Fonte: ANSA Investire come Warren Buffett, le regole d’oro dell’oracolo di Omaha

Warren Buffet è da decenni uno dei punti di riferimento globale nel mondo degli investimenti. È denominato anche “Oracle of Omaha” per la sua grande capacità di prevedere e ottenere ottimi successi nel mercato finanziario.

È diventato una vera e propria icona perché in più di 60 anni di carriera ha trasformato la Berkshire Hathaway da un’azienda tessile in fallimento in una holding globale. Oggi è uno degli uomini più ricchi del pianeta grazie a 3 principi fondamentali:

usare la testa;

avere pazienza;

pensare a lungo termine.

Un esempio recente può far comprendere la sua capacità di previsione: poco prima dell’arrivo di Trump al Campidoglio, ha deciso di vendere pacchetti azionari per 134 miliardi di dollari. La scelta sembra essere stata anche questa volta giusta.

Quali sono dunque le sue strategie di investimento per costruire ricchezza?

Le strategie di investimento di Warren Buffet

Tra gli uomini più ricchi del mondo c’è Warren Buffet grazie alla sua pazienza e visione a lungo tempo. Il segreto del guru della finanza è che non ha mai cercato di ottenere soldi facilmente o rischiando. Ha semplicemente puntato su aziende solide, guidate da persone serie, ignorando i trend del momento. Le strategie di investimento per il magnate sono:

non perdere soldi;

non dimenticare la prima regola;

non investire in un’azienda che non si conosce o che non si capisce;

calma, tempo e pazienza;

il denaro è il peggiore investimento;

la compagnia è importante.

Non perdere soldi

La prima regola da seguire per imparare a investire per il guru della finanza è quella di “non perdere soldi”, mentre la seconda è “non dimenticare la prima regola”.

Ecco un esempio:

supponiamo di possedere 10.000euro e di investirli. Nel caso si dovesse perdere il 10% di tale denaro, resterebbero 9.000euro. Per tornare ad avere 10.000euro si dovrebbe guadagnare quindi circa l’11% per tornare alla pari. Qualora la perdita fosse maggiore, invece, la cifra porrebbe anche raddoppiare.

Più si perderà denaro, quindi, più difficile sarà recuperarlo per cui il primo lavoro che si dovrà fare se si vuole investire è quello di gestire i rischi ed evitare a ogni costo delle perdite in portafoglio.

Anche il lato psicologico si dovrà tenere sott’occhio in quanto potrebbe capitare di piombare nel panico vedendo che si sta perdendo del denaro. In questo caso si dovrà ragionare attentamente e cercare di rimediare evitando scelte impulsive o rischiose pensando di poter recuperare la cifra perduta immediatamente.

In ogni caso, per evitare le perdite, Warren Buffet ha imparato un trucco dal suo maestro ed eroe, Benjamin Graham, che si chiama “margine di sicurezza”. Si tratta di un paracolpi che aiuta a proteggersi se si fa qualche errore quando si sceglie un investimento.

Ecco un esempio:

nel caso si pensi che un’azienda valga 100 euro non la si dovrà acquistare subito a 100 euro. Si dovrà invece attendere che il prezzo scenda anche a 80 o 70 euro in modo tale di poter stare al sicuro.

Bisognerà inoltre ricordare che nel lungo periodo è normale che gli investimenti possano fruttare e non fruttare. Potrebbero esserci infatti dei momenti in cui il valore scende di un po’ ma questo fa parte del rischio. Il vero problema è un altro.

Nel caso si acquistino delle singole azioni di una sola azienda e quest’ultima va male, si perderà tutto quello che si è investito se non si ha altra liquidità. Per Buffet, quindi, non si dovrebbero mai acquistare delle azioni solo per guadagnare in fretta. Per evitare eventuali rischi, si potrebbe diversificare il proprio portafoglio.

Non bisogna investire in un’azienda che non si conosce o che non si capisce

Un’altra strategia del guru della finanza è quella di non investire in un’azienda che non si conosce. Prima di mettere in gioco i propri soldi, infatti, è importante capire su che cosa si sta investendo. È importante quindi analizzare a fondo l’azienda, capire qual è il suo modello di business, valutarne la solidità finanziaria, la qualità di management e le prospettive di crescita futura. Acquistare un’azione è come comprare una piccola parte dell’azienda. Prima di fare tale passo, quindi, è necessario porsi alcune domande come:

che attività fa quest’azienda;

come guadagna quest’azienda;

quali rischi potrebbe correre;

sarei tranquillo a tenerla per anni anche se il prezzo scende.

Solo conoscendo a fondo l’azienda, infatti, si potranno dormire sonni tranquilli anche nei momenti difficili. Se essa è realmente solida, infatti, il suo valore emergerà con il trascorrere del tempo indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato.

Per Buffet “il prezzo è semplicemente la cifra che sborsi nel momento in cui acquisti qualcosa“. Il vero valore, invece, è ciò “che ottieni in cambio nel lungo periodo”.

Effettuare un investimento con tale mentalità significa quindi privilegiare la qualità alla quantità e la sostanza all’apparenza, ma ciò richiede calma, disciplina e capacità di guardare oltre l’immediato.

Calma, tempo e pazienza

Se si desidera effettuare investimenti sicuri, si dovrà avere tanta calma, tempo e pazienza. Per Walter Buffet infatti non è possibile “fare un bambino in un mese mettendo incinte nove donne”. Questo significa che nulla si deve forzare soprattutto gli investimenti in quanto avranno bisogno di tempo per svilupparsi. Quindi:

non ci si dovrà aspettare di diventare ricchi in pochi mesi;

non bisognerà scoraggiarsi se i guadagni non arriveranno subito;

bisognerà dare ai propri investimenti il tempo di crescere.

Inoltre per Buffet è importante essere prudenti e cauti quando la maggior parte degli investitori è accecata dall’entusiasmo e dall’avidità e non avere paura di essere coraggiosi e intraprendenti quando gli altri sono paralizzati dall’incertezza e dal panico.

Per il guru della finanza seguire la massa può risultare rassicurante ma è andando contro corrente nei momenti giusti che si possono cogliere delle buone opportunità di investimento. Per fare ciò, però, serve pazienza, disciplina e una buona dose di coraggio.

Il denaro è il peggiore investimento

Il peggiore investimento che si può fare è inoltre quello di tenere i soldi parcheggiati sul conto corrente perché poi perdono di valore. Il motivo è che con il trascorrere del tempo i prezzi potrebbero aumentare per colpa dell’inflazione, come sta già accadendo, per cui il potere di acquisto del proprio denaro si abbasserà.

Ecco un esempio:

se oggi con 10 euro è possibile acquistare alcune cose, tra dieci anni con gli stessi soldi c’è il rischio che se ne possano acquistare la metà.

È pure vero che avere dei risparmi conservati è importante per far fronte a spese improvvise ma una parte si potrebbe investire in prodotti sicuri come i buoni del Tesoro che almeno garantiscono un piccolo guadagno aspettando il momento giusto per effettuare nuovi investimenti.

Per Buffet, quindi:

non è saggio avere troppi soldi fermi;

qualsiasi somma si investa la si dovrà investire con intelligenza;

se non si trova subito una buona opportunità di investimenti, si potrebbe investire il denaro che si ha a disposizione in prodotti sicuri. Meglio aspettare l’occasione giusta piuttosto che buttarsi a capofitto in investimenti poco sicuri.

La compagnia è importante

Per Warren Buffet, che è l’unico miliardario ad aver battuto Trump per la sua ricchezza, quest’ultima non si misura solo in termini economici.

Per avere successo, infatti, è importante essere ricchi di buone relazioni e circondarsi di persone di valore. Inoltre è fondamentale costruire e coltivare rapporti umani solidi.

Il successo per il guru non è solo una questione individuale, si costruisce infatti con l’influenza positiva delle persone che si sceglie di tenere accanto. Circondarsi di soci leali, colleghi e amici onesti e capaci per Buffet è un investimento a lungo termine e forse anche il più prezioso.

In che cosa sta investendo Warren Buffet

Il guru della finanza continua intanto a essere un sostenitore di Apple ma non si limita al solo settore tecnologico in quanto di recente ha rafforzato la sua posizione in una società specializzata in servizi informatici legati alla sicurezza delle infrastrutture digitali, la VeriSign.

Inoltre ha aumentato la sua partecipazione in un’azienda che è attiva nel settore della radio diffusione e dell’intrattenimento, la Sirius Xm. Tra i suoi investimenti non può però mancare una forte componente bancaria rappresentata da colossi come Bank of America e American Express.