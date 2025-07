Ecco cosa sapere esattamente prima di scegliere tra oro fisico e immobili: i principali vantaggi, i rischi e chi dovrebbe investire in uno, nell’altro o in entrambi i settori

iStock Perché è meglio investire in oro fisico o in un immobile?

Sempre più spesso coloro che hanno delle somme depositate sul conto corrente si chiedono se sia meglio investirle in oro fisico o in un immobile, dato che sono da sempre considerati dei beni di rifugio. Ovviamente la scelta non è semplice perché ogni investimento ha vantaggi e svantaggi. Ecco dunque chi dovrebbe optare per l’uno e chi per l’altro e perché.

Come funziona l’investimento in oro fisico

Investire in oro fisico, ovvero acquistare monete e lingotti, potrebbe essere una buona soluzione per diversificare il portafoglio e proteggersi dalle incertezze economiche.

Il vantaggio principale è che l’oro è un bene rifugio molto apprezzato nei periodi di incertezza geopolitica ed economica grazie:

al suo valore stabile;

alla scarsa correlazione con altri mercati;

alla sua protezione contro l’inflazione;

alla domanda globale – è accettato in tutto il mondo.

Lo svantaggio maggiore dell’investire in oro fisico, invece, è che i lingotti o le monete d’oro devono essere custoditi in luoghi sicuri per i quali si devono sostenere dei costi annui e in molti casi anche un’assicurazione.

Inoltre:

non offre nessuna rendita;

il prezzo può subire oscillazioni improvvise (anche se è tendenzialmente stabile nel lungo termine);

non è esente da truffe e bisogna acquistarlo da rivenditori affidabili.

Quando conviene investire in un immobile

Comprare casa è uno degli investimenti preferiti dagli italiani in quanto:

si ha una rendita costante nel caso di decida di affittarla;

il valore tende a restare costante nel lungo periodo;

offre una protezione dall’inflazione, dato che il canone di affitto si adegua al prezzo del mercato;

si può utilizzare anche personalmente in caso di necessità.

Ci sono però anche svantaggi nell’investire in un immobile come:

i costi per le tasse, la manutenzione, le spese condominiali e la pratiche burocratiche;

la poca liquidità, dato che potrebbe volerci tempo per vendere l’immobile o affittarlo;

il rischio di morosità dell’inquilino nel caso si voglia affittare la casa.

Oro o immobili cosa scegliere?

Investire in oro o in un immobile dipende da diversi fattori sia personali che economici.

In ogni caso dovrebbero puntare sull’oro fisico le persone che:

cercano un bene sicuro da tenere nel lungo termine;

hanno già altri redditi e non necessitano di una rendita immediata.

Dovrebbero invece investire nel mattone le persone che:

desiderano o hanno bisogno di un’entrata regolare mensile;

hanno una buona disponibilità iniziale e possono coprire anche le diverse spese di gestione.

Una buona soluzione, comunque, potrebbe essere quella di investire una parte del proprio capitale nell’oro fisico e una parte in un piccolo immobile. Così facendo, si uniranno:

stabilità e rendimento;

protezione e guadagno.

Per fare un buon investimento, la regola da seguire, come ha sempre sostenuto e continua a sostenere anche Warren Buffet, il guru della finanza, è quella di diversificare il portafoglio senza puntare tutto quello che si possiede su un’unica cosa.