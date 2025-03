Le migliori azioni da comprare ad aprile 2025, cosa dicono le previsioni

Azioni al ribasso e con potenziale di crescita, quali comprare ad aprile 2025? Ecco come scegliere i migliori investimenti anche in base al loro potenziale rischio

Fonte: 123RF Quali sono le migliori azioni da compare ad aprile 2025?

Con un mercato finanziario in costante evoluzione, il mese di aprile 2025 presenta diverse opportunità di investimento. In un contesto però caratterizzato anche da diverse incertezze economiche, individuare le azioni su cui puntare diventa fondamentale per ottimizzare i rendimenti e ridurre i rischi.

Due categorie di titoli emergono come particolarmente interessanti:

le azioni sottovalutate, in ribasso ma con potenziale;

le azioni appartenenti a settori resilienti come i servizi domestici e il software.

Analizziamo insieme le migliori opportunità secondo le ultime analisi di mercato.

Le azioni sottovalutate da acquistare ad aprile 2025

Ecco 5 titoli al ribasso che secondo gli analisti risultano particolarmente interessanti per aprile 2025:

Barrick Gold Corporation (Gold) – $32,56;

Chord Energy Corporation (Chrd) – $6,66;

Civitas Resources, Inc. (Civi) – $3,35;

Patterson-UTI Energy, Inc. (Pten) – $3,27;

Apple Hospitality REIT (Aple) – $3,22.

Le azioni sottovalutate rappresentano una scelta strategica per chi cerca titoli con un solido potenziale di crescita a prezzi contenuti. Questi titoli si trovano in una fase di valutazione inferiore rispetto al loro reale valore di mercato, spesso a causa di fattori temporanei che non riflettono la solidità dell’azienda.

Investire in azioni sottovalutate significa però puntare su società che potrebbero riprendersi significativamente nel medio-lungo termine, offrendo un rapporto rischio-rendimento favorevole.

È bene chiarire che, per individuare i migliori titoli, gli analisti si concentrano su alcuni parametri fondamentali, quali:

rapporto prezzo/utili (P/E) inferiore a 10, poiché un valore basso indica che il prezzo dell’azione è conveniente rispetto agli utili attesi;

rapporto prezzo/valore contabile (P/B) inferiore a 1, se il valore di mercato dell’azienda è infatti inferiore al suo valore contabile, il titolo potrebbe essere sottovalutato;

rapporto debito/equity inferiore a 0,75, poiché un basso livello di indebitamento è sinonimo di solidità finanziaria;

rendimento da dividendo superiore al 2%, che superiori a questa cifra rappresentano un ritorno immediato per l’investitore;

crescita del flusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi, per capire se l’azienda è in grado di generare liquidità sufficiente per finanziare la propria espansione;

potenziale di crescita del prezzo target di almeno il 10%.

Le migliori azioni di aprile 2025 nei settori resilienti

Oltre alle azioni sottovalutate, i settori dei servizi e del software emergono come comparti privilegiati in un periodo caratterizzato da incertezze legate ai dazi di Trump. Questi settori tendono a essere meno esposti alle turbolenze internazionali, offrendo stabilità agli investitori.

Ecco, in particolare, le 6 migliori azioni su cui investire secondo gli esperti:

Salesforce (Crm), con capitalizzazione di mercato pari a 268,86 miliardi di dollari;

Intuit (Intu), con capitalizzazione di mercato pari a 167,12 miliardi di dollari;

Adobe (Adbe), con capitalizzazione di mercato pari a 169,64 miliardi di dollari;

Autodesk (Adsk), con capitalizzazione di mercato pari a 56,94 miliardi di dollari;

Ptc (Ptc), con capitalizzazione di mercato pari a 19,21 miliardi di dollari;

Manhattan Associates (Manh), con capitalizzazione di mercato pari a 10,54 miliardi di dollari.

Le aziende selezionate appartengono a comparti ad alta redditività e mostrano una crescita solida e costante. In questo caso, i criteri principali di selezione includono:

il rating medio degli analisti “buy” o “strong buy”, che indica una forte fiducia da parte degli esperti del settore;

il potenziale di crescita del prezzo target superiore al 10%, segnale di apprezzamento futuro del titolo;

crescita prevista degli utili per azione (Eps) superiore al 20% nel 2025, che riflette la capacità dell’azienda di incrementare i propri profitti;

margine operativo superiore al 20%, poiché le aziende con margini elevati hanno maggiore flessibilità finanziaria;

rapporto debito/equity inferiore a 1, perché un basso indebitamento riduce il rischio di instabilità finanziaria.

Come scegliere in quali azioni investire

Mentre le azioni sottovalutate offrono potenziale di rivalutazione e dividendi attraenti, rappresentando una scelta difensiva per chi cerca di ridurre il rischio, allo stesso tempo il settore software si conferma come un comparto in continua crescita, con aziende che vantano margini operativi elevati e prospettive di espansione solide.

Di fatto, la scelta finale dipenderà dal profilo di rischio di ciascun investitore e dalla strategia di portafoglio adottata. Chi è alla ricerca di stabilità potrebbe puntare sui titoli software, mentre chi desidera cogliere occasioni di mercato può considerare le azioni sottovalutate. In entrambi i casi, un’attenta analisi dei fondamentali aziendali e delle prospettive di mercato sarà essenziale per massimizzare i rendimenti nel medio-lungo periodo.