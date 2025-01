Il fiore all’occhiello delle residenze per anziani

Fonte: Getty Images Assistenza anziani e persone non autosufficienti

Il Gruppo Gheron, nato a Voghera nei primi anni ’90, rappresenta un’eccellenza tutta italiana nel settore delle residenze per anziani. Fondato dalla famiglia Bariani, oggi è guidato da Sergio e Massimo Bariani, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato. Con oltre 30 anni di esperienza e la gestione di quasi 40 strutture in Italia, il gruppo si distingue per l’elevata competenza e professionalità nel campo socio-sanitario e assistenziale. Le residenze costruite negli ultimi anni in Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto offrono un modello di eccellenza per l’accoglienza di persone anziane non autosufficienti, rispondendo in modo efficace e tempestivo alle esigenze delle persone in condizioni di fragilità.

Ad oggi la popolazione italiana ha subito un lento ed inesorabile invecchiamento: negli ultimi 50 anni la crescita del numero di anziani in Italia è stato uno dei più rapidi tra i Paesi sviluppati e si stima che nel 2050 la quota di ultra sessantacinquenni arriverà al 35,9% della popolazione, con una vita media di 82,5 anni. Dall’Istat apprendiamo che quasi un italiano su 4 ha più di 65 anni, circa il 24,3%. Una curva demografica in continuo peggioramento, che porterà negli anni a una crescita continua e costante di persone over 85. C’è da dire, però, che l’aspettativa di vita è aumentata; infatti, dalle analisi demografiche del 2024, sappiamo che per gli uomini è di circa 81,1 anni e 85,2 per le donne. Questa è senza dubbio una grande conquista, poiché testimonia il crescente miglioramento delle condizioni di vita e i progressi della medicina. D’altro canto, la longevità deve far fronte a varie problematiche, incontrate soprattutto dalle famiglie di persone anziane non autosufficienti o con gravi patologie cronico-degenerative, che richiedono una gestione complessa e specialistica. Attualmente, molte famiglie, a causa delle patologie dell’anziano, non sono in grado di gestire il proprio caro in casa e gli ospedali possono essere una risposta alle fasi più acute, ma non a quelle croniche. Dunque, le RSA o Residenze Sanitarie Assistenziali possono essere un valido aiuto. Si tratta di un’evoluzione moderna della casa di riposo, che assume un ruolo chiave nel rispondere alle nuove esigenze della terza e quarta età. Le RSA riempiono il vuoto tra le famiglie e l’ospedale, dando una risposta specializzata, di qualità e di territorialità, ai bisogni della società odierna. Infatti in queste strutture è garantita la presenza di personale socio sanitario H24 e di un sostegno continuativo per lo svolgimento delle attività quotidiane, come l’alimentazione e l’igiene personale.

Le strutture del Gruppo Gheron sono pensate per offrire agli ospiti il massimo benessere psico-fisico e un’assistenza di elevata qualità: servizi sanitari, medici, infermieri, macchinari all’avanguardia, senza contare i progetti personalizzati dedicati a pazienti cronici, soggetti con demenza senile, disturbi del comportamento o malati di Alzheimer.

Tra i numerosi servizi offerti da Gruppo Gheron vi sono:

Nuclei Alzheimer e Protetti : all’interno delle RSA vi sono reparti con aree di cura ed assistenza dedicati a persone affette da demenza e che presentano disturbi del comportamento.

: all’interno delle RSA vi sono reparti con aree di cura ed assistenza dedicati a persone affette da demenza e che presentano disturbi del comportamento. Residenzialità Leggera : nucleo composto da poche camere indipendenti che accoglie persone anziane autosufficienti o in parte autosufficienti, in cui è garantita una assistenza sanitaria limitata ai bisogni dei residenti. La ristorazione è inclusa. Presente solo presso RSA Baggio, a Milano.

: il Centro Diurno Integrato (CDI) accoglie anziani con compromissione parziale dell’autosufficienza e con necessità assistenziali che superano la capacità del solo intervento domiciliare, . Il servizio si pone l’obiettivo di evitare o comunque ritardare il ricovero della persona anziana presso strutture residenziali. Lo scopo è quello di mantenere il più a lungo possibile la persona all’interno del proprio nucleo familiare, fornendo un reale supporto nelle attività della vita quotidiana mediante l’offerta di assistenza qualificata ed interventi sanitari complementari. Inoltre, il servizio si prefigge l’obiettivo di creare occasioni di incontro e partecipazione tra persone anziane, onde favorire la vita di relazione ed allievare le condizioni di solitudine e di isolamento. L’anziano trascorre l’intera giornata, compresi tutti i pasti, dalla colazione alla cena, presso il centro e rientra a casa solo per il pernottamento. Per accedere al CDI è necessario presentare domanda direttamente presso la RSA nella quale ha sede il centro diurno. Si definisce infatti Centro Diurno ‘’Integrato’’ proprio per la sua ubicazione all’interno di una RSA. Da non tralasciare anche i Centri di Riabilitazione Geriatrica, Cure intermedie, Hospice: unità di offerta che si affiancano ai servizi erogati da alcune Residenze Sanitarie Assistenziali di Gruppo Gheron.

All’interno di ogni struttura del Gruppo Gheron sono presenti figure che si occupano della sfera psicologica dei pazienti, come psicologi e assistenti sociali. Gli ospiti, inoltre, sono affiancati da educatori professionali che li intrattengono con numerose attività ludiche e ricreative, pensate per favorire la socializzazione e mantenere attive le capacità cognitive. Tra queste: arte terapia, musicoterapia, terapie occupazionali, attività svolte all’aria aperta nei periodi estivi. Inoltre, gli operatori propongono attività di animazione quotidiana, offrendo momenti collettivi e individuali per gli ospiti: sessioni di ascolto musicale, giochi ludici e festeggiamenti per varie ricorrenze. Un’altra novità è la Pet Therapy: gli ospiti hanno l’opportunità di incontrare e interagire con animali addestrati e certificati, migliorando il loro benessere e stimolando le loro capacità cognitive ed emotive.

Un occhio di riguardo è posto anche alla sostenibilità, un argomento molto caldo negli ultimi anni: la cura dell’uomo va di pari passo con quella dell’ambiente che ci circonda. Per questo, le strutture del Gruppo Gheron sono realizzate secondo i migliori standard qualitativi, gestionali e organizzativi, in un’ottica di risparmio energetico e limitazione dello spreco.

Le persone della terza e quarta età hanno molteplici bisogni ed esigenze; dunque, Gruppo Gheron ha ampliato la gamma di servizi e, accanto alla residenzialità nelle RSA, nel 2016 ha attivato il progetto di Regione Lombardia RSA Aperta, ovvero l’assistenza domiciliare. La RSA Aperta è una misura innovativa, che offre la possibilità di usufruire di servizi sanitari e sociosanitari utili a sostenere la permanenza al domicilio della persona il più a lungo possibile, è finanziata da Regione Lombardia ed è totalmente senza costi per l’utente. Il servizio viene erogato direttamente dalle RSA di Gruppo Gheron sul territorio lombardo e vi possono accedere anziani over 75, con invalidità al 100% oppure persone affette da demenza con certificazione medica.

Inoltre, nel 2023 è stata attivata Gherhome, la nuova divisione dedicata ai servizi di cure domiciliari C-DOM, servizio finanziato anch’esso da Regione Lombardia, che eroga prestazioni infermieristiche, fisioterapiche e di assistenza alla persona. Ma non solo, in quanto Gherhome offre anchealtri servizi domiciliari in solvenza, che spaziano dalle consulenze specialistiche in telemedicina, diagnostica domiciliare, percorsi psicologici, ecc.

Il Gruppo Gheron può contare su personale sensibile, qualificato, motivato e adeguatamente formato. Per Gruppo Gheron è fondamentale potenziare i corsi di formazione e fare in modo che le persone vengano valorizzate nel loro ruolo e continuamente aggiornate.

In un’epoca in cui la longevità aumenta e le esigenze di cura diventano sempre più complesse, Gruppo Gheron si pone come un partner affidabile per le famiglie e un pilastro in ambito sanitario italiano, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone anziane con servizi personalizzati e all’avanguardia.