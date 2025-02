Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Baykar rilancia Piaggio Aero.

L’azienda turca Baykar Aviation ha annunciato un investimento di oltre 40 milioni di euro per rilanciare Piaggio Aero, storico marchio dell’aeronautica italiana con sede a Villanova d’Albenga. L’obiettivo è modernizzare la produzione, stabilizzare la forza lavoro e ampliare la manutenzione dei motori aeronautici, ma restano ancora incognite legate all’approvazione del governo italiano attraverso il meccanismo della Golden Power.

L’incontro tra Baykar, i sindacati e le istituzioni ha delineato un piano quinquennale per rilanciare il velivolo P.180, sviluppare sistemi aerei senza pilota (UAS) e rafforzare la presenza di Piaggio Aero nel settore dell’aviazione civile e militare.

Il piano per il rilancio di Piaggio Aero

Durante il confronto con le sigle sindacali Fiom, Fim e Uilm, il Ceo di Baykar, Haluk Bayraktar, ha illustrato la strategia per riportare Piaggio Aero alla stabilità. Il piano prevede:

il rilancio del P.180, con due nuove versioni per il mercato civile e una per missioni speciali;

l’espansione del settore motoristico, con produzione e manutenzione di nuovi motori aeronautici:

il trasferimento della produzione di droni a Villanova d’Albenga, trasformando lo stabilimento in un centro di eccellenza per sistemi aerei senza pilota;

l’incremento della forza lavoro, dopo una fase iniziale di stabilizzazione.

I sindacati però hanno evidenziato alcune criticità, in particolare la situazione dei 56 lavoratori in amministrazione straordinaria, per i quali si prospetta un accompagnamento alla pensione.

Quali sono le sfide da affrontare: tra Golden Power e sostenibilità economica

Uno degli ostacoli principali all’acquisizione è l’approvazione della Golden Power, strumento con cui il governo italiano può tutelare aziende strategiche da investimenti esteri. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dovrà valutare se l’operazione rispetta gli interessi nazionali, considerando anche la presenza di Piaggio Aero nel comparto della difesa.

Dal punto di vista economico, il piano di Baykar prevede 40 milioni di investimenti nel 2025, ma questa cifra potrebbe non essere sufficiente per garantire la stabilità finanziaria dell’azienda. La nuova proprietà dovrà quindi lavorare per riconquistare quote di mercato, specialmente negli Stati Uniti e in Europa, dove Piaggio Aero ha perso competitività negli ultimi anni.