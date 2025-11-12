I prezzi degli alimenti sono sempre più alti e gli italiani sono costretti a fare dei sacrifici. La rabbia delle associazioni dei consumatori

ANSA Istat, boom prezzi alimentari, dal 2021 impennata del 25%

L’economia italiana mostra segnali contrastanti nel terzo trimestre del 2025: da un lato il Pil risulta stazionario, dall’altro l’inflazione rallenta e l’occupazione continua a crescere. È quanto emerge dall’ultima nota congiunturale dell’Istat, che fotografa un’Italia in linea con la Germania per crescita zero, ma in ritardo rispetto a Francia e Spagna.

Quello che allarma però sono i prezzi dei beni alimentari, che dal 2021 hanno visto un’impennata del 25%, spinti soprattutto tra il 2022 e il 2023 dallo “shock” sui listini dell’energia.

Pil fermo, ma il quadro non è omogeneo

La stima preliminare del Pil per il terzo trimestre segna un invariato 0,0% rispetto ai tre mesi precedenti. La domanda interna ha frenato, mentre il contributo della componente estera netta è stato positivo. A livello settoriale, si registra un aumento in agricoltura, una contrazione nell’industria e una sostanziale stazionarietà nei servizi. La variazione acquisita per l’intero 2025 si attesta comunque su un +0,5%.

Ottobre ha portato una buona notizia sul fronte dei prezzi: l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) è sceso all’1,3% su base tendenziale, un dato ben al di sotto della media dell’area euro (+2,1%) e in deciso calo rispetto al +1,8% di settembre. Il “carrello della spesa” rallenta la sua corsa (+2,3% da +3,1%), trainato soprattutto dal calo dei prezzi dei beni alimentari non lavorati e di quelli energetici.

Focus sui prezzi del cibo: +24,9% in quattro anni

Un focus dedicato evidenzia che, da ottobre 2021 a ottobre 2025, i prezzi dei beni alimentari in Italia sono aumentati del 24,9%. Un incremento di quasi 8 punti superiore a quello dell’indice generale dei prezzi. La causa principale è individuata nello shock energetico seguito all’invasione dell’Ucraina, che ha colpito duramente un settore ad alta intensità energetica, come quello agricolo. Negli ultimi due anni, la crescita si è molto contenuta, anche per il recupero dei margini di profitto delle imprese agricole.

L’inflazione delle spese obbligate come quelle alimentari supera l’indice generale e i prezzi del cibo sono ormai alle stelle. È l’allarme che lancia l’Unione Nazionale dei Consumatori, che segnala:

A ottobre, mentre l’inflazione mensile scendeva dello 0,3%, i Prodotti alimentari e delle bevande analcoliche salivano dello 0,2%. Su base annua, poi, il rialzo è stato del 2,7%, che tradotto in soldoni significa che per mangiare e bere una coppia con 2 figli paga su base annua ben 250 euro in più, una coppia con 1 figlio 219 euro, 173 per una famiglia media.

Gli aumenti dei prezzi alimentari

Di seguito, tutti gli aumenti annui segnalati dall’Unc:

N Prodotto Rincari annui di ottobre (%) 1 Cacao e cioccolato in polvere 21,8 2 Caffè 21,1 3 Cioccolato 10,2 4 Bevande analcoliche 8,7 5 Carne bovina 7,9 6 Altri preparati a base di carne 7,8 7 Uova 7,2 8 Formaggi e latticini 6,8 9 Burro 6,7 10 Frutta secca e noci 6,0 11 Frattaglie 5,8 12 Carne ovina e caprina 5,3 13 Pollame 5,3 14 Latte conservato 5,0 15 Gelati 5,0 16 Riso 4,6 17 Carne suina 4,5 18 Altre carni 4,4 19 Conserve di frutta e prodotti a base di frutta 4,4 20 Pesce fresco o refrigerato 4,0

Assoutenti: “Una famiglia su 3 taglia acquisti alimentari”

I maxi rincari nel settore alimentare non solo impoveriscono le famiglie, ma portano a profonde modifiche nelle abitudini degli italiani, al punto che una famiglia su tre è stata costretta nell’ultimo anno a tagliare la spesa per cibi e bevande. Lo afferma Assoutenti, commentando il report dell’Istat secondo cui da ottobre 2021 a ottobre 2025 i beni alimentari hanno registrato aumenti di prezzo del 24,9%. Denuncia il presidente Gabriele Melluso: