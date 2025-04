Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

C’è aria di tagli in casa Intel. L’azienda americana starebbe per annunciare una nuova ondata di licenziamenti. Secondo fonti dirette e giornali di settore, oltre il 20% della forza lavoro rischia il posto. Si parla di decine di migliaia di dipendenti, in quella che si preannuncia come la più grande ristrutturazione degli ultimi anni.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve, insieme ai risultati finanziari del primo trimestre 2025. A guidare questa svolta è il nuovo CEO Lip-Bu Tan, entrato in carica a marzo, che punta a ridurre la burocrazia interna, tagliare i costi e riportare al centro la cultura ingegneristica.

Ristrutturazione in corso: migliaia di posti a rischio

Il piano arriva dopo anni complicati per Intel: ricavi calano e il titolo in borsa ha perso oltre il 60% in cinque anni. L’ultima ristrutturazione risalente allo scorso anno ha già tagliato circa 16mila posti. Ora si prepara un nuovo giro di vite, che potrebbe portare il numero complessivo dei dipendenti ben sotto le 100mila unità.

La strategia sembra essere quella di snellire, semplificare e rimettere in moto la macchina. L’obiettivo di Intel è di tornare competitiva in un mercato tech sempre più affollato, in cui ogni ritardo si paga caro. Per farlo, dovrà anche lasciarsi alle spalle una struttura giudicata troppo lenta e pesante.

Il piano di Lip-Bu Tan

Lip-Bu Tan, manager con lunga esperienza nel settore, non ha perso tempo. Poco dopo il suo insediamento, ha parlato di coraggio e pazienza. Secono lui, infatti, è l’unica strada per tornare in sella è cambiare.

Tra le prime mosse già annunciate: la vendita del 51% della divisione Altera, specializzata in chip programmabili, al fondo Silver Lake. Un segnale che indica l’intenzione di concentrarsi solo sul cuore tecnologico dell’azienda, lasciando indietro tutto ciò che è considerato “non essenziale”.

Tan vuole ricostruire ciò che, nel tempo, Intel ha perso: la spinta innovativa, la rapidità nelle decisioni, la capacità di rispondere davvero alle esigenze dei clienti. Questo, nel linguaggio d’impresa, significa anche fare scelte difficili come i piani di ristrutturazione, ovvero tagli ingenti al personale.