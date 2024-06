La Commissione Europea avvierà una procedura di infrazione contro l'Italia per il deficit del 7,4% nel 2023, richiedendo correzioni di bilancio fino al 2027

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA La Commissione avvia la procedura di infrazione per l'Italia: le conseguenze

La Commissione Europea è pronta ad annunciare l’avvio di una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo, applicando le nuove regole del Patto di Stabilità. Nonostante l’introduzione di nuove normative, i parametri di riferimento rimangono invariati: il debito pubblico non deve superare il 60% del Pil e il deficit deve restare al di sotto del 3%. Con un deficit del 7,4% nel 2023, l’Italia è tra i Paesi a rischio di sanzioni.

Procedura di infrazione: cosa succede all’Italia

La procedura di infrazione per deficit eccessivo è un meccanismo che la Commissione Europea utilizza per garantire che i Paesi membri rispettino i limiti di bilancio stabiliti. Si attiva quando un Paese presenta un disavanzo superiore al 3% del Pil o un debito pubblico che eccede il 60% del Pil senza una riduzione adeguata. E questo è proprio il caso dell’Italia.

Il deficit italiano del 2023, pari al 7,4%, è pesantemente influenzato dal Superbonus e dal bonus facciate, che hanno causato un buco da 170 miliardi, con una perdita stimata da Bankitalia di 45 miliardi.

Venerdì 21 giugno, l’Unione Europea definirà la traiettoria di rientro quadriennale o settennale che i Paesi dovranno seguire in base alla sostenibilità dei loro debiti e alla spesa primaria netta. Per l’Italia, che ha una spesa primaria netta di 1.072 miliardi, questi parametri saranno fondamentali per la stesura del nuovo piano di bilancio strutturale, atteso a Bruxelles entro il 20 settembre.

A novembre, la nuova Commissione stabilirà le raccomandazioni per il rientro dal deficit, basandosi sulla “traiettoria tecnica” che valuta la spesa netta dei Paesi con debito superiore al 60% del PIL o con disavanzo oltre il 3%.

Per l’Italia, con un debito pubblico previsto al 141,7% del Pil entro il 2025, la riduzione dell’indebitamento resta una priorità.

Il piano del governo e le misure di correzione

Il governo italiano dovrà presentare un piano dettagliato che assicuri la sostenibilità del debito e la riduzione del deficit in conformità con le nuove direttive europee. La necessità di riforme strutturali e di un piano finanziario solido è più pressante che mai, dato l’attuale livello del debito pubblico e le sfide economiche che il Paese deve affrontare.

Tra le priorità del governo italiano per l’estate c’è la riduzione del disavanzo strutturale di almeno mezzo punto di Pil all’anno, escludendo la spesa per interessi, fino al 2027. Questa correzione, equivalente a circa 10 miliardi, si aggiunge ai 18-20 miliardi necessari per la prossima manovra finanziaria.

Per quanto riguarda le misure previste troviamo il taglio del cuneo fiscale, la riduzione del canone Rai, la revisione dell’Irpef a tre aliquote e vari sgravi fiscali a sostegno delle famiglie meno abbienti e delle madri lavoratrici con due figli.

Impatto sul bilancio pubblico italiano

L’entità della correzione finanziaria sarà negoziata tra la Commissione e i singoli Paesi. Sebbene l’avvio della procedura di infrazione possa avere effetti limitati inizialmente, l’Italia dovrà comunque ridurre il deficit dello 0,5% annuo, equivalente a circa 10-11 miliardi di euro. L’unica cosa positiva è che alcuni fattori, come l’aumento dei tassi di interesse, potrebbero ridurre l’impatto di questa correzione a circa 8-9 miliardi.

Durata e flessibilità delle riforme

Il periodo per realizzare l’aggiustamento di bilancio richiesto potrà estendersi da quattro a sette anni, a condizione che venga presentato un piano dettagliato di riforme e investimenti. La trattativa politica sarà cruciale, specialmente alla luce del nuovo assetto di vertice che emergerà dal Consiglio europeo di giugno. La posizione dell’Italia nelle negoziazioni potrebbe essere influenzata dalla conferma di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione e dall’assegnazione di ruoli chiave a esponenti italiani.