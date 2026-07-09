Il condominio ha debiti: l’amministratore deve dire chi sono i morosi?

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Fornitori che reclamano fatture insolute, assemblee condominiali convocate per coprire i debiti, condomini in regola che temono di pagare anche per chi ha smesso di versare le quote. In questi casi, l’amministratore può dire chi non paga, oppure può trincerarsi dietro la privacy?

I nomi dei condomini morosi possono essere comunicati se servono alla gestione del condominio, al controllo dei conti o al recupero del credito. Il creditore insoddisfatto deve sapere contro chi agire. Il condomino che ha pagato deve poter verificare se il debito comune sta ricadendo anche su di lui.

I nominativi devono passare nei canali corretti, con quote e riferimenti utili. Non possono finire in bacheca, in chat o gruppi condominiali o in una gogna pubblica.

L’amministratore deve comunicare i nomi dei condomini morosi?

L’amministratore deve comunicare i dati dei condomini morosi al creditore del condominio che ha un credito insoddisfatto e lo richiede. Prima di rivolgersi ai condomini in regola, il creditore deve partire da chi non ha pagato. Per agire, deve conoscere i morosi e la quota rimasta scoperta.

“L’art. 63 disp. att. c.c. consente all’amministratore di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo contro il condomino moroso, senza una nuova autorizzazione dell’assemblea”.

La stessa norma prevede l’obbligo dell’amministratore di comunicare ai creditori non soddisfatti i dati dei condomini morosi. I condomini in regola possono essere aggrediti solo dopo l’escussione di chi non ha versato.

La comunicazione dei dati non dipende da una scelta dell’assemblea e non resta confinata nel rapporto tra amministratore e condominio. È un obbligo previsto dalla legge, posto anche a tutela del creditore (Cass. sent. n. 1002 del 2025).

La Cassazione distingue questo obbligo dai normali compiti dell’amministratore verso il condominio. Quando il creditore chiede i dati dei morosi, l’amministratore non sta solo eseguendo il mandato ricevuto dall’assemblea: sta adempiendo a un obbligo previsto direttamente dalla legge.

La richiesta elenco condomini morosi cambia però a seconda di chi la presenta. Il creditore insoddisfatto può ottenere i dati necessari per recuperare il credito. Il condomino in regola può controllare rendiconto, riparti, debiti e stato delle morosità. L’assemblea può discutere le posizioni morose se incidono sulla gestione, sulle azioni di recupero o sulle somme da anticipare. Terzi estranei, vicini, conoscenti e pubblico restano fuori.

L’elenco dei morosi viola la privacy?

I dati dei condomini insolventi possono circolare se servono a controllare la contabilità, verificare il rendiconto, discutere le morosità in assemblea, consentire al creditore di agire o tutelare i condomini in regola.

La privacy dell’elenco dei condomini morosi va rispettata, ma non può trasformarsi in uno schermo per rendere opachi i conti. Nelle spese condominiali, la privacy tutela i dati personali eccedenti; consente invece l’uso delle informazioni necessarie a capire chi non ha pagato, per quali quote e con quali effetti sulla gestione comune.

L’amministratore viola la privacy se espone il debitore davanti a chi non ha titolo, diffonde dati superiori a quelli necessari o usa la morosità come pressione pubblica.

Cosa rischia l’amministratore che resta in silenzio?

L’amministratore che tace davanti alla richiesta del creditore insoddisfatto può essere convenuto in giudizio e condannato in proprio. La condanna riguarda l’amministratore personalmente, perché la consegna dei dati dei morosi non rientra nei normali poteri rappresentativi riferibili al condominio. L’omessa o tardiva comunicazione non ricade sul condominio come ente di gestione, ma sull’amministratore che non ha adempiuto all’obbligo di legge.

“La sua omissione può fondare una responsabilità extracontrattuale, perché ritarda l’azione del creditore contro i soggetti da escutere per primi”.

Il danno, in questa prospettiva, non nasce dal semplice mancato riscontro a una richiesta. Nasce dal rallentamento del recupero coattivo: senza nominativi, quote e dati utili, il creditore non può indirizzare correttamente l’azione verso i condomini morosi.

Il Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 268 del 2026, ha applicato questa regola a un caso di fornitura di gas. La società creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per oltre 18.000 euro contro il condominio, con recupero solo parziale. Dopo la richiesta dei dati dei morosi, l’amministratore era rimasto inerte. Il giudice ha ordinato la comunicazione entro dieci giorni e ha fissato una penale di 50 euro per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.

La comunicazione dei nominativi dei condomini morosi richiede dati utili all’azione: nome, codice fiscale se necessario, residenza o indirizzo per la notifica, quota millesimale o quota di debito, riferimento alla spesa rimasta scoperta. Il solo nome può risultare insufficiente, perché il creditore deve sapere anche quanto chiedere e in base a quale riparto.

Questo punto conta soprattutto nella gestione ordinaria. Le rate condominiali approvate sul preventivo annuale possono coprire più voci: gas, luce, pulizie, manutenzione, compenso dell’amministratore. Collegare il singolo mancato pagamento al singolo fornitore può essere più difficile rispetto a una spesa straordinaria, dove il riparto è spesso più chiaro.

Chi paga se i condomini morosi non versano le quote?

Il creditore del condominio deve partire dai morosi. I condomini in regola possono essere coinvolti dopo, nei limiti della quota e nel rispetto della preventiva escussione prevista dall’art. 63 disp. att. c.c.



Il fornitore che vanta un credito verso il condominio non può scegliere subito il proprietario più solvibile e chiedergli di coprire il debito degli altri. Deve prima rivolgersi a chi non ha versato. Se salta questo passaggio, il condomino in regola può contestare l’azione e far valere l’ordine imposto dalla legge.

Per capire chi deve pagare le spese condominiali insolute deve chiedere all’amministratore il rendiconto, i riparti approvati, lo stato delle morosità e i documenti giustificativi. Deve verificare se è stata avviata l’azione di recupero crediti contro i condomini morosi e se è stato chiesto un decreto ingiuntivo contro il condomino moroso.

L’elenco dei morosi serve a verificare i conti, controllare l’azione dell’amministratore e impedire che il creditore salti il passaggio su chi non ha pagato. Usato così, il dato resta dentro la gestione condominiale. Fuori da questo perimetro diventa esposizione indebita.