Giorgia Meloni contraria alla risposta ai dazi Usa, “non è una catastrofe”

Giorgia Meloni ha parlato delle prossime mosse del Governo italiano in risposta ai dazi lanciati da Donald Trump, ma senza allarmismi e discostandosi dalla reazione dura di von der Leyen

Fonte: ANSA La presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ribadisce che il via ai dazi annunciato da Donald Trump è una scelta sbagliata, ma rispondere agli Stati Uniti con altre tariffe non è la scelta migliore. Al termine di una giornata d’emergenza a Palazzo Chigi dedicata alle barriere doganali introdotte dagli Usa, la presidente del Consiglio ha parlato delle contromosse del Governo italiano in un’intervista al Tg1.

In mattinata la premier aveva annullato tutti gli impegni convocando d’urgenza una task force di ministri proprio per decidere come gestire il dossier dazi.

Le parole di Giorgia Meloni

“Penso che la scelta degli Stati Uniti sia una scelta sbagliata – ha detto Meloni al Tg1 – che non favorisce né l’economia europea né quella americana, ma penso anche che non dobbiamo alimentare l’allarmismo che sto sentendo in queste ore”.

Nell’intervista la premier ha sottolineato come quello statunitense sia “un mercato importante per le esportazioni italiane, vale alla fine il 10% del complessivo delle nostre esportazioni e noi non smetteremo di esportare negli Stati Uniti. Significa che ovviamente abbiamo un altro problema che dobbiamo risolvere, ma non è la catastrofe, insomma, che alcuni stanno raccontando“.

La risposta ai dazi di Trump

Giorgia Meloni ha sottolineato la necessità di condividere le proposte del Governo italiano in risposta ai dazi Usa con i partner dell’Unione europea, ma che le decisioni “possono essere diverse”.

“Ad esempio – ha spiegato – io non sono convinta che la scelta migliore sia quella di rispondere a dazi con altri dazi, perché l’impatto potrebbe essere maggiore sulla nostra economia rispetto a quello che accade fuori dai nostri confini. E bisogna aprire una discussione franca, nel merito, con gli americani con l’obiettivo dal mio punto di vista di arrivare a rimuovere i dazi, non a moltiplicarli”.

Una linea divergente dalla reazione della presidente della Commissione Ursula von der Leyen che, in risposta ai dazi del 20% con cui Donald Trump ha deciso di colpire l’Unione europea, ha promesso una rappresaglia senza sconti contro gli Usa, con un piano di contromisure già pronte del valore di circa 28 miliardi.

Le prossime mosse

Ai microfoni del Tg1, Giorgia Meloni ha esposto i prossimi passi del Governo di fronte alla guerra commerciale inaugurata da Donald Trump, partendo da uno studio “sull’impatto reale che settore per settore ha questa scelta”.

A questo scopo la premier ha annunciato l’apertura di un tavolo di confronto con le associazioni delle imprese e delle categorie produttive, per individuare le soluzioni migliori.

La presidente del Consiglio non si è però limitata a criticare la mossa della Casa Bianca, ma ha colto la palla al balzo anche per tirare una stoccata a Bruxelles, “perché mentre noi trattiamo con gli americani, ci sono molte cose che possiamo fare per rimuovere i dazi che l’Unione europea si è autoimposta“.

“Cito, ad esempio – ha aggiunto Meloni – le regole ideologiche non condivisibili sul settore dell’automotive del Green Deal. L’automotive oggi è colpito dai dazi. Cito l’energia, che è un fattore di competitività sul quale dobbiamo avere molto più coraggio. Cito la semplificazione, perché siamo soffocati dalle regole e cito il Patto di stabilità“, sul quale la premier dichiara che una revisione “sarebbe a questo punto necessaria”.