Mps lancia le Ops su Banco Bpm e Banca Generali: cosa cambia davvero per correntisti, risparmiatori e investitori

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Maxi offerta Mps per Banco Bpm e Banca Generali.

Monte dei Paschi di Siena ha lanciato due offerte pubbliche di scambio, contestuali e parallele, su Banco Bpm e Banca Generali per un valore complessivo di circa 34 miliardi di euro. Questa mossa cambia gli equilibri del settore e, anche per la sua portata, sta spingendo oggi i clienti delle tre banche a chiedersi che cosa, di fatto, potrebbe cambiare per loro.

Questa nuova partita di risiko bancario avrà delle conseguenze per correntisti, risparmiatori e investitori?

Il piano Mps

Monte dei Paschi di Siena sta portando avanti due operazioni:

per Banco Bpm, il concambio prevede 1,567 nuove azioni Mps per ogni azione Banco Bpm, per un controvalore complessivo dell’offerta di circa 25,35 miliardi di euro . L’offerta non prevede, sulla base dei valori indicati dalla banca, un premio rispetto ai prezzi di mercato considerati per il calcolo.

Mps per ogni azione Banco Bpm, per un controvalore complessivo dell’offerta di circa . L’offerta non prevede, sulla base dei valori indicati dalla banca, un premio rispetto ai prezzi di mercato considerati per il calcolo. per Banca Generali, invece, Mps offre 6,958 nuove azioni per ogni azione della società, con un controvalore complessivo di circa 8,72 miliardi di euro e un premio del 10% rispetto ai valori di riferimento indicati.

La distinzione è importante perché chiarisce la strategia industriale dietro alle due mosse. Infatti, un’eventuale operazione con Banco Bpm aiuterebbe Mps a consolidare i servizi bancari tradizionali, mentre l’accordo con Banca Generali spingerebbe maggiormente sul fronte del risparmio gestito, della consulenza e della gestione patrimoniale.

Cosa cambia per i clienti

Il piano annunciato il 21 agosto 2026 dall’amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, ha come obiettivo quello di costruire un nuovo polo bancario italiano, più grande e diversificato, capace di competere con i principali gruppi nazionali ed europei. Trattandosi però di un’operazione finanziaria di grandi dimensioni, prima che questa possa diventare realtà serviranno diversi passaggi societari, autorizzativi e regolamentari. Per i clienti, quindi, non cambia nulla nell’immediato.

Conti correnti, carte, investimenti, rapporti contrattuali, mutui e prestiti continuano a essere regolati dagli istituti presso cui sono stati sottoscritti. Se le offerte andranno a buon fine, invece, nel medio periodo potrebbe aprirsi una fase di integrazione destinata a modificare prodotti, servizi, reti distributive e organizzazione delle banche.

Cosa succede se l’operazione va a buon fine

Per chi oggi è cliente Banco Bpm, la prima cosa da chiarire è che l’annuncio dell’offerta non comporta automaticamente il cambio della banca. Un’operazione di questo tipo richiede infatti tempi lunghi e diversi livelli di autorizzazione. L’assemblea straordinaria di Mps è stata convocata per il 29 ottobre 2026, mentre il perfezionamento delle offerte è atteso, secondo il cronoprogramma indicato dalla banca, entro la metà di febbraio 2027, sempre subordinatamente ai necessari via libera.

Se l’aggregazione dovesse andare a buon fine, però, le banche saranno tenute a integrare sistemi informatici, filiali, processi interni e prodotti. Questo potrebbe portare a una progressiva armonizzazione dell’offerta commerciale. Per il cliente questo potrebbe tradursi, a seconda delle scelte del nuovo gruppo, in:

nuovi prodotti;

maggiore integrazione digitale;

una rete più ampia;

possibile modifica di alcune condizioni contrattuali nei casi e con le modalità previste dalla normativa.

Nel frattempo, un correntista Banco Bpm continuerà quindi a utilizzare il proprio conto, le proprie carte, l’home banking e gli altri servizi secondo le condizioni già previste.

In ogni caso, una fusione non significa che la banca possa semplicemente modificare unilateralmente qualsiasi condizione. Eventuali variazioni dovranno rispettare le regole applicabili ai rapporti bancari e le procedure di comunicazione previste dalla legge.

Conseguenze per clienti Banca Generali

La situazione è diversa per i clienti di Banca Generali, perché l’operazione avrebbe una forte valenza nel settore del risparmio gestito. L’integrazione consentirebbe al nuovo gruppo di rafforzare le proprie competenze nel wealth management, cioè nella gestione e valorizzazione del patrimonio dei clienti, e nell’advisory finanziario.

Questo potrebbe creare un’offerta più ampia per chi ha patrimoni da investire, con la possibilità di combinare le competenze bancarie di Mps e Banco Bpm con quelle specialistiche di Banca Generali. Ancora una volta, però, bisogna chiarire che non ci sarebbe un cambiamento immediato per il cliente. Gli investimenti già sottoscritti, i contratti e i rapporti con il proprio consulente non vengono automaticamente cancellati dall’annuncio di un’Ops.

Nel lungo periodo sarà invece importante capire come verranno organizzate le reti commerciali e la distribuzione dei prodotti finanziari.

Cosa succede a mutui, prestiti e conti

Poiché un’offerta pubblica di scambio non determina automaticamente il trasferimento dei rapporti individuali da una banca all’altra, chi ha un mutuo con Banco Bpm continua a pagare le rate secondo il contratto sottoscritto. Lo stesso vale per prestiti personali, finanziamenti e altri rapporti creditizi.

Se in futuro ci fosse una fusione societaria, però, il cliente potrebbe ricevere comunicazioni relative a:

riorganizzazione del rapporto;

nuove coordinate bancarie;

sistemi digitali;

variazioni delle condizioni contrattuali.

Ma si tratta, ancora una volta, di passaggi successivi, non di conseguenze immediate dell’annuncio del 21 agosto.