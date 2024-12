Le divisioni Aero e Aviation di Piaggio sono state cedute a Baykar. Il ministero delle Imprese ha dato il via libera grazie alle promesse di impegno in Italia

Fonte: ANSA Ok alla cessione di Piaggio

Piaggio Aerospace, storica azienda italiana nel settore aerospaziale, cede le divisioni Aero e Aviation alla turca Baykar. La decisione, comunicata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, arriva dopo un lungo periodo di amministrazione straordinaria. L’accordo, che si inserisce in un piano di rilancio strategico, potrebbe rappresentare una nuova opportunità per l’azienda e i suoi lavoratori. Baykar, che ha vinto la gara per l’acquisizione, ha garantito il mantenimento delle attività produttive in Italia e l’espansione delle competenze tecniche locali.

Cessione delle sezioni Aero e Aviation: l’ok del ministero

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ufficialmente dato il via libera alla cessione delle sezioni Aero e Aviation di Piaggio Aerospace a Baykar, società turca leader nel settore dei sistemi UAV e delle tecnologie aerospaziali avanzate. L’approvazione è arrivata a seguito di una lunga procedura di amministrazione straordinaria che ha caratterizzato la gestione di Piaggio dal 2018. Il periodo però si è concluso nel migliore dei modi: mantenendo la piena operatività e senza la necessità di ricorrere alla Cassa integrazione straordinaria o altri sostegni.

La decisione, in ogni caso, è stata presa dopo una valutazione delle offerte ricevute, tra cui quella di Baykar, ritenuta la più idonea a garantire il futuro dell’azienda, la tutela dei creditori e la continuità occupazionale per i dipendenti.

Piaggio Aerospace, è una realtà storica italiana nel settore della progettazione e produzione di velivoli e motori aeronautici. Dopo il periodo complesso aveva bisogno di un rilancio che potesse portare solidità finanziaria e sviluppo. Baykar ha presentato una proposta che ha convinto i Commissari Straordinari e il Ministero.

Il Ministero ha dichiarato che è stato “garantito il rilancio dell’azienda, con una visione industriale chiara e ambiziosa”. L’accordo, che pone fine a un lungo periodo di incertezze per l’azienda, segna infatti un passo importante per la sua futura competitività, soprattutto nel contesto del mercato aerospaziale internazionale.

Prospettive per i lavoratori italiani: cosa cambia

Un aspetto cruciale per il ministero per l’ok alla cessione riguardava le garanzie per i lavoratori italiani. Baykar si è impegnata a mantenere e potenziare le attività produttive in Italia, con particolare attenzione alla produzione di aeromobili, alla manutenzione dei motori e alla produzione di componenti motoristici.

Il ministero ha confermato che l’accordo con Baykar garantirà una continuità occupazionale, con un piano di potenziamento delle attività, inclusi nuovi investimenti nelle tecnologie aerospaziali. Non solo l’azienda continuerà a produrre velivoli e motori, ma sono previsti anche investimenti in formazione, con l’obiettivo di migliorare le competenze tecniche e professionali dei lavoratori italiani. Questo si traduce in un’opportunità per Piaggio Aerospace di rimanere competitiva sul mercato, non solo in termini produttivi, ma anche in termini di innovazione tecnologica, con una spinta verso l’internazionalizzazione delle sue attività.

Le parole del ministro delle Imprese, Adolfo Urso: