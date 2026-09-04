Via libera Bce alla fusione tra Mediobanca e Mps, in attesa del voto dei soci a ottobre. Ecco cosa cambia per conti, mutui e servizi dei clienti

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Mps incorpora Mediobanca.

È arrivato il via libera della Banca centrale europea alla fusione per incorporazione di Mediobanca in Monte dei Paschi di Sine (Mps). Il passaggio, però, non coincide ancora con la conclusione definitiva dell’operazione, perché la fusione dovrà essere sottoposta anche all’approvazione formale degli azionisti di Mps. L’assemblea è convocata per il 29 ottobre 2026, dopo di che potranno essere avviate le diverse fasi operative necessarie per integrare le due realtà.

La questione interessa direttamente milioni di rapporti bancari, ma anche risparmiatori, imprese, investitori e clienti del private banking.

Fusione Mps – Mediobanca, cosa cambia per i clienti

Giovedì 3 settembre l’Istituto senese ha comunicato di aver ricevuto le autorizzazioni necessarie non soltanto per la fusione, ma anche per le altre operazioni di riorganizzazione societaria previste dal progetto. Per i clienti, l’annuncio dell’operazione e l’autorizzazione della Bce non comportano, nell’immediato, la modifica dei servizi bancari utilizzati ogni giorno.

Quindi:

chi ha un conto presso Mps può continuare a utilizzarlo insieme alle carte di pagamento, l’home banking e gli altri servizi secondo le solite modalità. Lo stesso vale per i clienti di Mediobanca , che non devono modificare nell’immediato le proprie abitudini operative;

può continuare a utilizzarlo insieme alle carte di pagamento, l’home banking e gli altri servizi secondo le solite modalità. Lo stesso vale per i , che non devono modificare nell’immediato le proprie abitudini operative; mutui, prestiti, finanziamenti e linee di credito continuano a essere regolati dalle condizioni previste dai rispettivi contratti. L’avvio del processo di fusione non significa automaticamente che un mutuo Mediobanca venga trasformato in un prodotto Mps o che cambino dall’oggi al domani tassi, scadenze o modalità di rimborso;

e linee di credito continuano a essere regolati dalle condizioni previste dai rispettivi contratti. L’avvio del processo di fusione non significa automaticamente che un mutuo Mediobanca venga trasformato in un prodotto Mps o che cambino dall’oggi al domani tassi, scadenze o modalità di rimborso; per le attività svolte attraverso le filiali e per quelle effettuate tramite i servizi digitali, fino a quando l’integrazione non sarà realizzata, i clienti continueranno a fare riferimento ai rispettivi istituti e ai canali abituali.

Solo una volta avvenuta la fusione verranno unificati i sistemi informatici, le procedure operative, la gamma dei prodotti, le applicazioni digitali e la rete territoriale. E a questo punto potrebbe essere necessario, per esempio:

uniformare e modificare le piattaforme di home banking;

integrare le applicazioni;

razionalizzare le filiali;

trasferire determinati servizi da un canale all’altro.

Mutui e finanziamenti: cosa può succedere

Ovviamente, la fusione non comporta automaticamente la cancellazione o la rinegoziazione dei contratti di mutui e prestiti esistenti. Un cliente che ha sottoscritto un finanziamento continuerà a essere vincolato alle condizioni contrattuali previste.

In una fase successiva, però, l’integrazione delle banche potrebbe portare a una maggiore armonizzazione dell’offerta commerciale. Questo potrebbe significare, nel tempo, una revisione della gamma di prodotti disponibili o una diversa modalità di gestione dei rapporti.

Infatti, Mps dispone di una significativa presenza nel mercato retail, nelle famiglie, nei professionisti e nelle imprese. Mediobanca ha invece una forte specializzazione nei servizi destinati alla clientela corporate, agli investitori e alla gestione dei patrimoni.

Per il cliente sarà quindi importante distinguere tra le condizioni del contratto già sottoscritto e le eventuali nuove offerte commerciali. La nascita di una nuova realtà bancaria più grande non implica necessariamente dover accettare nuovi prodotti o modificare quelli già in essere. Ad oggi, inoltre, non è ancora possibile stabilire quali saranno.

L’integrazione potrebbe portare a un’armonizzazione di alcuni prodotti, dei servizi e delle condizioni economiche, ma sarà necessario attendere le decisioni successive all’approvazione della fusione.