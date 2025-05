Fonte: 123RF È previsto un rialzo delle azioni tech: ecco dove investire.

Secondo gli analisti di Ubs, i titoli tech presentano ancora margini di rialzo interessanti, soprattutto alla luce della recente ripresa e di valutazioni ritenute ancora “ragionevoli” su scala globale. Ma conviene davvero investire ora? E in quali azioni è meglio puntare?

Perché investire in titoli tecnologici

La banca d’investimento svizzera Ubs ha recentemente pubblicato un’analisi nella quale prevede un’ulteriore crescita per il comparto tecnologico a livello globale. A fronte delle attuali condizioni di mercato, gli analisti ritengono che il rapporto rischio-rendimento sia ancora favorevole, in particolare per i titoli legati all’intelligenza artificiale, che stanno beneficiando di un nuovo ciclo di investimento e innovazione.

Nella nota di Ubs si legge:

In un contesto di valutazioni globali ancora contenute pensiamo che il risk-reward rimanga attraente. Per cui invitiamo gli investitori a continuare a posizionarsi su titoli AI di qualità, in ottica di recupero.

Ma la visione positiva non è priva di cautela. UBS segnala 4 rischi principali che potrebbero pesare sulla traiettoria futura del settore.

I quattro rischi da monitorare nel settore tech

Chi ha intenzione di investire nel settore tech deve prima di tutto tenere conto della trattativa commerciale tra Washington e Pechino.

Anche se è attualmente in vigore una tregua di 90 giorni tra Usa e Cina, rimane l’incertezza sulla sua durata effettiva. Se i negoziati non porteranno a un accordo duraturo, si rischia un ritorno a dazi e restrizioni che impatterebbe soprattutto i fornitori di componenti elettronici e i giganti tech americani con filiere globali.

Inoltre, l’imposizione di nuove tariffe sui chip, uno degli asset più strategici dell’economia moderna, potrebbe colpire duramente produttori e utilizzatori (come Apple, Nvidia, AMD o Qualcomm). Tanto che le ripercussioni sarebbero importanti anche per le aziende asiatiche come TSMC o Samsung.

Dove conviene investire?

Alla luce delle prospettive e dei rischi emersi, è lecito chiedersi quali siano i titoli tecnologici più promettenti su cui puntare oggi. Di seguito, una panoramica di alcuni settori e nomi chiave segnalati dagli analisti internazionali e coerenti con la strategia suggerita da Ubs:

Nvidia nel settore dell’intelligenza artificiale;

nel settore dell’intelligenza artificiale; Tsmc tra i produttori di semiconduttori;

tra i produttori di semiconduttori; Adobe tra le aziende del comparto software e servizi cloud;

tra le aziende del comparto software e servizi cloud; Baidu tra i titoli cinesi legati all’AI.

Nvidia, leader nei chip per data center e AI, continua a macinare risultati record, supportata dalla domanda di GPU per modelli generativi. Microsoft, con la sua integrazione di OpenAI in Copilot e nei servizi Azure, è un altro candidato ideale per cavalcare l’onda lunga dell’AI. Palantir, più di nicchia, sta guadagnando terreno grazie all’adozione crescente di piattaforme di analisi dati e AI nella pubblica amministrazione e nel settore difesa;

Tsmc resta un attore chiave nella produzione di chip avanzati. Amd ha consolidato la propria posizione nel settore e Asml, azienda europea specializzata in litografia avanzata, detiene una posizione quasi monopolistica nelle tecnologie di stampa per semiconduttori; s

Adobe, tra le migliori azioni da comprare ad aprile, continua a innovare grazie all’integrazione dell’AI nella Creative Cloud. Salesforce si sta riorganizzando per crescere nei servizi per l’intelligenza dei dati aziendali, mentre ServiceNow rappresenta un punto di riferimento nell’automazione dei processi IT e HR.

Baidu sta sviluppando modelli AI interni, Tencent investe in gaming e cloud, e Huawei, pur non quotata direttamente, influenza molte aziende nella filiera hardware cinese.

Tuttavia, investire nel settore tecnologico nel 2025 richiede una strategia equilibrata, che consideri le opportunità di crescita nel lungo termine ma anche le criticità del contesto macro e geopolitico.

Ubs suggerisce che diversificare tra sottosettori (AI, chip, cloud, software) e aree geografiche (Usa, Europa, Asia) resta essenziale. L’uso di Etf tematici sull’AI, semiconduttori o big tech può rappresentare un’alternativa interessante per chi preferisce una gestione passiva.