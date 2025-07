Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

123RF Il Ministero dell'Economia ha annunciato una nuova emissione di BTP e CCTeu

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato le prossime emissioni di Titoli di Stato in programma per fine luglio e ha annunciato alcune variazioni al calendario delle aste di agosto 2025. Le novità riguardano sia i dettagli tecnici delle nuove emissioni di BTP e CCTeu, sia la cancellazione di due aste previste a metà mese.

Il Merf ha annunciato che lunedì 29 luglio 2025 sarà il termine per la prenotazione da parte del pubblico dei seguenti titoli:

BTP 5 Anni (ISIN IT0005654642);

BTP 10 Anni (ISIN IT0005648149);

BTP 10 Anni (ISIN IT0005383309) – con vita residua di 5 anni;

CCTeu 7 Anni (ISIN IT0005652828).

Le aste si svolgeranno il 30 luglio, con eventuali aste supplementari previste il 31 luglio. Il regolamento delle sottoscrizioni è fissato per il 1° agosto 2025.

Le caratteristiche dei nuovi Titoli di Stato

Di seguito le caratteristiche dei Titoli di Stato.

Titolo Durata Cedola annua Codice ISIN Importo offerto (min/max) BTP 5 Anni fino al 2030 2,70% IT0005654642 1,5 – 2 miliardi di euro BTP 10 Anni fino al 2035 3,60% IT0005648149 3 – 3,5 miliardi di euro BTP 10 Anni (resid.) fino al 2030 1,35% IT0005383309 1 – 1,5 miliardi di euro CCTeu 7 Anni fino al 2034 tasso variabile (attualmente al 3,294%) IT0005652828 1,5 – 2 miliardi di euro

I titoli a cedola fissa prevedono il pagamento degli interessi ogni 1° aprile e 1° ottobre. Per i nuovi BTP 5 e 10 anni sarà applicata una prima cedola corta proporzionale al periodo di godimento (112 e 152 giorni rispettivamente).

Meccanismo di asta e partecipazione

Le aste si terranno con il metodo della marginale, cioè a prezzo unico, con determinazione discrezionale da parte del Tesoro sia del prezzo che della quantità emessa.

Potranno partecipare gli Specialisti in Titoli di Stato e gli Aspiranti Specialisti, anche per conto dei propri clienti. Le sottoscrizioni del pubblico devono essere effettuate entro il 29 luglio presso gli intermediari autorizzati, con un taglio minimo di 1.000 euro.

Sono previste anche aste supplementari, riservate agli operatori specialisti, per un ulteriore ammontare del 15% o 20% dell’offerta ordinaria.

Aste di agosto: due cancellazioni nel calendario

Con un secondo comunicato, il Mef ha informato che non si terranno due aste programmate per agosto 2025, in particolare:

l’asta dei Titoli a medio-lungo termine del 13 agosto;

l’asta dei BTP€i (indicizzati all’inflazione europea) del 26 agosto.

Tutte le altre aste rimangono confermate, compresa quella dei BOT prevista per il 12 agosto 2025.

La cancellazione è stata motivata da esigenze di gestione di cassa. In periodi di minor fabbisogno o maggiore liquidità, il Tesoro può decidere di sospendere alcune emissioni, evitando di accumulare debito inutile o a condizioni non vantaggiose.

Come partecipare alle aste e investire in BTP

Per chi è interessato a investire in Titoli di Stato, la finestra di fine luglio offre quattro strumenti diversi, con durate da 5 a 10 anni, sia a tasso fisso che variabile. Le cancellazioni di metà agosto sono una scelta tecnica e non influiscono sulla disponibilità complessiva dei titoli sul mercato.

Chi desidera partecipare all’asta dovrà rivolgersi alla propria banca o a un intermediario abilitato entro lunedì 29 luglio, tenendo conto che l’importo minimo da investire è di 1.000 euro.