura del Nuovo quadro legislativo per i prodotti nel 2026. Prevista, inoltre, la revisione del regolamento sull’etichettatura dei prodotti tessili.

La soluzione proposta, a lungo termine, è quella della etichettatura digitale (magari tramite un QR code), con alcune informazioni ancora stampate fisicamente.

Il nodo dell’Ucraina

La Commissione Ue mira poi a una “autostrada verso il Mercato unico” per Ucraina, Moldavia e Balcani occidentali. Si prevede un allineamento normativo graduale per favorire l’integrazione industriale prima della piena adesione all’Ue. Si punta, per essere chiari, a preparare il terreno per evitare che realtà economicamente e socialmente lontane dalla media Ue facciano il loro ingresso nell’Unione in maniera prematura, come avvenuto a suo tempo per alcune realtà dell’Europa dell’Est.

Da parte sua, Vladimir Putin si è più volte detto disposto ad accettare l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea (ma mai alla Nato), tra le condizioni per una tregua. Alcuni osservatori considerano questa “concessione” dello Zar il riconoscimento del fatto che per Putin l’Ue è sostanzialmente un attore innocuo.