ANSA Un'auto Bugatti

Porsche ha finalizzato la vendita delle sue quote in Bugatti Rimac e in Rimac Group. Si tratta delle due società attraverso cui l’azienda tedesca, parte del gruppo Volkswagen in ristrutturazione, aveva creato una joint venture per collaborare con lo storico marchio francese di supercar.

La cessione delle quote frutterà a Porsche 1 miliardo di euro, in un momento in cui l’azienda sta cercando di concentrarsi il più possibile sulle componenti più redditizie del suo fatturato, per ridurre le spese e rientrare dalla grave crisi in cui è finita l’industria dell’auto tedesca.

Porsche ha venduto le sue partecipazioni in Bugatti

Porsche aveva reso noto di essere in trattative per la vendita delle proprie quote in Bugatti già ad aprile 2026. Ora l’accordo con un consorzio di fondi di investimento si è concretizzato. La casa tedesca, che da tempo è in crisi e sta cercando di concentrarsi esclusivamente sul proprio core business, ricaverà 1 miliardo di euro dalla vendita.

Com’era strutturata la joint venture Porsche-Bugatti

Porsche aveva acquistato Bugatti nel 2021 insieme al gruppo Rimac, azienda croata che produce auto di lusso di grossa cilindrata. Le due società avevano rilevato la fabbrica francese che produceva le auto Bugatti, dando vita a Bugatti Rimac, una joint venture le cui quote erano possedute:

per il 55% da Rimac;

per il 45% da Porsche.

La casa di Stoccarda era quindi azionista di minoranza, ma il suo ruolo si estendeva oltre la sola Bugatti. Porsche aveva investito anche nella stessa Rimac, acquistando il 21% delle quote del gruppo croato. Porsche ha venduto entrambe queste partecipazioni, quindi sia quella in Bugatti Rimac, sia in Rimac Group.

Cosa farà Porsche con i ricavi

Per Porsche questa operazione fa parte della riduzione degli investimenti prevista dal piano di ristrutturazione aziendale seguito alla grave crisi in cui versa l’automotive tedesco. Il miliardo di euro ricavato sarà quindi utilizzato quasi totalmente per investimenti interni che permetteranno a Porsche di concentrarsi di più sul suo core business.

Una parte di questa liquidità, circa 250 milioni di euro, sarà però utilizzata per finanziare gli obblighi pensionistici pendenti di Porsche verso i propri dipendenti ed ex dipendenti, a testimonianza dello stato di crisi profonda dell’azienda.

La nuova Bugatti Rimac

L’uscita di Porsche dal gruppo Rimac e da Bugatti ha dato il via a un riassetto significativo nella dirigenza dell’azienda croata. Il Ceo di Bugatti Rimac rimane il suo fondatore e architetto dell’acquisizione, Mate Rimac, che diventerà anche presidente di Bugatti Automobiles. Diversi altri ruoli importanti cambieranno riferimento:

Christophe Piochon, lascerà le cariche di Presidente di Bugatti Automobiles e di Coo di Bugatti Rimac;

Marko Brkljačić diventerà Coo di Bugatti Rimac;

Hendrik Malinowski, diventerà Cco di Bugatti.

Chi ha comprato le quote di Porsche

Il consorzio che ha acquistato la partecipazione di Porsche in Bugatti Rimac e in Rimac è guidato da Hof Capital, un fondo di New York supportato da più di 200 importanti famiglie del capitalismo internazionale. Ha partecipazioni in aziende come SpaceX, OpenAI, Neuralink, Anthropic.

Il principale azionista del consorzio è però BlueFive Capital, fondo nato nel 2024 con base ad Abu Dhabi che avrà il controllo del 30% di Bugatti Rimac, diventando il secondo azionista dopo Rimac stessa.