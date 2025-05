Fonte: 123RF Dove è meglio investire oggi?

Dal 2021, i mercati emergenti hanno sottoperformato rispetto ai mercati sviluppati con uno scarto cumulativo del 40%, segnando una fase di debolezza prolungata e apparentemente strutturale. Tuttavia, una nuova analisi di JP Morgan ribalta la narrativa. La banca d’investimento statunitense ha infatti aggiornato il proprio giudizio sui mercati emergenti, segnalando l’inizio di una possibile fase di rimbalzo. Tra i Paesi da tenere d’occhio, ce ne sono tre che emergono come scelte principali per il futuro.

I mercati emergenti mostrano segnali di ripresa

JP Morgan, una delle principali voci di riferimento nel mondo finanziario, ha recentemente rivisto le sue valutazioni sui mercati emergenti. Nel dettaglio, in una recente analisi, gli analisti hanno spiegato che, dopo 4 anni di performance deboli rispetto ai Paesi sviluppati, i mercati emergenti stanno mostrando segnali di ripresa.

Da inizio anno stanno sovraperformando rispetto ai mercati sviluppati, seppur di poco. Escludendo la Cina, il miglioramento è ancora più evidente, con un incremento del 2% su base annua.

JP Morgan privilegia mercati caratterizzati da un’elevata esposizione domestica – ossia economie la cui crescita dipende principalmente dalla domanda interna – e da catalizzatori specifici (cosiddetti bottom-up idiosyncratic catalysts) che possono generare rendimenti indipendenti dalle dinamiche macro globali. India, Brasile e Filippine rientrano pienamente in questo profilo.

I punti di forza di India, Brasile e Filippine

In un contesto globale in cui i mercati sviluppati mostrano segnali di rallentamento e le valutazioni risultano spesso elevate, gli EM offrono un mix di crescita, valorizzazioni interessanti e diversificazione. India, Brasile e Filippine non sono solo storie di crescita, ma rappresentano anche un modello alternativo di sviluppo economico più resiliente e meno dipendente dai cicli globali.

India

L’India rappresenta oggi uno degli esempi più convincenti di resilienza e dinamismo tra i mercati emergenti. Con una crescita del Pil che si aggira attorno al 6-7% annuo, un ampio mercato interno e un’espansione costante dei settori tecnologici e dei servizi, il Paese si posiziona come una vera e propria locomotiva regionale.

A giocare un ruolo fondamentale è l’orientamento “domestico” dell’economia indiana. A differenza della Cina, più vulnerabile agli shock esterni e ai dazi commerciali, l’India si appoggia su una domanda interna in crescita e su un settore privato in fermento.

Inoltre le riforme strutturali, la digitalizzazione e l’attenzione agli investimenti infrastrutturali rendono il Paese particolarmente attrattivo per gli investitori globali in cerca di rendimenti stabili e di lungo periodo.

Brasile

Il Brasile oggi si presenta con fondamentali più solidi e una maggiore prevedibilità, dopo aver attraversato anni complicati, tra instabilità politica e inflazione. Il settore agricolo e minerario resta centrale, ma negli ultimi anni si è assistito a un certo grado di diversificazione economica.

In un contesto in cui JP Morgan rivaluta in modo positivo il settore minerario – che storicamente tende a performare bene – il Brasile si trova in una posizione favorevole. Inoltre, l’attenzione crescente alle politiche fiscali, il contenimento dell’inflazione e il miglioramento del quadro istituzionale stanno contribuendo a ricostruire la fiducia degli investitori.

Filippine

Le Filippine rappresentano un altro esempio di economia emergente con un profilo interno forte. La crescita demografica sostenuta, il miglioramento dell’ambiente d’affari e una politica monetaria relativamente prudente offrono buone prospettive di crescita per il medio termine.

Inoltre, il settore delle rimesse dall’estero (remittances), che rappresenta una quota importante del Pil, funge da stabilizzatore naturale in periodi di incertezza globale.

Bisogna aggiungere che le riforme volte a migliorare l’efficienza del settore pubblico, a liberalizzare alcuni comparti economici e a incentivare gli investimenti stranieri stanno rafforzando l’appeal del Paese presso gli investitori.

Le opportunità di investimento

Dopo 4 anni di performance sottotono rispetto ai mercati sviluppati, i mercati emergenti stanno vivendo un momento di rinnovato interesse da parte degli investitori internazionali. Dal 2021 a oggi, i mercati emergenti hanno sottoperformato, rispetto ai mercati sviluppati, del 40%.

Una combinazione di fattori negativi, tra cui il rallentamento cinese, l’aumento dei tassi nei Paesi occidentali, le tensioni geopolitiche e la forza del dollaro, ha penalizzato gli investimenti nei Paesi in via di sviluppo. Ma il 2025 si sta rivelando un anno di svolta.

Secondo JP Morgan, visto che già nei primi mesi dell’anno i mercati emergenti hanno iniziato a battere i mercati sviluppati, con una crescita media a una cifra (escludendo la Cina), questo cambio di passo è sufficiente a motivare una revisione strategica e a considerarli non solo un’alternativa, ma un’opportunità concreta.

Paesi come India, Brasile e Filippine sono direttamente coinvolti in questa dinamica e offrono rendimenti potenzialmente interessanti per chi investe in azioni o EFT tematici legati alle commodity o punta alla diversificazione e alla crescita del capitale nel lungo periodo.

Per gli investitori con un’adeguata propensione al rischio e un orizzonte temporale di medio-lungo termine, il momento per guardare (di nuovo) ai mercati emergenti potrebbe essere arrivato.