Ita, c’è l’accordo per la vendita della compagnia italiana: a chi andrà

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, azionista unico della newco Ita Airways, ha sottoscritto la lettera di intenti presentata da Lufthansa, aprendo così ufficialmente la trattativa esclusiva con il gruppo per la vendita di una quota di minoranza – e poi di tutta – la compagnia aerea di bandiera italiana. Ita entra così nell’universo del gigante tedesco, che controlla Lufthansa Regional, Lufthansa CityLine, Air Dolomiti, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Edelweiss Air, Brussels Airlines, il Gruppo Eurowings e Lufthansa Cargo.

Siglata la lettera di intenti del gruppo Lufthansa per l’acquisizione di Ita Airways

In una nota il Mef ha fatto sapere di aver sottoscritto la lettera di intenti di Deutsche Lufthansa AG e che il documento è “propedeutico” per l’apertura della trattativa privata ed esclusiva tra le parti. Viene precisato nel comunicato che non saranno diffusi altri dettagli sulla discussione in corso, ma sono già note da tempo delle indiscrezioni sui termini dell’acquisizione.

Secondo quanto è trapelato finora, Lufthansa dovrebbe mettere sul piatto tra i 250 milioni e i 300 milioni di euro per un aumento di capitale riservato a rilevare una quota del 40% di Ita Airways. In una seconda fase, la quota dovrebbe salire invece al 100%. Si tratta della stessa strategia adottata alcuni anni fa per rilevare la Brussels Airlines, la compagnia di bandiera belga con sede nell’aeroporto di Bruxelles.

Il ministro leghista Giancarlo Giorgetti, titolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha spiegato che dopo la firma della lettera di intenti si apre adesso una fase di trattative rispetto alle richieste che il Governo italiano farà al gruppo tedesco per i suoi progetti industriali. Se i piani “collimeranno” e se saranno “coerenti“, potrebbe nascere quella che ha definito come una “realtà molto importante” di cui beneficerà anche l’intero sistema economico italiano.

Ita Airways entra nel gruppo Lufthansa: quanto tempo ci vorrà per l’acquisizione

Secondo le previsioni dello stesso ministro, i tempi delle trattative saranno “ragionevolmente” quelli di due mesi al massimo. Trattandosi di una trattativa esclusiva, però, “il giudizio si dà alla fine”, e per questo non sono stati resi noti ufficialmente alti dettagli.

Con il termine trattativa esclusiva si intende la stesura dell’accordo con i termini economici che permetteranno a Lufthansa di acquisire subito una quota di minoranza di Ita Airways e i progetti per il futuro della compagnia, dunque il piano industriali e la governance, ovvero la composizione stessa del futuro consiglio di amministrazione.

Arriverà poi la sottoscrizione da entrambe le parti – il Mef e Lufthansa – dell’accordo preliminare di vendita, che dovrà avere però il via libera da parte della Corte dei Conti, da parte dell’Antitrust italiano e da parte dell’Antitrust dell’Unione Europea. Una volta che i tre organi avranno deliberato positivamente per l’acquisizione, intorno a giugno dovrebbe arrivare la firma del contratto definitivo, con quello che in gergo viene definitivo closing, e poco dopo è previsto l’ingresso operativo del gruppo tedesco in Ita Airways.

Vi abbiamo spiegato qua il complesso iter di privatizzazione di Ita Airways e qua la strategia di Lufthansa per l’acquisizione della compagnia di bandiera italiana. Nel mentre Ita Airways sta assumendo migliaia di persone: qua la guida per candidarsi.