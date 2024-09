Btp 30 anni, domanda record per gli italiani: rendimento annuo del 4,359%

Fonte: ANSA

Boom di richieste per il Btp a 30 anni emesso dal Mef. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i risultati dell’emissione della prima tranche del nuovo titolo trentennale, che è letteralmente andato a ruba. Conviene? Quanto rende? Vediamo tutti i dettagli dell’emissione.

Btp 30 anni, boom di domande

Un successo il nuovo Btp a 30 anni collocato il 10 settembre dal Ministero dell’Economia. Il Mef fa sapere che l’importo emesso è stato pari a 8 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,789 euro, corrispondente ad un rendimento lordo annuo del 4,359%.

Il titolo ha scadenza 1° ottobre 2054, godimento 17 settembre 2024 e tasso annuo del 4,3%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell’operazione è fissato poi per il prossimo martedì 17 settembre.

Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato di collocamento costituito da cinque lead manager, Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe PLC e Société Générale Inv. Banking, e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager. In un successivo comunicato il Ministero dell’Economia specificherà la composizione della domanda.

Ricordiamo che, come sempre, il Btp non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone o in altre giurisdizioni dove l’offerta sarebbe illegale. Gli strumenti finanziari a cui viene fatto riferimento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933 (il cosiddetto “Securities Act”) e non possono essere offerti o venduti negli usa o a U.S. persons, salvo il caso in cui siano registrati ai sensi del Securities Act o sulla base di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act.

Le caratteristiche del Btp a 30 anni

Di seguito le caratteristiche del nuovo Btp 30 anni:

Codice Isin: IT0005611741

Tranche: 1°

Cedola: 4,30%

Data emissione: 17 settembre 2024

Data scadenza: 1 ottobre 2054

Data collocamento: 10 settembre 2024

Data regolamento: 17 settembre 2024

Importo richiesto: 130.716,000

Importo assegnato: 8.000,000

Prezzo di aggiudicazione: 99,789

Rendimento lordo: 4,359%

Giorni dietimi: 0

Prezzo fiscale: 99,789

Importo totale circolante 8 miliardi di euro.

Perché i Btp vanno a ruba

I Btp, Buoni del Tesoro Poliennali, sono titoli a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente. L’asta è riservata agli intermediari istituzionali autorizzati. Le scadenze possono essere a 18 mesi oppure a 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 50 anni.

Storicamente, e generalmente, i Btp sono titoli che gli italiani amano moltissimo. Perché? Lo stesso Mef spiega che, trattandosi di titoli a medio-lungo termine e a reddito fisso, sono particolarmente adatti per quegli investitori che richiedono pagamenti costanti ogni 6 mesi. Le varie scadenze esistenti sul mercato consentono agli investitori di programmare flussi di cassa regolari durante tutto l’arco dell’anno.

Non solo. I Btp sono particolarmente apprezzati per la loro liquidità: prima della scadenza gli investitori istituzionali possono comprarli o venderli sia sul mercato secondario regolamentato (Mts), per operazioni non inferiori a 2 milioni di euro, sia su quello non regolamentato (il cosiddetto over-the-counter). I cittadini privati invece possono effettuare queste transazioni sul mercato secondario regolamentato Mot (Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei titoli di Stato), dove sono consentite operazioni dal taglio minimo di 1.000 euro o sulle altre piattaforme secondo il principio della best execution introdotto con la Mifid.