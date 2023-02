Green Deal, UE presenta il piano: ecco cosa prevede

Fonte: ANSA La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen

Migliorare la competitività dell’Europa nel settore delle zero emissioni e sostenere la transizione verso la neutralità climatica: con questo obiettivo la Commissione europea ha presentato ieri il Green Deal Industrial Plan il cui perimetro ruota, in particolare, su un fondo sovrano comune entro l’estate e aiuti di Stato nel breve termine.

Green Deal, Ue presenta piano

Nel corso della conferenza stampa, la presidente della Commissione Europea Ursula von Der Leyen ha spiegato che la proposta su un Fondo Sovrano Europeo per finanziare il programma verrà presentato prima della prossima estate, tramite una revisione dell’attuale bilancio pluriennale dell’Unione Europea. Il fondo, secondo i propositi dell’esecutivo comunitario, servirebbe a dare una risposta strutturale alle necessità di investimento specialmente nell’ambito delle transizioni digitale e verde.

Sugli aiuti di Stato “è importante evitare la frammentazione del mercato unico e garantire la parità di condizioni”, ha precisato. “Dobbiamo sottolineare che gli aiuti di Stato siano mirati e temporanei. Ci sono sei aeree ben definite che sono i settori industriali chiave di adesso dove dobbiamo andare a trovare alternative. Noi vogliamo che le nostre imprese restino tra noi e prosperino”, ha spiegato ancora von der Leyen.

L’Europa risponde agli USA

“Noi accogliamo con favore le notizie arrivate con l’Inflaction Reduction Act americano. Siamo concorrenziali e a nostro avviso è necessaria la concorrenza. E’ importante per noi garantire parità di condizioni a livello globale e all’interno del mercato unico”, ha detto von der Leyen. “Per crescere l’industria a zero emissioni ha bisogno di un quadro normativo semplice e prevedibile. Proporremo una legge per le zero emissioni nette, che si concentrerà sulla velocizzazione delle licenze, sulla cooperazione transfrontaliera”, ha aggiunto.

Secondo la presidente della Commissione, l’Europa ha “un’opportunità unica di aprire la strada con velocità, ambizione e determinazione per garantire la leadership industriale nel settore della tecnologia net-zero in rapida crescita. L’Ue è determinata a guidare la rivoluzione della tecnologia pulita”.

“Non basta”

Il Piano industriale dell’Ue arriva troppo tardi, ed è troppo poco. Accogliamo con favore la proposta della Commissione Ue di “Piano industriale per il Green Deal”, ma ci rammarichiamo che non sia arrivato prima e che avrà un effetto limitato. L’Ue deve dare priorità alla competitività industriale”: questo il commento dei Popolari Europei al Green Deal Industrial Plan presentato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen.