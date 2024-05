Ottimizzazione finanziaria con l’Intelligenza Artificiale

Fonte: Finanza Tech KYM di Finanza Tech

Nel panorama sempre più complesso della finanza aziendale, dove le sfide economiche richiedono soluzioni innovative, Finanza.tech si conferma all’avanguardia introducendo e presentando KYM, il matching di intelligenza artificiale progettato per offrire soluzioni mirate e innovative alle esigenze finanziarie delle aziende.

KYM, acronimo di Know Your Match, rappresenta un vero e proprio baluardo nell’evoluzione tecnologica della gestione finanziaria. Il sistema si distingue per le sue funzionalità avanzate che vanno oltre il semplice matching. Basato su un sofisticato sistema di intelligenza artificiale e machine learning, KYM analizza con precisione e in modo innovativo i dati economico-finanziari delle aziende individuando potenziali bisogni aziendali e proponendo gli strumenti finanziari adeguati al soddisfacimento di tali necessità. Inoltre, KYM considera le policy degli investors per proporre prodotti solo se l’azienda è effettivamente eleggibile.

Una delle caratteristiche uniche di KYM è la sua capacità di modificare i risultati in tempo reale sulla base delle nuove informazioni

Con la sua capacità di interazione avanzata, guida gli utenti attraverso una serie di domande mirate. Tramite questo processo di dialogo, l’algoritmo raffina continuamente il processo di matching, garantendo una corrispondenza ottimale con le soluzioni proposte.

L’intelligenza artificiale al servizio della finanza

Guardando al futuro, l’intelligenza artificiale rappresenta una chiave fondamentale per la crescita e il successo delle aziende. Per comprendere pienamente il potenziale di KYM sul nuovo portale, è utile fornire un esempio pratico, illustrando uno step-by-step dettagliato:

Accesso al portale: l'utente iscritto in piattaforma, accede alla sezione KYM, sezione dedicata alla ricerca di soluzioni finanziarie.

: l’utente iscritto in piattaforma, accede alla sezione KYM, sezione dedicata alla ricerca di soluzioni finanziarie. Inizio della consultazione : l’utente indica l’azienda di cui desidera conoscere il match di prodotti finanziari.

: l’utente indica l’azienda di cui desidera conoscere il match di prodotti finanziari. A questo punto l’utente ha due possibilità:

Se è già a conoscenza delle esigenze finanziarie dell’azienda oggetto di analisi, può seguire un percorso guidato che lo condurrà ai prodotti finanziari che meglio soddisfano tali bisogni; Se vuole che sia l’IA ad identificare i bisogni aziendali, gli verranno proposti prodotti finanziari offerti da investor che considerano eleggibile l’azienda in questione e che allo stesso tempo soddisfino i bisogni individuati dall’IA. In tal caso, in una manciata di secondi, KYM raccoglie informazioni dettagliate sull’azienda, come ad esempio i dati economici, i dati finanziari e li analizza con precisione per comprendere sia le esigenze finanziarie dell’azienda, sia il livello di eleggibilità secondo gli investors che offrono gli strumenti che meglio soddisfano i bisogni individuati.

Matching dei profili finanziari: KYM confronta i dati dell'azienda con un vasto database di soluzioni finanziarie disponibili e identifica le migliori corrispondenze in base alle esigenze specifiche dell'azienda.

: KYM confronta i dati dell’azienda con un vasto database di soluzioni finanziarie disponibili e identifica le migliori corrispondenze in base alle esigenze specifiche dell’azienda. Affinamento del matching : KYM pone delle domande mirate all’utente con lo scopo di ottenere informazioni qualitative, non desumibili quindi dai dati aziendali e sulla base delle nuove informazioni modifica i risultati in tempo reale, accompagnando con un sistema di AI generativa l’utente durante il processo.

Affinamento del matching: KYM pone delle domande mirate all'utente con lo scopo di ottenere informazioni qualitative, non desumibili quindi dai dati aziendali e sulla base delle nuove informazioni modifica i risultati in tempo reale, accompagnando con un sistema di AI generativa l'utente durante il processo.

Proposta di soluzioni personalizzate: basandosi sull'analisi dei dati quantitativi e qualitativi, KYM propone una serie di soluzioni finanziarie personalizzate e mirate per l'azienda.

: basandosi sull’analisi dei dati quantitativi e qualitativi, KYM propone una serie di soluzioni finanziarie personalizzate e mirate per l’azienda. Visualizzazione delle proposte : l’utente visualizza le proposte di soluzioni finanziarie nel dettaglio, venendo a conoscenza dei prodotti individuati e degli investors che li offrono, in piena trasparenza.

Visualizzazione delle proposte: l'utente visualizza le proposte di soluzioni finanziarie nel dettaglio, venendo a conoscenza dei prodotti individuati e degli investors che li offrono, in piena trasparenza.

Revisione e accettazione: l'utente esamina attentamente le proposte di soluzioni finanziarie e seleziona quelle che meglio rispondono alle esigenze dell'azienda. A quel punto potrà inserire l'importo e la durata desiderata, avrà una panoramica della burocrazia, dei tempi e dei costi legati a quello specifico prodotto. Inoltre, gli viene fornito l'elenco dei documenti necessari alla prevalutazione della richiesta, con la possibilità di acquistarli direttamente tramite la piattaforma FT. Quest'ultima, infatti, non solo offre informazioni commerciali, ma anche accesso a bilanci, visure, e altro ancora.

In autonomia o con Finanza.tech: adesso che l'utente è a conoscenza del miglior prodotto finanziario che risponde alle esigenze aziendali ed ha tutte le informazioni che occorrono per procedere alla richiesta, ha la libertà di procedere autonomamente, o affidarsi agli analisti finanziari di Finanza.tech, che penseranno a tutto il resto.

: l’utente esamina attentamente le proposte di soluzioni finanziarie e seleziona quelle che meglio rispondono alle esigenze dell’azienda. A quel punto potrà inserire l’importo e la durata desiderata, avrà una panoramica della burocrazia, dei tempi e dei costi legati a quello specifico prodotto. Inoltre, gli viene fornito l’elenco dei documenti necessari alla prevalutazione della richiesta, con la possibilità di acquistarli direttamente tramite la piattaforma FT. Quest’ultima, infatti, non solo offre informazioni commerciali, ma anche accesso a bilanci, visure, e altro ancora. In autonomia o con Finanza.tech: adesso che l’utente è a conoscenza del miglior prodotto finanziario che risponde alle esigenze aziendali ed ha tutte le informazioni che occorrono per procedere alla richiesta, ha la libertà di procedere autonomamente, o affidarsi agli analisti finanziari di Finanza.tech, che penseranno a tutto il resto.

Per accedere a questo potente strumento, si può scegliere tra gli abbonamenti offerti da Finanza.tech: T.E.D, T.E.D Plus o IllimiT.E.D. CFO, ad un prezzo competitivo. Quest’ultimo offre un vantaggio unico: la mediazione a costo zero, che supporta gli utenti nel processo di implementazione delle soluzioni finanziarie suggerite da KYM.

Inoltre, è possibile prenotare una DEMO per scoprire tutte le funzionalità della nuova piattaforma. Compilando alcuni campi e selezionando una data di preferenza, si può fissare una videocall con un esperto di Finanza.tech che guiderà durante l’esplorazione della piattaforma e mostrerà all’utente interessato come sfruttarne al meglio le potenzialità di utilizzo.